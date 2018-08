بازی We Happy Few به تازگی عرضه شده و هم‌زمان با عرضه‌ی این بازی، نقد‌ها و نمرات آن نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت. We Happy Few یک بازی مستقل در سبک اکشن ماجراجویی است که در سال ۲۰۱۵ و طی رویداد PAX East ۲۰۱۵ معرفی شد. برای توسعه این […]

We Happy Few یک بازی مستقل در سبک اکشن ماجراجویی است که در سال ۲۰۱۵ و طی رویداد PAX East ۲۰۱۵ معرفی شد. برای توسعه این بازی کمپینی در کیک استارتر به راه افتاد تا از این طریق کمک‌های مالی بازی‌ بازان برای توسعه‌ی این بازی جمع آوری شود. در پایان این کمپین در مجموع ۲۶۶ هزار دلار جمع آوری شد؛ ۶۰ هزار دلار بالاتر از هدف کمپین این بازی. در نهایت ساخت بازی We Happy Few اواخر سال ۲۰۱۵ رسما آغاز شد و در نهایت پس از تاخیر‌های فراوان این بازی در روز جاری عرضه شد و هم‌زمان با عرضه‌ی این بازی، نقد‌ها و نمرات آن نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها داشته و خواهیم دید که آیا We Happy Few می‌تواند انتظارات بازی‌بازان را برآورده کند یا خیر.

Windows Central 9/10

علیرغم مشکلات فنی، هر بازی‌بازی که به بازی‌های جهان آزاد و بقا علاقه دارد باید حتما بازی We Happy Few را تجربه کند.

GamesRadar+ 8/10

امسال بازی‌های بلک باستر زیادی را تجربه خواهم کرد که هیجان انگیز‌تر و بهینه تر هستند اما به محض تمام شدن ماموریت‌های داستانی بازی We Happy Few، آن را کنار می‌گذارم.

Game Informer 7.8/10

در حالی که مراحل تکراری و مشکلات فنی، تجربه‌ی بازی We Happy Few را با مشکل روبرو می‌کنند اما در مجموع این بازی ماجراجویی سرگرم کننده‌ای است که داستان بازی و فضای عجیب و غریب آن را به خوبی و با موفقیت ادغام می‌کند.

Eurogamer

بازی داستان بریتانیا را به شکل بسیار خوب و جاه طلبانه‌ای روایت می‌کند اما سیستم کرافتینگ قدیمی و مبارزات آن بازی را به تجربه‌ای کسل کننده تبدیل کرده است.

We Got This Covered 7/10

We Happy Few به گونه‌ای نیست که یک تجربه‌ی جامع و یک‌پارچه را به شما ارائه دهد اما داستان و کارگردانی هنری بازی واقعا شگقت انگیز است. اگرچه مشخصا سازندگان مکانیزم‌های مخفی کاری و بقای بازی را از بازی‌های مشابه کپی برداری کرده‌اند اما من واقعاً به این بازی علاقه مندم.

Gamers Heroes 6/10

اگر بتوانید با مکانیک‌های بازی، دنیای آن و جنبه‌های داستان We Happy Few کنار بیایید، محتویات خوب زیادی در این بازی وجود دارند. متاسفانه برای افرادی که به دنبال تجربه‌ی غنی‌تری هستند، We Happy Few آن‌ها را نا امید خواهد کرد.

Destructoid 5/10

اگر مسیر micro-management را انتخاب کنید، بازی We Happy Few به وضوح از پتانسیل خود فاصله گرفته و این بزرگ‌ترین ضعف بازی به حساب می‌آید.

میانگین نمرات نسخه رایانه‌های شخصی بازی We Happy Few را می‌توانید در قسمت پایین مشاهده کنید.

بازی We Happy Few هم اکنون برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است.

