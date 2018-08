رویداد RTX امسال نیز طرفداران فوق‌العاده‌ی Rooster Teeth را گرد هم آورد و توانست باز هم عالی عمل کند. مکانی عالی برای طرفداران و آیکون‌ها تا دور هم جمع شده و در مورد علایق خود با یکدیگر صحبت کنند. در جریان این رویداد فرصتی پیش آمده تا با تروی بیکر (Troy Baker)، صداپیشه معروف، در […]

رویداد RTX امسال نیز طرفداران فوق‌العاده‌ی Rooster Teeth را گرد هم آورد و توانست باز هم عالی عمل کند. مکانی عالی برای طرفداران و آیکون‌ها تا دور هم جمع شده و در مورد علایق خود با یکدیگر صحبت کنند. در جریان این رویداد فرصتی پیش آمده تا با تروی بیکر (Troy Baker)، صداپیشه معروف، در مورد موضوعات مختلف و دیدگاه او نسبت به بازی‌ها صحبت شود.

تروی بیکر در جریان این گفتگوها در مورد نصیحتی که نیل دراکمن (Neil Druckmann) کارگردان عنوان The Last of Us به او کرده و این که چطور این نصیحت، رویکرد او را در بازیگری تحت تاثیر قرار داده است، صحبت کرد. درسی که این کارگردان به او داد، به بیکر کمک کرد تا مسیر خود را راحت‌تر ادامه داده و در شغل خود پیشرفت کند. برای او همه‌چیز در مورد یادگیری این نکته است که “در کار خود روی اعتبار کسی دیگر حساب نکن” و رعایت این اصل برای یک بازیگر می‌تواند سخت باشد. آن هم در شرایطی که بازیگری، خود بر پایه واکنش مخاطبان، احساسات و مفهوم چیزی را رساندن است.

بیکر همچنین به این نکته اشاره داشت که او بدترین منتقد خود است و علاوه بر این او گاهی اوقات احساس می‌کند که قربانی گرفتار شدن در چرخه عمل، دریافت و استنتاج می‌شود که این به نوبه خود خوب است به شرطی که اعتدال در آن رعایت شده باشد. بیکر می‌گوید که شهرت او باعث شد تا وسوسه شود به شغل کارگردانی روی آورد و آن لحظه‌ای حیاتی برای او بود.

وقتی صحبت از “Video Village” به میان آمد، تروی توضیح داد که این شو، مکانی مناسب برای بازیگران است تا بعد از اجرای یک سکانس، بازخوردهایی زنده را از مخاطبان دریافت کنند. تروی به این موضوع اشاره داشت که او بسیار به این چرخه اعتیاد پیدا کرده بود: نیاز به یک بازپخش، شوق دریافت بازخوردها و تکیه بر آن‌ها به جای آن که سکانس را با احساسی ارگانیک اجرا کند. وقتی که کارگردان The Last of Us به او توصیه کرده بود که دست نگه داشته و از “Video Village” دوری کند، بیکر آن زمان این دیدگاه او را مورد تمسخر قرار داده بود.

بیکر به شوخی گفته بود که “می‌دانم این اولین کارگردانی توست، ولی این اولین بازی من نیست”. دراکمن سپس توصیه‌ای به بیکر می‌کند که به حدی این بازیگر را تحت‌تاثیر قرار داده که طبق گفته خودش هنوز هم از این روند خارج نشده است. این نصیحت به صورت خلاصه این بود: “چیزی که تو نیاز داری این است که به من اعتماد کنی. شغل تو این است که دیده شوی نه این که خودت بیننده باشی”. این سخن شوک بزرگی به بیکر وارد کرد و باعث شد تا بدون برهم زدن قواعد، در شغل خود بیشتر فرو رود.

تروی بیکر یک بازیگر، موسیقی‌دان، پدر و در کل انسانی فوق‌العاده است. قطعا معاشرت با چنین نابغه‌ای خوشایند بوده و شنیدن سیر تحولی او در حرفه‌اش می‌تواند الهام‌بخش بسیاری باشد و به آن‌ها کمک کرده تا مسیر خود را بهتر دنبال کنند. اگر از طرفداران بازی‌های ویدئویی باشید، قطعا برای یک‌بار هم که شده صدای او را شنیده‌اید. نظر شما در مورد این صداپیشه‌ی فوق‌العاده چیست؟

منبع متن: gamefa