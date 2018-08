کنسول پلی‌استیشن ۴ از ابتدای شروع نسل هشتم توانست با ارائه‌ی عملکردی کم‌نظیر در عرصه‌ی فروش، گوی رقابت را از سایر رقیبان برباید و رفته رفته‌ فاصله‌ی خود با آن‌ها را تا حدی زیاد کند که به عقیده‌ی بسیاری از صاحب نظران، برنده‌ی زودهنگام این نسل شود. همین موفقیت‌ها نیز باعث شده است تا افراد […]

کنسول پلی‌استیشن ۴ از ابتدای شروع نسل هشتم توانست با ارائه‌ی عملکردی کم‌نظیر در عرصه‌ی فروش، گوی رقابت را از سایر رقیبان برباید و رفته رفته‌ فاصله‌ی خود با آن‌ها را تا حدی زیاد کند که به عقیده‌ی بسیاری از صاحب نظران، برنده‌ی زودهنگام این نسل شود. همین موفقیت‌ها نیز باعث شده است تا افراد بسیاری مایل به دانستن آمار دقیق میزان فروش این کنسول باشند.

روز گذشته بخش سرگرمی‌های تعاملی شرکت سونی، طی خبری رسمی از آخرین آمار مربوط به فروش پلی‌استیشن ۴ پرده برداشت و اعلام کرد که این کنسول موفق شده است تا تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ (۲۲ جولای ۲۰۱۸ میلادی)، در سراسر جهان ۸۱٫۲ میلیون واحد بفروشد. البته آمار اعلام شده مربوط به تعداد دستگاه‌های ارسال شده به خرده‌فروشی‌ها نیست و شامل رقم دقیق فروخته شده به مشتریان می‌شود.

همچنین مشخص شد از زمانی که اولین پلی‌استیشن در تاریخ ۳ دسامبر ۱۹۹۴ در ژاپن عرضه شد، میزان فروش کلی تمامی کنسول‌های پلی‌استیشن به رقم ۵۲۵٫۳ میلیون واحد رسیده است. جان کودرا (John Kodera)، رئیس بخش سرگرمی‌های تعاملی شرکت سونی، پس از اعلام این آمار بیان داشت:

دوست دارم به هواداران و شرکای کسب و کارمان که از پشتیبانیِ ما در تاریخ غنی پلی‌استیشن دست نکشیده‌اند، قدردانی خود را ابراز کنم. بدون [پشتیبانی] این جامعه‌ی پرشور، ما قادر نبودیم تا از نقطه‌ی قابل‌توجه فروش ۵۰۰ میلیون واحدی عبور کنیم. نسخه‌ی ویژه‌ی محدود ۵۰۰ میلیونی پلی‌استیشن ۴ پرو نیز برای قدردانی از هواداران وفادارمان ساخته شده است. ما به راه خود در تبدیلِ پلی‌استیشن به عنوان بهترین مکان برای بازی ادامه خواهیم داد؛ همان‌طور که به تعهدمان در گسترش کتابخانه‌ی بازی‌های بزرگ و انواع سرویس‌های شبکه ادامه می‌دهیم.

از آن‌جایی که سونی تا پایان ماه ژوئن توانسته بود ۸۲٫۲ میلیون واحد پلی‌استیشن ۴ به خرده‌فروشی‌ها ارسال کند، به نظر می‌رسد این کنسول همچنان با قدرت به فروش شگفت‌انگیز خود ادامه‌ می‌دهد. البته این موفقیت در شرایطی به وقوع پیوسته‌ است که بازی‌های بزرگی چون The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Spider Man و Death Stranding هنوز عرضه نشده‌اند و تا آن زمان می‌توان انتظار فروش بیشتری از این کنسول داشت.

منبع متن: gamefa