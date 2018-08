تریلر داستانی فصل آخر بازی واکینگ دد منتشر شد

زمان زیادی تا انتشار قسمت اول آخرین فصل واکینگ دد، یعنی بازی The Walking Dead: The Final Season باقی نمانده و به همین مناسبت، استودیوی «تل‌تیل گیمز» (Telltale Games) در حاشیه عرضه این بازی یک تریلر داستانی از آن به اشتراک گذاشته است. همانطور که می‌دانید بازی The Walking Dead: The Final Season بازی‌کنندگان را در نقش شخصیت «کلمنتاین» قرار می‌دهد؛ کاراکتری که از فصل اول در بازی حضور داشت و به مرور زمان شاهد بزرگ‌ و بالغ‌ شدن او بوده‌ایم.

قسمت اول فصل پایانی واکینگ دد در تاریخ ۲۳ مرداد عرضه خواهد شد.

همانند سایر آثار استودیوی تل‌تیل گیمز در این بازی هم شما این توانایی را دارید تا با تصمیماتی که می‌گیرید، مسیر و سرنوشت داستان را مشخص کنید. از آنجایی که مچموعه‌ی «مردگان متحرک» یا همان واکینگ دد یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین بازی‌های این سازنده به حساب می‌آید، می‌توان انتظار یک تجربه جدید و فوق‌العاده را از دنیای آخرالزمانی این اثر داشته باشیم.

تریلر با لحظات پایانی فصل اول و مرگ «لی» (شخصیت اصلی شماره اول) آغاز می‌شود و پس از آن به چند سال جلوتر می‌رود و کلمنتاین را در حالی می‌بینیم که بزرگ شده. در واقع استودیو تل‌تیل گیمز می‌خواسته با انجام این کار، تغییرات فصل آخر را به هواداران نشان دهد. بر اساس صحبت سازندگان، در قسمت اول فصل پایانی واکینگ دد شاهد تغییراتی در روند بازی و پیشرف بصری آن خواهیم بود. به عنوان مثال یکی از تغییراتی که این فصل داشته، مربوط به زاویه دوربین می‌شود. دوربین بازی شبیه به سایر بازی‌های سوم شخص، روی شانه است؛ انجام این کار سبب شده تا بازی‌کنان بتوانند در حین تجربه بازی آزادی بیشتری داشته باشند.

قسمت اول فصل پایانی بازی سریالی واکینگ دد در تاریخ ۲۳ مرداد برای پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. فصل اول قیمتی ۲۰ دلاری خواهد داشت و شامل چهار قسمت است. همچنین در آینده‌ای نزدیک باید منتظر انتشار نسخه نینتندو سوییچ این بازی باشیم.

در ادامه می‌توانید تریلر The Walking Dead: The Final Season را ببینید.

