نقد و بررسی بازی Mothergunship

“به قلم رضا رحیمی”

Mothergunship، جدیدترین ساخته استودیو مستقل Grip Digital، ترکیبی است از گیم پلی سریع و دیوانه وار Doom با حال و هوا و برخی عناصر سری Borderlands. شاید در ابتدا به نظر بیاید که با یک کپی دست چندم یا سرسری از عناوین نام‌برده طرف هستید اما ایده های جذاب Mothergunship چیزی است که آن را از سایر عناوین هم سبک و مشابه متمایز می کند. برای درک بهتر قضیه این‌طور فکر کنید که چه می شد اگر می توانستیم با سلاح هایی که خودمان شخصی سازی نموده و آن‌ها را سرهم بندی کرده ایم به سبک سایر بازی‌های “Run & Gun” (یا به بیان دیگر سبک "برو جلو، بزن بکش") به یک مهمانی از جنس گلوله ملحق شویم؟ این همان سوالی است که Mothergunship قصد پاسخ دادنش را دارد.

Mothergunship یک عنوان در سبک تیراندازی اول شخص است که می‌توان آن‌ را در دسته عناوین "برو جلو، بزن بکش" یا به عبارتی "Rogue-Like"یا "Run & Gun" قرار داد. یکی از ایده‌های جذاب گیم پلی این عنوان که وام گرفته از سری Borderlands است، شخصی‌سازی سلاح می‌باشد. شما قادر هستید با قطعات و ابزاری که با کشتن دشمنان و اتمام مراحل بدست می‌آورید، سلاح خود را بر اساس نحوه بازی کردن و سلیقه خود شخصی‌سازی کنید. یکی دیگر از راه های بدست‌ آوردن این قطعات خریدن آن‌ها از فروشگاه درون بازی است. بدین منظور می‌توانید با استفاده از پولی که با پیشرفت در بازی بدست می‌آورید به این فروشگاه، پیش از شروع مراحل یا حتی در حین طی مراحل مراجعه کرده و قطعات مورد نظر خود را تهیه کنید.

در بدو ورود به بازی می‌توانید بین ماموریت‌های داستانی و فرعی به دلخواه ماموریت مورد نظرتان را انتخاب کنید و پیش از انتخاب هر کدام قادرید تا درجه سختی آن و حتی پاداشی که با اتمام آن مرحله بدست می‌آورید را ببینید. پیش از ورود به مرحله‌ی مورد نظر می‌توانید با کنار هم قرار‌دادن قطعاتی که بدست آورده‌اید یا به طور پیش فرض دارید، سلاح مورد نظرتان را ساخته و با آن به بازی بپردازید. گیم پلی بازی بسیار ساده است، شما در محیط بازی حرکت کرده، با دیدن دشمنان به سمت‌شان شلیک می‌کنید و پس از کشتن آن‌ها به جلو حرکت کرده و با دشمنان جدید روبرو می‌شوید. در واقع در هر مرحله اتاق به اتاق، ناحیه به ناحیه از نقشه بازی را پاک سازی می‌کنید و به سمت هر جنبنده‌ای که می‌بینید شلیک خواهید کرد. گاهی اوقات به قدری صحنه مبارزه شلوغ می‌شود که پس از قلع و قمع کردن دشمنانتان و پیش از ورود به اتاق بعدی به چند دقیقه استراحت نیاز پیدا می‌کنید تا نفستان سرجایش بیاید و سپس مجددا به دل دشمن زده و موج های سرازیرشونده آنان را از بین ببرید!

با کشتن دشمنان روباتیک بازی کریستال های XP (تجربه) جمع آوری می‌کنید که از آن‌ها می‌توانید برای ارتقا کاراکتر خود بهره ببرید. از جمله این ارتقاها می‌توان به افزایش نوار سلامتی، نوار انرژی یا حتی کاهش محدودیت در پرش (Jump) اشاره کرد! محدودیت در پرش بدین گونه است که در بازی به طور پیش فرض قادر خواهید بود تا سه مرتبه پرش کنید و این کریستال‌ها این اجازه را به شما می‌دهند که تعداد این پرش‌ها را افزایش دهید. با کمک سکه‌هایی که با نابود کردن موج های مختلف دشمنان بدست‌ می‌آورید قادر خواهید بود تا از فروشگاه موجود در بازی قطعات متنوع اسلحه بخرید و از آن‌ها برای شخصی‌سازی استفاده کنید.

