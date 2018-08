به تازگی مشخص شده است که بازی Let It Die، ساخته رایگان و عجیب استودیو گرس‌هاپر منیوفکچر (Grasshopper Manufacture)، پائیز امسال از طریق پلتفرم استیم در دسترس بازی‌بازان رایانه‌های شخصی قرار خواهد گرفت. طبق اطلاعاتی که وب‌سایت گیم‌اسپات (GameSpot) منتشر کرده است، عنوان رایگان Let It Die که در سال ۲۰۱۶ به صورت انحصاری برروی […]

به تازگی مشخص شده است که بازی Let It Die، ساخته رایگان و عجیب استودیو گرس‌هاپر منیوفکچر (Grasshopper Manufacture)، پائیز امسال از طریق پلتفرم استیم در دسترس بازی‌بازان رایانه‌های شخصی قرار خواهد گرفت.

طبق اطلاعاتی که وب‌سایت گیم‌اسپات (GameSpot) منتشر کرده است، عنوان رایگان Let It Die که در سال ۲۰۱۶ به صورت انحصاری برروی پلی‌استیشن ۴ منتشر شد، راهی پلتفرم رایانه‌های شخصی خواهد شد. در حال حاضر هیچگونه اطلاعات دیگری در مورد بازی یا تاریخ انتشار آن در دسترس نیست. اما ما امیدواریم که نسخه رایانه‌های شخصی از همان مدل free-to-play استفاده کند. همچنین انتظار داریم تمام محتویاتی که برروی پلی‌استیشن ۴ منتشر شده بودند نیز به رایانه‌های شخصی منتقل شوند تا بازی‌بازان بتوانند از آن‌ها لذت ببرند.

از زمان عرضه بازی Let It Die در سال ۲۰۱۶، این عنوان به محبوبیت زیادی در میان بازی‌بازان پلی‌استیشن ۴ دست یافته و توانسته است به رقم ۴ میلیون دانلود دست پیدا کند. همچنین لازم به ذکر است که این بازی به‌روزرسانی‌های زیادی را در غالب سلاح‌ها، دشمنان و مناطق جدید مانند the deadly Tower of Barbs را دریافت کرده است.

عنوان Let It Die در حال حاضر به صورت رایگان برروی پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa