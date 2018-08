نقد و بررسی Far Cry 5: Lost on Mars

"به قلم علیرضا رزمجویی"

Bugs on Mars

عناوینی که از ضعف خود آگاه هستند، همیشه برایم جذابیت منحصربفرد و متفاوتی داشته‌اند. انگار که در لحظات ابتداییِ تجربه، به یک توافق دو جانبه برسید. بازی به شما اطمینان می‌دهد که روی نقاط ضعف خود تاکید نخواهد کرد و شما هم توافق می‌کنید که هیچوقت نگذارید کمبودها باعث عدم لذت بردن از بازی شود. ممکن است با دومینِ DLC عنوان Far Cry 5 چنین رابطه‌ای را برقرار کنید. Lost on Mars کمی از آن جدیتِ توخالی و پوچی که در اولین محتوای اضافه یعنی Hours of Darkness تجربه کردیم، فاصله گرفته و سعی کرده است با آغشته کردن تمام عناصر خود با شوخی، تجربه‌ای سرگرم‌کننده را ارائه دهد.

Nick Rye که در Far Cry 5 با اون آشنا شدیم، با Hurk که در چند نسخه از این سری با حماقت‌هایش دست و پنجه نرم کرده‌ایم، همراه شده است تا با سفر به مریخ و مقابله با موجودات فضایی، زمین را از تهاجم بیگانه‌ها حفظ کند. در این میان با یک هوش مصنوعیِ مستقر در مریخ هم سر و کار داریم که وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند و در واقع محرک اصلی داستان است. اما می‌توان گفت که مطمئنا روایت‌گر و تیم نویسنده‌ی متبحری پشت بازی نبوده است و اگر به آن توافقی که در ابتدا از آن گفتیم، دست پیدا نکرده باشید، ممکن است نه تنها برای ادامه دادن بازی هیجانی نداشته باشید بلکه حتی نتوانید آن را تحمل کنید.

سپری که Lost on Mars از جنس شوخی ساخته است، در بسیاری از مواقع غیر فعال می‌شود و خیلی راحت می‌توانید هسته‌ی بی‌مفهوم و خسته‌کننده‌ی داستان بازی را مشاهده کنید. شوخی‌ها یکی پس از دیگری به بن‌بست می‌خورند و شخصیت‌هایی که همراه آنها شده‌ایم، با وجودِ صداپیشگی بسیار خوب، نمی‌توانند بار دیالوگ‌های سطحی و روایت ضعیف بازی را به دوش بکشند. مطمئنا لحظاتی را می‌توانید پیدا کنید که خنده بر لبانتان بیاورد یا دیالوگ‌هایی عجیب را بشنوید که ممکن است در هیچ نسخه‌ای از Far Cry ریسک و امکان بازگو کردن آنها نباشد. مثل سناریوی احمقانه و در عین حال سرگرم‌کننده و عجیب‌وغریب گم شدن اعضای بدنِ Hurk یا رابطه‌ی که او با هوش مصنوعیِ داستانِ ما دارد. اما این لحظات به حدی پراکنده و محدود هستند که اگر از همان ابتدا به طور کل داستان را کنار بگذارید و فقط به جذابیت‌های گیم‌پلی جذب شوید، در انتها نتیجه‌ی بهتری را دریافت خواهید کرد.

قدم گذاشتن بر اولین مریخِ Ubisoft، به همان اندازه که ممکن است بیگانه و خاص به نظر برسد، آشناست. این را زمانی متوجه می‌شوید که پس از ورود به دنیای فانتزیِ Lost on Mars، اولین عنصری که به چشم‌تان می‌خورد، برج‌هاست! Ubisoft برج‌های معروف خود را حتی تا مریخ هم با خود آورده است و بله...باید از آنها بالا بروید! با این حال مانند Hours of Darkness انتظارِ یکنواختی و گیم‌پلیِ یکسانِ با Far Cry 5 را نداشته باشید چون تغییرات گیم‌پلی، شما را بدون شک سوپرایز خواهد کرد. دیگر خبری از Assetهای دوباره استفاده شده، دشمنان و اسلحه‌های تکراری و در نهایت گیم‌پلیِ همیشه آشنا نیست.

مریخ ممکن است از نظر ظاهری صرفا یک کویرِ سرخ رنگ به نظر بیاید اما شرایط ویژه‌ای دارد که می‌تواند گیم‌پلی را دگرگون کند و اولین تغییری که بلافاصله با آن روبه‌رو خواهید شد، نحوه‌ی حرکت و جابه‌جایی است. به لطف جاذبه‌‌ی خاصی که روی مریخ برقرار است و همینطور لباسی که به تن کرده‌اید، قابلیت‌ پرش‌های بسیار بلند در اختیارتان قرار می‌گیرد که مانور دادن با آن می‌تواند بسیار جذاب بوده و مخصوصا ترکیب آن با سیستم تیراندازی باعث می‌شود که در هنگام مبارزات، بتوانید از هر زاویه‌ی دشمنان را هدف قرار بدهید و در ادامه به راحتی از محل درگیری گریزان شوید و دوباره جهت‌گیری و استراتژی مبارزه‌ی خود را انتخاب کنید.

نکته‌ی مهم این است که برای جابه‌جایی راحت‌تر و سریعتر در محیط وسیعِ مریخ، حتما ابتدا قابلیت Wing Suit را آزاد کنید تا بتوانید با ترکیب کردنِ پرش‌های بلند و سقوط‌های ترسناک، مانوری هیجان‌انگیز را در محیط تجربه کنید و با استفاده از پرتگاه‌های عمیقِ مریخ، بدون نیاز به استفاده از Fast Travel در سریعترین زمان ممکن خود را به محل ماموریت برسانید. لازم به ذکر که سیستم ارتقای این نسخه با آیتم‌هایی که از محیط جمع‌آوری می‌کنید، گره خورده است و این کمی می‌تواند شما را به گشت‌وگذار دعوت کند. با این حال محیط بیرونیِ مریخ همانطور که انتظار دارید، دیدنی‌های متنوعی را در خود جای نداده است.

با این حال، تنوعِ ماموریت‌های عجیب و غریبِ بازی ممکن است سوپرایزتان کند و شما را به یاد ماموریت‌های فرعی و مفرحِ نسخه‌ی اصلی بیاندازد. از قرار گرفتن در معرض گازهای توهم‌زا و قرارگیری در یک محیط شبیه‌سازی شده‌ی از Hope County گرفته تا بررسی کردن آزمایشگاه‌های زیرزمینیِ مرموز و درگیری با ربات‌های کشنده و موقعیت‌های عجیب و غریب دیگری که باید خودتان برای اولین بار آنها را تجربه کنید. به طور کلی برای یک DLC با قیمت 10 دلار، Lost on Mars مطمئنا از نظر تنوع بیشتر از انتظارها عمل کرده است و در واقع صرفا یک تکه‌ی کوچک از FC5 به حساب نمی‌آید و برخلاف بسته‌ی اضافه‌شونده‌ی قبلی، هویت منحصربفردِ خود را دارد.

این تنوع را با تاکید بیشتری می‌توان در اسلحه‌های کم‌نظیر و متفاوت بازی به عینه دید. هر اسلحه کاملا کارکردِ مربوط به خود را داراست و هیچ‌کدام را در نسخه‌های قبلی FC به دست نگرفته‌ایم. از شات‌گان قدرتمندی که با انفجاری بنفش‌رنگ موجوداتِ کریهِ ساکن مریخ را از هم متلاشی می‌کند گرفته تا Pistol ِ لیزری و پردقت و حتی اسلحه‌ای که دشمنان را به گاو‌ها یا مرغ‌های شبیه‌سازی شده تبدیل می‌کند! در زمانِ حدودا 5 تا 7 ساعته‌ی Lost on Mars می‌توانید با ابزاری که در اختیارتان قرار می‌گیرد، بشدت سرگرم شوید و لحظات قدرتمند بازی را با ترکیبِ قدرت‌های منحصربفرد این اسلحه‌ها با سیستمِ جابه‌جاییِ جدید در مریخ، تجربه کنید.

دشمنان به اندازه‌ی اسلحه‌ها تنوع ندارند اما خلاص شدن از شر انسان‌هایی با هوش مصنوعیِ پر از مشکل و روبه‌رو شدن با موجوداتی جدید، حس بسیار تازه‌ای را در این سری، ایجاد کرده است که خیلی وقت بود، با آن غریبه بودیم. حالا حداقل اگر حرکتی احمقانه از این موجودات دیدیم، می‌توانیم فرض کنیم که آنها برخلاف انسان‌ها مغز ندارند و در این دنیای بی‌رحم سردرگم‌اند! علاوه بر دشمنان حشره‌مانندی که به تعداد زیادی در سطح کره‌ی مریخ وجود دارند، دشمنان بالداری که از آسمان شما را هدف گلوله‌های خود قرار می‌دهند و همینطور دشمنان قدرتمندی به نام Queenها نیز وجود دارند که چالش بیشتری روبه‌رویتان قرار می‌دهند و به لطف سیستم گان‌پلیِ جذابی که در نسخه‌های اخیرِ دیده‌ایم، تیراندازی و درگیر شدن با آنها به صورتی روان و هیجان‌انگیز انجام می‌شود و هیچ‌وقت حس نخواهید کرد که در چارچوبِ یک مبارزه گیر افتاده‌اید.

در محیط‌های بازی مناطقی وجود دارد که با شن‌های مشخصی پوشیده شده‌اند و دشمنان از بین این شن‌ها بیرون می‌آیند اما این مورد به سرعت به یکی از بزرگترین مشکلات بازی تبدیل می‌شود زیرا گشت‌وگذار را برایتان محدود می‌کند و به همین دلیل ممکن است دیگر تمایلی به قدم گذاشتن در شنزارهای پهناورِ محیط نداشته باشید. در این جا باز هم قابلیت جذابِ‌ پرش‌های بلند می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند.

اگر باز هم بخواهیم این جابه‌جایی عمودی در بازی را تحسین کنیم، باید به Power Glove یا دستکش انرژی اشاره کنم که می‌توانید با بالا رفتن و فرود آمدن، ضربات فوق‌العاده رضایت‌بخشی رو بر سر دشمنان فرود بیاورید که در سری Far Cry سابقه نداشته است و به لطف Lost on Mars به آن دست پیدا کرده‌ایم. بله، چنین تکنولوژی‌هایی را در مریخ می‌توانید پیدا کنید و همانطور که احتمالا حدس میزنید، هیچ منطق یا دلیل داستانی پشت این ابزار وجود ندارد و حتی خود بازی نیز این حقیقت را به سخره می‌گیرد اما آیا وقتی می‌توانید از چنین ابزار جذابی استفاده کنید، این مهم است که از کجا آمده‌اند؟! اگر به آن توافقی که در ابتدا اشاره کردیم دست پیدا کرده باشید، مطمئنا جوابتان منفی است.

در نهایت باید بگویم که گشت‌وگذار و روبه‌رو شدن با حقایق کاملا غیرمنطقی اما مفرحِ Lost on Mars می‌تواند بشدت سرگرم‌کننده باشد. قابلیت‌های جابه‌جایی و مبارزات جدیدی که به بازی اضافه شده‌اند، ارزش این DLC را به سطح قابل‌قبولی رسانده‌اند و مطمئنا اگر داستان و روایت را کنار گذاشته و خود را درگیر کمبودهای آن نکنید و البته به دامِ باگ‌های بعضا بزرگی که ممکن است حتی شما را به Reload کردن آخرین Checkpoint وادار کند، نیفتید، ساعاتی لذت‌بخش انتظارتان را می‌کشد. ساعاتی که می‌توانید در مریخِ Ubisoft که از نظر بصری بسیار چشم‌نواز به نظر می‌رسد به تفریح مشغول شوید و حتی با استفاده Photo Mode ِ قدرتمندِ بازی لحظات عجیب و غریب و منحصربفردِ تجربه‌تان را شکار کنید.

"بازبینی تصویری"

اولین گاوی که پا به مریخ گذاشت!

Power Glove بهترین و جذابترین قابلیتی است که به این DLC اضافه شده است

?Lost on Hope County



یکی از بهترین محتویاتِ Lost on Mars اسلحه‌های متنوع و بشدت منحصربفردِ آن است.

Collectableها در مریخ از جنس اعضای بدن انسان هستند!

استفاده از Photo Mode در مریخ بشدت لذت‌بخش است و لحظات جذابی را می‌توانید به وسیله‌ی آن شکار کنید.

اثرات شات‌گانِ فضایی!

نکات مثبت:

اسلحه‌های متنوع و بسیار جذاب

ماموریت‌های متنوع و عجیب

سیستم‌ها، قدرت‌ها و همینطور دشمنانِ کاملا جدید و منحصربفرد

بازی مشخصا از نقاط ضعف خود آگاه است

کیفیت بصری چشم‌نواز

نکات منفی:

داستان، روایت و دیالوگ‌ها، بشدت سطحی و آزاردهنده است

اکثر شوخی‌ها کارایی لازم را ندارند

شنزارهایِ پر از دشمنی که جلوی گشت و گذار را تا حدودی می‌گیرند

برخی از باگ‌های آزاردهنده

سخن آخر:

Far Cry 5: Lost on Mars یک اتلافِ وقتِ جذاب محسوب می شود! اگر بتوانید روایت و شخصیت‌پردازیِ خسته‌کننده و آزاردهنده‌ی بازی را نادیده بگیرید، می‌توانید به یک گیم‌پلی منحصربفرد که پر از اسلحه‌ها، قدرت‌ها و دشمن‌های متنوع و همینطور ماموریت‌های سرگرم‌کننده و عجیب است، دست پیدا کنید. برخلافِ DLC ِ قبلی، Lost on Mars در واقع محتویات و سیستم‌های جدیدِ زیادی را فراهم کرده است که قبلا در هیچکدام از نسخه‌ها، نمونه‌ای از آن را ندیده بودیم.

Verdict

Far Cry 5: Lost on Mars is a good waste of time! If you can ignore the very uninteresting and sometimes annoying narrative and character developments, you can find a unique gameplay with varied guns, powers, enemies and also fun and weird missions. Unlike the previous DLC, Lost on Mars actually delivers a lot of new content and systems that we have never seen in a Far Cry game before.

Score: 7 - PS4 Version

