مدتی پیش شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) فهرست بازی‌هایی که با خود به نمایشگاه Gamescom 2018، مهم‌ترین رویداد مرتبط با بازی‌های ویدئویی آلمان که در شهر کلن برگزار می‌شود را اعلام کرد. در بین بازی‌های تائید شده شاهد عناوین مورد انتظاری The Division 2 و Skull & Bones نیز هستیم.

‌پس از E3 2018، به برگزاری یکی دیگر از مهم‌ترین نمایشگاه‌های صنعت بازی‌های ویدئویی نزدیک می‌شویم. رویداد Gamescom 2018 از تاریخ سه شنبه ۳۰ مرداد ماه (۲۱ آگست ۲۰۱۸ میلادی) در شهر کلن آلمان آغاز به کار خواهد کرد و در روز شنبه ۳ شهریور ماه (۲۵ آگست) به کار خود پایان خواهد داد.

بیشتر شرکت‌های مطرح که در دوره جدید رویداد Gamescom حضور خواهند یافت، لاین آپ (Line Up) خود برای این نمایشگاه را مشخص و اعلام کرده‌اند و این بار نوبت به شرکت محبوب یوبی‌سافت رسیده است تا فهرست بازی‌هایی که با خود به آلمان می‌برد را اعلام کند. در این فهرست شاهد بازی‌های مطرحی نظیر The Division 2 و Skull & Bones هم هستیم.

فهرست زیر، شامل نام تمام بازی‌هایی است که شرکت یوبی‌سافت تصمیم گرفته در نمایشگاه Gamescom 2018، آن‌ها را نمایش دهد:

۱٫ Anno 1800

۲٫ Assassin’s Creed Odyssey

۳٫ The Division 2

۴٫ For Honor: Marching Fire

۵٫ Rainbow Six Siege

۶٫ Skull & Bones

۷٫ Space Junkies

۸٫ Starlink: Battle for Atlas

۹٫ Transference

۱۰٫ Trials Rising

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رویداد Gamescom 2018 و مشاهده تمامی اخبار منتشر شده از آن، می‌توانید از این نشانی استفاده کنید.

منبع متن: gamefa