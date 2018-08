بازی We Happy Few، عنوانی مستقل و اکشن ماجراجویی است که توسط استودیوی Compulsion Games ساخته شده و شرکت Gearbox Publishing آن را برای پلتفرم‌های PC و PS4 و Microsoft Windows هم آن را برای Xbox One منتشر کرده‌اند. این بازی ماجراجویی‌ای جالب و رنگین را در طی جنگ جهانی دوم به شما ارائه می‌دهد و بر خلاف ظاهرش پر است از تاریکی و سیاهی. داستان از این قرار است که دولت مردم را مجبور به استفاده از داروی روان گردانی می‌کند که باعث از بین رفتن غم و اندوه آن‌ها می‌شود و یک شادی بسیار افراطی را برای آن‌ها به همراه می‌آورد، به طوری که آن‌ها از همه چیز خوشحالند و دنیا را طوری دیگر می‌بینند. We Happy Few همچنین شامل عناصر نقش آفرینی و بقا نیز خواهد شد و می‌توان الهاماتی که این بازی از فیلم Brazil و کتاب‌های Nineteen Eighty-Four و Brave New World گرفته را در آن به صورت چشمگیری مشاهده کرد. اکنون بیایید با هم قسمتی از خلاصه‌ی نقد و بررسی‌ها و نمرات منتقدان سراسر جهان درباره‌ی این بازی را مطالعه کنیم.

Windows Central: 90

"اگر از مسائل مربوط به عملکرد اجرایی و فنی بازی چشم پوشی کنیم، We Happy Few می‌تواند یک عنوان عالی و مناسب برای گیمرهایی باشد که به بازی‌های جهان بازی مبتنی بر بقا علاقه مند باشند و بخواهند از ساختار با کیفیت جهان بازی لذت ببرند."

GamesRadar+: 80

"من در سال جاری بازی‌های پرفروش‌تر، بزرگتر و بلاک باستری زیادی تجربه کرده‌ام، اما تعداد کمی از آن‌ها گیرایی و کنش مندی لازم را برای وقت زیادی گذاشتن بر رویشان دارند. من هنوز هم بعد از پایان We Happy Few علاقه به تجربه‌ی آن دارم."

Attack of the Fanboy: 70

"We Happy Few در مواردی سطح بالا عمل می‌کند و در مواردی هم سطح پایین. این بازی مطمئنا از ازائه‌ی یک تجربه‌ی عالی و کامل دور است و گیم پلی آن به خوبی طراحی نشده است. با اینحال بازی روایت داستان جالبی را دارد و محیط‌ها و شخصیت‌های مخوفی را ارائه می‌دهد."

CGMagazine: 65

"We Happy Few نیاز به زمان بیشتری برای بهبود یافتن داشت و شاید بهتر باشد تا به آن زمانی بدهیم تا با آپدیت‌ها وضعیتی بهتری به دست آورد. همانطور که در تریلرها دیده‌اید، بازی واقعا شخصیت‌های جالبی دارد و داستان بسیار عالی را ارائه می‌دهد، اما متاسفانه بازی از لحاظ فنی ضعیف عمل کرده و همین باعث کم شدن لذت آن می‌شود."

Game Revolution: 60

"من به عنوان یک بازی 60 دلاری انتظار دیدن بازی با کیفیت‌تری را داشتم، اما در عوض این بازی حتی در مواردی به سطحی‌ترین استاندارد‌ها هم دست نیافته است."

BaziCenter: 60

" We Happy Few با وجود تجربه ۲ ساله Early Access، از اشکالات فنی بسیاری رنج می‌برد و در ارائه یک اثر کاملاً منسجم ناموفق عمل کرده است. ناهمخوانی داستانی که سازندگان در تلاش بر روایت آن هستند با سبک و سیاق معمول ژانر بقا، باعث شده که جنبه‌های مختلف داستانی به واسطه شرایط گیم پلی پیوستگی مناسبی با یکدیگر نداشته باشند و به طور کلی داستان و گیم پلی به دست و پای هم بپیچند و به بازی امکان اینکه یک تجربه کامل و پیوسته باشد را ندهند. We Happy Few با تلفیق ایده‌های مختلف تلاش دارد تا اثر متفاوت و ماندگار باشد اما سازندگان در اجرای ایده‌های خود، به موفقیت چندانی دست نیافته‌اند."

USgamer: 50

"We Happy Few بازی جالبی می‌باشد و داستان و روایت آن به خوبی شکل گرفته است. اما مشکلات زیادی همچون کمبود تنوع ماموریت‌ها، مسائل مربوط به افت فریم ریت، باگ‌های آزار دهنده و مبارزات خسته کننده باعث می‌شوند که نتوانید از آن لذت ببرید."

Metacritic: 66





منبع متن: pardisgame