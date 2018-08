خب، باید بگویم Cuphead و رفیقش Mugman سود زیادی برای سازندگان خود به ارمغان آوردند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، چندی پیش استودیو MDHR اعلام کرد، عنوان Cuphead که در سال گذشته منتشر شد توانست به فروش فوق‌العاده 3 میلیون نسخه‌ای برسد.

استودیو MDHR در بیانیه‌ای در وبسایت رسمی خود گفت:

"این واقعا سخت است که میزان تشکر و قدردانی خود را از کسانی که بازی run & gun ما را در کنار شخصیت‌های طنز تجربه کرده‌اند بیان کنیم."

تیم سازنده اعلام کرد به مناسبت رسیدن به این موفقیت، بازی تا چند روز آینده بر روی Xbox Marketplace و Steam در دسترس قرار خواهد گرفت. اگر هنوز جزو 3 میلیون نفر بازیکن Cuphead نیستید، به جمع تجربه کنندگان این عنوان بپیوندید.

همان‌طور که می‌دانید شرکت Microsoft در مراسم E3 2018 از محتویات اضافه بازی که به زودی عرضه خواهند شد رونمایی کرد. DLC جدید که The Delicious Last Course نام دارد تا آخر سال 2018 در دسترس طرفداران قرار خواهد گرفت.

نظر شما در این باره چیست؟