یک از ایرادات بازی در بخش شخصی‌سازی خودش را نشان می‌دهد؛ Mothergunship تلاشی برای راهنمایی شما جهت انتخاب قطعات مناسب نکرده و ممکن است اسلحه ای که می‌سازید و با خود حمل می‌کنید در برابر موج عظیم دشمنان تاثیرگذار نباشد و به شکست شما منجر شود و شما را وادار به آزمون و خطاهای بسیاری برای یافتن قطعات مناسب می‌کند. هر قدر هم که سعی کنید حرفه‌ای بازی کنید یا هرچقدر هم که فکر کنید سلاح خود را مهندسی شده (!) سرهم کرده‌اید، اگر قطعات مناسب را کنار هم قرار نداده باشید باز هم شکست خواهید خورد که این مورد ممکن است برایتان عذاب‌‌ آور باشد.

ایده‌های بازی جهت شخصی‌سازی بسیار جذاب هستند ولی در مجموع وقتی کنار هم قرار می‌گیرند چندان جذابیتی نخواهند داشت و دچار مشکل می‌شوند مثلا شما نزدیک به 200 قطعه برای سلاح جمع آوری کرده‌اید و حال باید همه‌ی آن‌ها را در یک پنجره کوچک مدیریت کنید و این نکته را هم در نظر بگیرید که در صورت شکست خوردن در بازی و کشته شدن کلیه‌ی قطعاتی که در آن مرحله جمع آوری کرده‌اید از بین خواهند رفت و هرگونه فرصت درس گرفتن از اشتباهاتتان را از شما می‌گیرد؛ چقدر اعصاب خورد کن، نه؟! علاوه بر آن محدودیتی که در جمع آوری این قطعات وجود دارد موجب می‌شود که با بدست آوردن قطعات جدید به ناچار قطعات قبلی را دور بیندازید.

ریتم گیم پلی Mothergunship به قدری سریع است که شما اصلا فرصت نفس کشیدن نخواهید داشت چه برسد به این که مدام حواستان به نوار سلامتی باشد و همه این ها دست به دست هم می‌دهند تا بیش از چند بار در هر مرحله شکست بخورید. ظاهر شدن اتفاقی باس‌ها و دشمنان هم گرچه به نظر جالب می‌آید اما در عمل باعث می‌شود که تمامی نقشه‌ها و استراتژی‌هایی که برای غلبه بر شکست آماده کرده‌اید نقشِ بر آب شوند. یکی از ایرادات دیگر بازی کوتاه بودن بیش از حد آن است؛ علاوه بر آن به این نکته توجه کنید که بازی حتی با همین گیم پلی کوتاه هم پس از کمی سروکله زدن با مکانیزم های گیم پلی به ورطه تکرار می‌افتد و جذابیت ابتدایی خود را از دست می‌دهد.

همانطور که قابل حدس زدن است داستان در این بازی نقش چندانی ندارد چرا که بیشتر تمرکز سازندگان بر روی گیم پلی سریع و دیوانه‌وار آن بوده و صادقانه به نظر من هم این بازی به داستان آنچنانی نیاز ندارد چرا که هیچکس برای داستان سراغ Mothergunship نخواهد رفت. شما در نقش یک سرباز ظاهر می‌شوید که وارد یک جنگ بین نیروهای زمینی و فضایی شده است. هدف نهایی شما این است که با نابود کردن سفینه‌ها و دشمنان حاضر در آن‌ها در هر مرحله راه خود را برای رسیدن به سفینه اصلی و هسته‌ای فضایی‌ها هموار کرده و زمین را از هجوم بیگانگان در امان نگه دارید.

کلیت داستان همین بوده و پیچیدگی خاصی ندارد و فقط برای خالی نبودن عریضه در Mothergunship گنجانده شده پس انتظارات خود را خیلی بالا نبرید. در بازی لحظاتی بامزه‌ای وجود دارد که دوستان شما از اتاق فرمان (سفینه اصلی شما که حکم پایگاه مادر را دارد) آن‌ها را رقم می‌زنند. بذله گویی‌های آن‌ها در حین نبردی سنگین با موج های تمام نشدنی دشمنان لبخند بر لب شما خواهد آورد اما همین لحظات هم از بامزه بودن فراتر نرفته و گاهی دچار لودگی و بی‌مزگی می‌شوند؛ البته این موضوع آسیب چندانی به بار طنز بازی نخواهد زد.

موسیقی بازی بسیار جذاب است و با ریتم سریع بازی همخوانی داشته و شما را برای به راه انداختن یک حمام خون تشویق می‌کند! گرافیک بازی برای یک عنوان مستقل ساخته شده با Unreal Engineمناسب است ولی از حد همین مناسب بودن فراتر نمی‌رود و مشکلاتی هم دارد. بافت‌های نسبتا بی‌کیفیت در بعضی قسمت‌ها و محیط‌های یکنواخت بازی از ایرادات بزرگ بخش گرافیک هستند اما ریتم بازی به قدری سریع است که موجب می‌شود به این مشکلات چندان توجه نکنید و کمتر این فرصت را داشته باشید که از مناظر اطراف دیدن کنید!

شخصی‌سازی سلاح و سپس به رگبار بستن دشمنان با آن بسیار جذاب و سرگرم کننده است ولی وقتی شما چند بار آن را تکرار می‌کنید کمی خسته کننده می‌شود و این مشکل اصلی Mothergunship است که پس از مدتی ایده‌های بدیعش برایتان تکراری می‌شوند. داستان کلیشه‌ای، کم رمق و بدون هرگونه پیچش جذابِ بازی هم مزید بر علت شده و شما را از ادامه‌ی این بازی دلسرد می‌کند. البته یک خبر خوشحال کننده این است که بزودی سازندگان حالت Co-op را به بازی اضافه خواهند کرد که طبیعتا ارزش این بازی را بیش‌تر خواهد کرد.

"بازبینی تصویری"

وقتی می گویم ریتم گیم پلی بسیار سریع بوده و با زد ‌و خوردهای شلوغ روبرو خواهید شد دقیقا از چه چیزی صحبت می کنم

ظاهر شدن اتفاقی باس‌ها و دشمنان گاهی واقعا اعصاب خورد کن می‌شود

برخی پیام‌های مخابره شده از اتاق فرمان بار طنز مناسبی دارند

گرافیک بازی دقیقا همان چیزی است که از یک عنوان مستقل ساخته شده با Unreal Engine انتظار داریم

بخش شخصی سازی سلاح با بی شمار قطعاتی که در اختیار دارید جذاب ترین بخش بازی است

نکات مثبت:

گیم پلی سریع و جذاب

کنترل‌های روان و لذت بخش

سیستم خلاقانه‌ی شخصی‌سازی سلاح

موسیقی هماهنگ و شنیدنی

گرافیک قابل قبول

نکات منفی

کوتاهی بازی و داستان کم رمق

تکراری شدن محیط‌ها

خسته کننده شدن بازی در انتها

آزمون و خطای بسیار برای یافتن قطعه مناسب برای هر سلاح

سخن نهایی: Mothergunship یک بازی با ایده‌هایی جالب، گیم پلی سریع، جذاب و سرراست است که گاهی در عملی کردن آن ایده‌ها موفق بوده و گاهی هم شکست می خورد. اما با همه ایراداتی که دارد قادر است تا شما را برای ساعاتی هرچند کوتاه به خود مشغول کند؛ پس اگر از طرفداران سبک G&R و بازی‌هایی مثل DOOM یا Borderlands هستید، Mothergunship را از دست ندهید؛ سلاحتان را سرهم‌بندی کرده و به درون جهنم گلوله شیرجه بزنید.

Verdict

Mothergunship is a game with brilliant ideas and an extremely fast paced and engaging gameplay. Though some ideas work, others leave you dissapointed but all in all it can be amusing for a couple of hours

Score: 7.5 - PC Version

منبع متن: pardisgame