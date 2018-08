مانند رسم هر ماهه، به تازگی فهرست پرفروش‌ترین عناوین دیجیتالی ماه جولای فروشگاه پلی‌استیشن توسط شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainment) منتشر شده است؛ فهرستی که شامل فروش دیجیتالی سه پلتفرم پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن وی‌آر و پلی‌استیشن ویتا می‌شود. اول از همه، به سراغ پرفروش‌ترین‌های کنسول پلی‌استیشن ۴ می‌رویم که در آن همچنان شاهد […]

مانند رسم هر ماهه، به تازگی فهرست پرفروش‌ترین عناوین دیجیتالی ماه جولای فروشگاه پلی‌استیشن توسط شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainment) منتشر شده است؛ فهرستی که شامل فروش دیجیتالی سه پلتفرم پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن وی‌آر و پلی‌استیشن ویتا می‌شود.

اول از همه، به سراغ پرفروش‌ترین‌های کنسول پلی‌استیشن ۴ می‌رویم که در آن همچنان شاهد حضور قدرتمند Grand Theft Auto V در رتبه‌ی اول هستیم! این در حالی است که سه سال از عرضه‌ی رسمی این عنوان برروی پلی‌استیشن ۴ می‌گذرد و فاصله‌ی زیادی تا تاریخ انتشار بازی جدید شرکت راک‌ستار (Rockstar) یعنی Red Dead Redemption 2 باقی نمانده است. البته شکی در محبوبیت بالای عنوان Grand Theft Auto V وجود ندارد اما حضور این بازی در صدر پرفروش‌ترین‌های پلی‌استیشن ۴ در ماه جولای، تا حدودی به دلیل عدم انتشار بازی بزرگ جدید در این ماه بوده است.

بازی همیشه محبوب Rocket League اما یک پله پایین‌تر از Grand Theft Auto V و در رتبه‌ی دوم قرار دارد. عنوان پرحرف و حدیث No Man’s Sky نیز به لطف به‌روزرسانی بزرگ NEXT به رتبه‌ی سوم فهرست دست‌یافته و به‌نظر می‌رسد که توانسته است بدنامی گذشته‌ی خود را به خوبی از خاطرها پاک کرده باشد. FIFA 18 و Destiny 2 نیز به ترتیب در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند تا فهرست ۵ بازی پرفروش ماه پلی‌استیشن ۴ را تکمیل کنند.

در فهرست پرفروش‌ترین عناوین پلتفرم پلی‌استیشن وی‌آر نیز عنوان Rick and Morty: Virtual Rick-ality صدرنشین است و بازی‌های PlayStation VR Worlds، Job Simulator، SUPERHOT VR و DRIVECLUB VR به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند. Persona 4 Golden نیز پرفروش‌ترین بازی ماه کنسول پلی‌استیشن ویتا شده است و عناوین Stardew Valley و God of War: Collection PS Vita (که شامل دو نسخه‌ی اول مجموعه‌ی God of War می‌شود) در جایگاه‌های پایین‌تر حضور دارند.

در ادامه می‌توانید فهرست پرفروش‌ترین عناوین دیجیتالی پلتفرم‌های یاد شده را مشاهده کنید:

پرفروش‌ترین عناوین دیجیتالی پلی‌استیشن ۴:

Grand Theft Auto V Rocket League No Man’s Sky FIFA 18 Destiny 2 Darksiders Warmastered Edition Minecraft: PlayStation 4 Edition Fallout 4 Need For Speed Horizon Zero Dawn: Complete Edition

پرفروش‌ترین عناوین دیجیتالی پلی‌استیشن وی‌آر:

Rick and Morty: Virtual Rick-ality PlayStation VR Worlds Job Simulator SUPERHOT VR DRIVECLUB VR Arizona Sunshine Keep Talking and Nobody Explodes DOOM VFR The Elder Scrolls V: Skyrim VR Statik

پرفروش‌ترین عناوین دیجیتالی پلی‌استیشن ویتا:

Persona 4 Golden Stardew Valley God of War: Collection PS Vita Adventures of Mana Minecraft: PlayStation Vita Edition Jet Set Radio Ys Origin Jak and Daxter Collection Child of Light Ultimate Edition Bloodstained: Curse of the Moon

