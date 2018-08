فروش بازی Cuphead از مرز سه میلیون نسخه گذر کرد

بازی زیبای Cuphead، ساخته استودیوی MDHR، به نقطه عطف تازه‌ای در زمینه فروش در بازار رسیده است. تیم توسعه این بازی با انتشار توییتی در شبکه اجتماعی توییتر رسماً اعلام کرد که میزان فروش بازی Cuphead از مرز سه میلیون نسخه عبور و به نقطه عطف تازه‌ای دست پیدا کرده است. بدون شک، این میزان […]

بازی زیبای Cuphead، ساخته استودیوی MDHR، به نقطه عطف تازه‌ای در زمینه فروش در بازار رسیده است. تیم توسعه این بازی با انتشار توییتی در شبکه اجتماعی توییتر رسماً اعلام کرد که میزان فروش بازی Cuphead از مرز سه میلیون نسخه عبور و به نقطه عطف تازه‌ای دست پیدا کرده است. بدون شک، این میزان فروش برای یک بازی کوچک و مستقل، بسیار زیاد و شگفت‌انگیز محسوب می‌شود به خصوص اگر آن را با فروش بازی‌های بزرگ و مطرح مقایسه کنیم.

استودیوی MDHR ضمن اعلام میزان فروش بازی Cuphead، تائید کرد که به مناسبت جشن گرفتن رسیدن به این میزان فروش قابل توجه، به زودی این بازی را با تخفیف برروی فروشگاه‌های استیم و ایکس‌باکس قرار می‌دهند. تا چند روز آینده این بازی با تحفیف در دسترس قرار خواهد گرفت. این در حالی است که آن‌ها هیچ حرفی از بسته الحاقی داستانی این بازی که با عنوان The Delicious Last Course شناخته می‌شود، به میان نیاوردند و هنوز تاریخ عرضه دقیقی برای آن اعلام نشده است. با این وجود، در زمان رونمایی از این بسته الحاقی، سال ۲۰۱۹ میلادی به عنوان بازه زمانی عرضه آن، اعلام شد.

بازی Cuphead در حال حاضر برروی رایانه‌های شخصی و کنسول ایکس‌باکس وان در دسترس قرار دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این عنوان، می‌توانید نقد و بررسی انجام شده توسط وب‌سایت گیمفا از آن را از این نشانی مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa