Elder Scrolls Online بزودی 2 بسته الحاقی جدید دریافت خواهد کرد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، شرکت Zenimax Online در جریان نمایشگاه QuakeCon 2018 اعلام کرد بسته‌ی الحاقی جدید The Elder Scrolls: Online با نام Wolfhunter در تاریخ 28 اوت (6 شهریور) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد.

بسته‌ی الحاقی Wolfhunter با قابلیت اشتراک ESO Plus یا فروشگاه دیجیتالی درون بازی The Elder Scrolls: Online در دستری قرار می گیرد و شامل 2 زندان جدید با نام‌های March of Sacrifices و Moon Hunter Keep می‌شود. همچنین به مناسبت انتشار این بسته‌ی الحاقی، یک بروز رسان جدید رایگان نیز برای بازی عرضه می‌شود که محتویات جدیدی را به بازی می‌افزاید. این بروز رسان نوزدهمین آپدیت بازی می‌باشد.

شما در زیر می‌توانید تریلر این بسته‌ی الحاقی را مشاهده کنید:





علاوه بر Wolfhunter، این بازی قرار است بسته‌ی الحاقی جدید دیگری تحت نام Murkmire دریافت کند که شما را به یک ماجراجویی جدید در Black Marsh دعوت می‌کند. شما همچنین می‌توانید تریلر این بسته‌ی الحاقی را هم در زیر مشاهده کنید:





