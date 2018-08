تا کم‌تر از یک ماه دیگر 2 عنوان AAA و موردانتظار Shadow of the Tomb Raider و Spider-Man به فاصله یک هفته از یکدیگر منتشر خواهند شد؛ با توجه به شور و اشتیاق و علاقه مردم به "پیتر پارکر" و Spider-Man، این عنوان می‌تواند برای Eidos Montreal و Square Enix هنگام عرضه بازی جدیدشان مشکلاتی را ایجاد کند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از PushSquare، کارگردان Sadow of the Tomb Raider یعنی "دنیل بیسون" (Daniel Bisson) در مصاحبه‌ای با COGconnected در این مورد صحبت کرده و تاکید کرده که هیچ‌گونه نگرانی‌ـی در این مورد ندارد.

"من نگران Spider-Man نیستم. من دوستانی را دارم که برروی آن بازی کار می‌کنند، پس بسیار برای‌شان خوشحال هستم و فکر می‌کنم که امسال سال بسیار خوبی است. و از نظر من، Shadow of the Tomb Raider و Spider-Man می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند. این دو تجاربی متفاوت هستند. یکی بیشتر درباره ماجراجویی و حرکت در شهر و اینجور چیزها بوده و دیگری درباره اکتشاف و پیداکردن چیزهایی که زندگی را خاص می‌کند است. "

درست است که این 2 بازی تجاربی مفاوت ارائه می‌دهند ولی بسیاری از افراد وقت و پول محدودی دارند و نمی‌توانند هر 2 عنوان را تجربه کنند؛ مخصوصا که بازی‌های بزرگ و پرطرفداری نظیر Call of Duty: Black Ops 4 و Red Dead Redemption 2 نیز در ماه‌های پیشِ‌رو منتشر خواهند شد. پس به احتمال زیاد عرضه Spider-Man و Shadow of the Tomb Raider در بازه‌ای نزدیک به یکدیگر برروی فروش هر دوی آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

عنوان Spider-Man در تاریخ 16 شهریور به صورت انحصاری برروی PlayStation 4 و Shadow of the Tomb Raider در تاریخ 23 شهریور برروی کنسول‌های PlayStation 4 و Xbox One و پلتفرم PC منتشر خواهد شد.

نظر شما در این مورد چیست؟ شما از میان این 2 عنوان کدام یک را خریداری خواهید کرد؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame