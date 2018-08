عنوان Shadow of the Tomb Raider برروی نینتندو سوییچ عرضه نخواهد شد

یک ماه دیگر باقی مانده تا لارا کرافت (Lara Croft) با عنوان Shadow of the Tomb Raider بازگشتی بزرگ به دنیای بازی‌ها داشته باشد؛ عنوان بسیار موردانتظاری که به دنبال ماجراجویی‌های نفس‌گیر لارا در Rise of the Tomb Raider عرضه خواهد شد. دارندگان پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، رایانه‌های شخصی و اکس‌باکس وان می‌توانند دوباره لذت ماجراجویی […]

یک ماه دیگر باقی مانده تا لارا کرافت (Lara Croft) با عنوان Shadow of the Tomb Raider بازگشتی بزرگ به دنیای بازی‌ها داشته باشد؛ عنوان بسیار موردانتظاری که به دنبال ماجراجویی‌های نفس‌گیر لارا در Rise of the Tomb Raider عرضه خواهد شد. دارندگان پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، رایانه‌های شخصی و اکس‌باکس وان می‌توانند دوباره لذت ماجراجویی با لارا را تجربه کنند، ولی متاسفانه صاحبان نینتندو سوییچ از تجربه بازی محروم خواهند ماند.

شاید برخی از طرفداران امیدوار باشند که بازی به زودی پس از عرضه، به پلتفرم نینتندو نیز بیاید. متاسفانه چنین چیزی، حداقل در حال حاضر مطرح نیست.

هیث اسمیت (Heath Smith) طراح ارشد بازی در ایدوس مونترال (Eidos Montreal)، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت GameSpot اعلام کرد که حتی با وجود محبوبیت در میان بازی‌بازان، برنامه‌ای برای آوردن “خانم کرافت” به نینتندو سوییچ ندارند.

وی به این نکته اشاره کرد که خود از طرفداران پلتفرم نینتندو است، اما فعلا عنوان Shadow of the Tomb Raider را نمی‌توان گزینه‌ای مناسب برای این کنسول به شمار آورد. پورت کردن یک عنوان با چنین عظمتی، قطعا کار آسانی نخواهد بود. در ادامه صحبت‌های اسمیت را در این خصوص می‌خوانید:

من همیشه یکی از طرفداران سیستم‌های نینتندو بوده‌ام؛ به ویژه در زمینه طراحی رابط، آن‌ها بسیار خوب عمل می‌کنند و از دیدگاه یک طراح بازی، تجربه بازی با رابط‌های جدید سرگرم‌کننده است. با توجه به این نکته، اگر ما بخواهیم واقعا این کار را انجام دهیم باید تجربه‌ای مناسب را ارائه دهیم.

با توجه به پورت بازی‌هایی که قبلا شاهد بوده‌ایم، اینطور به نظر می‌رسد که نسخه اصلی Tomb Raider، گزینه مناسب‌تری برای این کنسول است. البته این بدان معنی نیست که این کنسول از عهده پردازش Shadow of the Tomb Raider برنمی‌آید؛ شاید تیم سازنده بازی نیز دیدگاهی متفاوت در این زمینه داشته باشند.

سالهاست که ما لارا را در کنسول‌های نینتندو ندیده‌ایم؛ آخرین عناوینی که برای پلتفرم نینتندو منتشر شد Tomb Raider Underworld و Tomb Raider Anniversary که بروی پلتفرم Wii عرضه شدند. این که بگوییم او دوباره به نینتندو باز خواهد گشت فقط کتمان حقیقت است. حال همه‌چیز به این بازمی‌گردد که تیم سازنده چه تصمیماتی خواهند گرفت. آنطور که معلوم است برای فهمیدن چشم‌انداز اسکوئر انیکس (Square Enix) و تیم‌های مربوطه آن، باید کمی بیشتر صبر کنیم.

اما صرف‌نظر از این صحبت‌ها، به نظر می‌رسد که Shadow of the Tomb Raider بهترین ماجراجویی لارا تا به این تاریخ باشد. جهت آشنایی بیشتر با بازی می‌توانید مصاحبه رئیس استودیو ایدوس مونترال با Official Xbox Magazine را مطالعه نمایید. برای پیگیری سایر اخبار مربوطه نیز می‌توانید به این آدرس مراجعه نمایید.

عنوان Shadow of the Tomb Raider در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی) برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa