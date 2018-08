اگر شیفته تجربه بازی‌های نقش‌آفرینی روی کنسول هیبریدی نینتندو یعنی سوییچ هستید، بد نیست این خبر را به شما بدهیم که بازی «فرزند نور» یا همان Child of Light قرار است به زودی روی سوییچ عرضه شود. بازی Child of Light یکی از محبوب‌ترین نقش‌آفرینی‌های شرکت یوبی‌سافت است که چند سال پیش روی کنسول‌های خانگی و کامپیوتر عرضه شده بود.

در حال حارض بازی Child of Light تقریبا روی تمامی پلتفرم‌ها، حتی کنسول‌های نسل قبل، در دسترس است و به راحتی می‌توانید آن را تجربه کنید و از دنیای هنری آن نهایت لذت را ببرید. با این حال، بازی کردن Child of Light روی نینتندو سوییچ، امکان تجربه‌ی آن در هر مکان و زمانی را فراهم می‌کند.

داستان Child of Light درباره شاهزاده‌ای است که پا به دنیای خیالی خود گذاشته و وظیفه دارد تا آن را از دست اهریمن‌های شرور حفظ کند. یکی از ویژگی‌های برجسته این بازی، طراحی هنری فوق‌العاده آن است؛ عنصری که چه در دیالوگ‌ها و داستان و چه در طراحی محیط‌ها و شخصیت‌های بازی به چشم می‌خورد.

خبر انتشار این بازی برای نینتندو سوئیچ را اولین بار «پاتریک پالورده» (کارگردان و معاون استودیو Ubisoft Montreal) در صفحه توییتر خود به اشتراک گذاشت.

اگر به سمت راست تصویر و کاغذی که پشت کنسول نینتندو سوئیچ قرار دارد دقت کنید، عبارت Light II را می‌بینید. به راحتی می‌توان متوجه شد که این عبارت کوتاه به بازی Child of Light 2 اشاره دارد. پالورده همچنین در صفحه شخصی خود اعلام کرد که پروژه‌های فوق‌العاده‌ای در دنیای این اثر در دست ساخت قرار دارد و به زودی جزئیات بیشتری از آن‌ها منتشر خواهد شد. با اینکه هنوز هیچ اطلاعات رسمی مبنی بر ساخت قسمت دوم وجود ندارد، ولی این عکس قطعا خبر خوبی برای طرفداران Child of Light به حساب می‌آید.

نسخه‌ی نینتندو سوییچ Child of Light علاوه هم به صورت دیجیتالی و هم به صورت فیزیکی عرضه خواهد شد. اگر از جمع هواداران این بازی هستید، می‌توانید در تاریخ ۱۹ مهر به تجربه این اثر روی نینتندو سوییچ بنشینید.

در کنار Child of Light هم‌چنین در روز ۱۷ آبان قرار است بازی Valiant Hearts روی نینتندو سوییچ عرضه شود.

منبع: Game Revolution

