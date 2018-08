در حالی که تاکنون شاهد حضور برخی از شخصیت‌های معروف مجموعه‌های دیگر مانند Doom Slayer از DOOM و بلازکوویچ از Wolfenstein در عنوان Quake Champions بوده‌ایم اما همواره دوست داریم تا شخصیت‌های دیگری نیز مهمان این بازی باشند. به نظر می‌رسد استودیو id Software نیز از این کار لذت می‌برد و علاقه‌ دارد شخصیت‌های مهمان […]

در حالی که تاکنون شاهد حضور برخی از شخصیت‌های معروف مجموعه‌های دیگر مانند Doom Slayer از DOOM و بلازکوویچ از Wolfenstein در عنوان Quake Champions بوده‌ایم اما همواره دوست داریم تا شخصیت‌های دیگری نیز مهمان این بازی باشند. به نظر می‌رسد استودیو id Software نیز از این کار لذت می‌برد و علاقه‌ دارد شخصیت‌های مهمان بیشتری را وارد بازی Quake Champions کند.

در مصاحبه‌ای که اخیراً وب‌سایت IGN از جاشوا بویل (Joshua Boyle)، توسعه‌دهنده‌ی انجمنی استودیو id Software، منتشر کرده بویل درباره‌ی امکان کراس‌اُور شخصیت‌های بازی‌های دیگر شرکت بتسدا (Bethesda) صحبت‌هایی به میان آورده است. او بیان کرد که تاکنون عنوان تیراندازی اول شخصی ساخته نشده که شخصیت‌هایی از بازی‌های دیگر را به عنوان مهمان درون خود داشته باشد و قطعاً به نظر می‌رسد برای چنین بازی، ظرفیت خوبی در بازار وجود دارد.

او همچنین از علاقه‌ی خود برای افزودن نقشه‌های خاصی از بازی‌های دیگر بتسدا به Quake Champions سخن گفت و وقوع چنین اتفاقی را ممکن دانست:

از همان اوایلی که استخدام شدم به فکر این موضوع بودم. این چیزی است که قبلاً در هیچ بازی تیراندازی اول شخص دیگری وجود نداشته است و ما فضای عالی برای آن در اختیار داریم… [عناوین تیر‌اندازی] Arena تفاوت چندانی با بازی‌های Smash ندارند؛ تا جایی که به نظر می‌رسد این‌ها بازی‌هایی با مضمون عنوان Animal Crossing باشند. اما ما نقشه‌های زیادی را وارد بازی خود نکرده‌ایم و من نمی‌گویم این کار را خواهیم کرد یا خیر. ما تنها به شخصیت‌های مختلفی که در بازگویی‌های متفاوت بازی‌های مجموعه‌ی Quake حضور داشته‌اند نچسبیده‌ایم. ما در حال حاضر Doom و بلازکویچ را داریم که به‌طور واضح هر دو از شخصیت‌های id Software هستند، درست است؟ بنابراین [حضور شخصیت‌های دیگر] غیرممکن نیست. می‌دانید، بتسدا و زنی‌مکس (ZeniMax) چتر بزرگی دارند که همه‌ی ما زیر آن قرار داریم و این قطعاً قابل‌توجه است.

به هر صورت باید منتظر ماند و دید که در آینده چه اتفاقاتی برای Quake Champions رقم می‌خورد و آیا ممکن است شاهد نقشه‌هایی از The Elder Scrolls V: Skyrim با حضور شخصیت‌ سباستین کاستلونه از سری The Evil Within باشیم یا خیر! بازی Quake Champions در حال حاضر به صورت دسترسی زودهنگام و رایگان، توسط فروشگاه دیجیتالی استیم برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی قابل بازی است.

منبع متن: gamefa