مراجع قانونی کشور چین، از شرکت Tencent خواسته‌اند عنوان Monster Hunter World را از فروشگاه دیجیتالی خود حذف کند.

بازی Monster Hunter World پس عرضه برروی رایانه‌های شخصی، موفق به شکستن رکورد بیشترین فروش یک عنوان در کشور ژاپن شد. این رکورد پیش از این در اختیار عنوان Dark Souls 3 بود که عنوان MHW به فروشی دو برابر این عنوان دست یافته است. اما به نظر می‌رسد این عنوان با مشکلاتی در زمینه‌ی فروش در کشور چین روبه‌رو شده است. مراجع قانونی کشور چین از شرکت Tencent خواسته‌اند که این عنوان را از پلتفرم دیجیتالی WeGame حذف کند.

دلیل مطرح شدن درخواست حذف این بازی از فروشگاه WeGame هنوز مشخص نشده است ولی یکی از خبرنگاران MorningStar گزارش داده است که مراجع قانونی کشور چین با اعتراضات متعددی پیش از اعلام این درخواست، روبه‌رو شده بودند. یکی از تحلیل‌گران این وبسایت گفته است که به احتمال زیاد نحوه‌ی ترسیم و برخورد با جنازه‌ها در این بازی، عامل حذف آن از فروشگاه‌ها بوده است.

طبیعتا حذف یک محصول از فروشگاه کشور پرجمعیتی مانند چین به ضرر شرکت تولید کننده خواهد بود ولی در این میان شرکت Tencent بیشترین ضرر را متحمل خواهد شد. شرکت Tencent در سال ۲۰۱۷ با هدف ساده سازی نام فروشگاه خود، نام این پلتفرم را از Tencent Gaming به WeGaming تغییر داده و ماه گذشته اعلام کرده بود که این پلتفرم را با هدف رقابت با پلتفرم استیم، در سطح جهانی عرضه خواهد کرد. به گزارش تحلیل‌گر مالی، Chenyu Cui عنوان Monster Hunter World اولین محصولی بود که به طور همزمان برروی هر دو پلتفرم عرضه می‌شد و این موضوع برای شرکت Tencent و پلتفرم آن‌ها بسیار مهم بود. حذف این عنوان از این پلتفرم شانس این شرکت برای بدست گرفتن بخشی از بازار را، از بین خواهد برد.

عنوان MHW قرار بود موفقیت‌های زیادی را برای این پلتفرم چینی به همراه داشته باشد. براساس گزارش منتشر شده در ماه جولای، حدود ۱ میلیون بازی‎باز چینی این عنوان را از طریق پلتفرم WeGame پیش‌خرید کرده بودند. علاوه بر حذف این عنوان از پلتفرم WeGame، این پلتفرم هنوز هیچ درآمدی از عنوان PlayerUnknown’s Battleground نداشته است. اگرچه این بازی در سال ۲۰۱۷ برروی این پلتفرم منتشر شده است، مراجع قانونی کشور چین هنوز به بخش پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای این عنوان مجوز نداده‌اند.

خریداران عنوان Monster Hunter World تا تاریخ ۲۰ آگست فرصت دارند پول خود را از پس بگیرند. البته این افراد این اختیار را دارند که بازی را در حساب خود نگه دارند ولی این پلتفرم مسئولیتی در قبال این موضوع نمی‌پذیرد. همچنین با هدف عذر خواهی به دلیل مشکل پیش آمده، یک کارت تخفیف ۴ دلاری به تمامی این افراد داده شده است.

اگر حدس تحلیل‌گر سایت MorningStar درباره‌ی دلیل حذف بازی از این پلتفرم صحیح باشد، به احتمال زیاد به زودی شاهد بازگشت این عنوان به فروشگاه Wegame خواهیم بود. در گذشته نیز عنوان World of Warcraft: Wrath of the Lich King با مشکلی مشابه (به طراحی موجودات اسکلتی بازی ایراد گرفته شده بود) روبه‌رو شده بود که این مشکل با ایجاد چند تغییر کوچک در بازی، به طور کامل رفع شد.

منبع متن: gamefa