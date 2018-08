خط پایان | نقدها و نمرات قسمت اول The Walking Dead: The Final Season

قسمت اول از فصل آخر بازی The Walking Dead به تازگی عرضه شده و هم‌زمان با عرضه‌ی این بازی، نقد‌ها و نمرات این بازی نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت. نمی‌دانیم از این که این آخرین ماجراجویی ما با شخصیت محبوب کلمنتاین خواهد بود، خوشحال باشیم یا ناراحت اما این […]

قسمت اول از فصل آخر بازی The Walking Dead به تازگی عرضه شده و هم‌زمان با عرضه‌ی این بازی، نقد‌ها و نمرات این بازی نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.

نمی‌دانیم از این که این آخرین ماجراجویی ما با شخصیت محبوب کلمنتاین خواهد بود، خوشحال باشیم یا ناراحت اما این را می‌دانیم که بازی‌های ویدئویی بسیار کمی وجود دارند که به ما این فرصت را داده تا رشد شخصیت‌های آن‌ها را مشاهده کنیم؛ عمر برخی بازی‌ها و یا حتی شخصیت‌های محبوب آن‌ها آن‌قدر کوتاه است که عملاً این فرصت از دست می‌رود. اما در میان بازی‌هایی که از آن صحبت می‌کنیم عنوان The Walking Dead تابو شکن شد و ما در طول شش سال تجربه‌ی این بازی، این فرصت را داشتیم تا رشد و تکامل شخصیت کلمنتاین از یک دختر کوچک و بی تجربه به یک بازمانده سر سخت و حرفه‌ای را از نزدیک مشاهده کنیم. اگرچه تمام نسخه‌های این سری بر‌روی جنگ برای بقا متمرکز است اما مشخص بود تل‌تیل برای پایان این ماجراجویی چیزهای مهمی در چنته دارد. سازندگان یک بازی معمایی را رها کرده و به انتخاب‌های دراماتیک روی آورده‌اند؛ جایی که بازی‌بازان در شکل گیری داستان بازی بسیار موثر خواهند بود. سرنوشت کلمنتاین به شما بستگی داشته و شما تصمیم می‌گیرید که داستان وی چگونه به پایان خواهد رسید.

Game Revolution 9/10

اپیزود اول فصل آخر بازی The Walking Dead: The Final Season همراه با شخصیت‌های دوست داشتنی و پایان جالب آن به گونه‌ای بود که من در حال حاضر نسبت به قسمت‌های بعدی بسیار کنجکاوم؛ دقیقا به مانند بازی‌های قدیمی استودیوی تل‌تیل. اما دوربین بهبود یافته و روایت بهتر داستان بازی به همراه مکانیک‌های گیم‌پلی عمیق آن من را کنجکاو می‌کند که استودیوی تل‌تیل پس از به پایان رساندن داستان کلمنتاین، چه برنامه‌ای برای این سری دارد.

PlayStation LifeStyle 9/10

من اولین نفری هستیم که تایید می‌کنم فصل‌های اخیر بازی The Walking Dead بر خلاف فصل اول آن تجربه‌ی خوبی نبود. به نظر می‌رسد استودیوی تل‌تیل گیمز به خوبی دریافته بود که چگونه یک سری را در عرض مدت کوتاه به مرز نابودی بکشاند. فصل آخر هنوز در ابتدای راه قرار دارد و قسمت نخست به بازی‌بازان اجازه می‌دهد تا مشاهده کنند انتخاب‌های آنان چگونه بر‌روی سرنوشت دیگران تاثیر گذار است که البته کلمنتاین و AJ از این وضعیت جان سالم به در خواهند برد. فصل آخر شروع بسیار خوبی است و تجربه‌ای را به طرفداران این سری ارائه می‌دهد که سزاوار آن هستند.

COGconnected 8.8/10

در قسمت نخست فصل اخر بازی که Done Running نام دارد، استودیوی تل‌تیل دقیقا همان تجربه‌ای را از این سری ارائه می‌دهد که با فصل اول شیفته‌ی آن شدیم. به علاوه بازی دارای بهبودهای قابل توجهی در زمینه‌ی گیم‌پلی و جلوه‌های بصری است.

Daily Dot 8/10

در حالی که تنها یک قسمت عرضه شده است اما من بسیار کنجکاوم که فصل آخر بازی در ادامه چگونه پیش خواهد رفت.

Game Informer 7/10

قسمت نخست فصل اخر بازی با وجود داستان تکراری و سکانس‌های ( لحظات) قابل پیش بینی، تجربه‌ی آن چنان جذاب و هیجان انگیزی نیست. امیدواریم سایر اپیزود‌های بازی سوپرایز‌های بیشتر و بهبود‌های قابل توجهی نسبت به قسمت نخست داشته باشد.

We Got This Covered 7/10

مشخص است که قسمت اول فصل آخر بازی The Walking Dead بسیار آهسته پیش می‌رود. اگرچه بازی سرعت فصل‌های گذشته را نداشته و حتی بسیاری از اتفاقاتی که در اپیزود A New Frontier اتفاق افتاد را نادیده گرفته است اما در مجموع در فصل آخر به صورت خاصی پیش می‌رود.

IGN 6.5/10

ماجراجویی کلمنتاین به گونه است که خود را برای یک پایان تماشایی در انتهای این فصل آماده می‌کند. با این‌که در طول فصل‌های گذشته با شخصیت کلمنتاین همراه و شاهد رشد و تکامل این شخصیت بوده‌ایم ولی روابط کلمنتاین و تعامل وی با سایر افراد جامعه در این دنیای کابوس وار ابعاد جدیدی از شخصیت وی را برای ما آشکار ساخته و در هر فصل چیزهای جدیدی در ارتباط با وی یاد می‌گیریم. ارتباط کلمنتاین با AJ یادآور خاطرات بسیاری است؛ یادآور ارتباط کلمنتاین با پدر واقعی‌اش و زمانی که وی به عنوان یک کودک سعی داشت خود را با دنیای بی‌رحم اطرافش سازگار کند. علیرفم دیالوگ‌های سنگین و طولانی بازی، تمام آن‌ها حاکی از این هستند که کلمنتاین هنوز باید درس‌های زیادی فرا گیرد؛ درس‌هایی در ارتباط با این‌که چگونه در یک دنیای آخر الزمانی بزرگ شده و زنده بمانید.

Destructoid 6/10

کلمنتاین هم اکنون در قالب یک زن جوان، عاقل و البته شخصی که بر‌روی پای خودش ایستاده به انتهای داستان خود رسیده است؛ جایی که همراه با AJ، پسر جوانی که کلمنتاین وی را در فصل‌های گذشته نجات داده بود، با سرنوشت خود روبرو خواهد شد.

قسمت اول بازی The Walking Dead: The Final Season هم اکنون برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa