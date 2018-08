XCOM 2 Collection برای PS4 و Xbox One معرفی شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از gematsu، کلکسیون XCOM 2 شامل موارد زیر است؛

XCOM 2 – بیگانه‌ها با نوید آینده‌ای درخشان برای بشریت در کره زمین حکم فرمایی می‌کنند درحالی که به طور مخفی دستور کار شومی را پنهان کرده‌اند. به عنوان رهبر نیروهای چریکی که مقابل احتمالات قرار می‌گیرد، باید آغازگر مقاومتی جهانی برای حذف تهدید بیگانه‌ها و نجات نژاد انسانی از انقراض باشید.

XCOM 2: Resistance Warrior Pack – گروه مبارزان مقاومت خود را با لباس‌های جایزه‌ای و لوازمی برای سر و همچنین زره شخصی و استتار صورت شخصی‌سازی کنید. فوراً قفل بازمانده‌ای از جنگ قدیمی را به عنوان استخدامی جدید در سربازخانه‌های خود باز کنید.

XCOM 2: Anarchy’s Children – این پک با تم شورشی بیش از 100 مورد شخصی‌سازی عجیب و غریب برای انبار زره‌های در دسترس برای سربازان XCOM را شامل می‌شود. این انتخاب‌ها فقط جنبه تزئینی دارند و وضعیت سرباز را تغییر نمی‌دهند.

XCOM 2: Alien Hunters – سربازن XCOM خود را با اسلحه‌های تحسین برانگیز جدید و زره‌های مختلف به جوخه‌ی زبده شکار بیگانه برای مقابله با فرمانروایان بیگانه‌ی جدید که در تمام بخش داستانی بازی شما را تعیقب می‌کنند تبدیل کنید. آپگریدهای اضافی تزئینی برای سربازان و the Avenger به علاوه‌ی مأموریتی حماسی که در آن افسر مرکزی "بردفورد" رهبری جوخه‌ای را به همراه راهنمایی یک دوست قدیمی بر عهده می‌گیرد شامل این پک می‌شوند.

XCOM 2: Shen’s Last Gift – تأسیسات "برج‌های گمشده" ADVENT را بررسی کنید جایی که مهندس ارشد "لیلی شن " جوخه‌ی شما را در جستجوی آخرین پروژه مخفی پدرش همراهی می‌کند. کلاس منحصر به فرد جدیدی از سربازها با توانایی‌های جدید و قدرتمند نبرد، مکانیک‌های استراتژیک و انتخاب‌های شخصی‌سازی را کشف کنید.

XCOM 2: War of the Chosen – گسترش دهنده‌ی XCOM 2: War of the Chosen هنگامی که جناح‌های مقاومت برای از بین بردن تهدید بیگانه‌ها از روی زمین شکل می‌گیرند محتوی عظیم جدیدی در جنگ علیه ADVENT در اختیارتان قرار می‌دهد. در پاسخ، دشمنی جدید به نام “Chosen” با یک هدف از سایه‌ها بیرون می‌آید: پس گرفتن فرمانده. این افزونه شامل کلاس‌های جدید قهرمان برای خنثی کردن “Chosen”، دشمنان جدید، مأموریت‌ها، محیط‌ها و افزایش عمق گیم‌پلی استراتژیک می‌شود.

این کلکسیون در تاریخ 23 مرداد در خرده فروشی‌های آمریکا با قیمت $59.99 در دسترس خواهد بود.

