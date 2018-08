نگاهی به نقدها و نمرات اولین قسمت The Walking Dead: Final Season؛ شروع امیدوار کننده

عنوان The Walking Dead: The Final Season یک بازی ماجراجویی اپیزودیک (قسمتی) می‌باشد که توسط استودیوی Telltale Games توسعه یافته و همین استودیوی مسئولیت انتشار این بازی را برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One دارد. امروز اولین قسمت این بازی با نام Done Running منتشر شد و همانطور که می‌دانید این قسمت در کنار آخرین قسمت بازی، جزو مهم‌ترین قسمت‌ها هستند، زیرا که The Walking Dead: The Final Season قرار است چهارمین و آخرین فصل از مجموعه بازی‌های The Walking Dead می‌باشد، مجموعه‌ای که در 2 فصل ابتدایی توانست با ارائه‌ی یک داستان فوق العاده طرفداران زیادی پیدا کند، اما در فصل گذشته‌ی آن شاهد یک نا امیدی بزرگ بودیم. اکنون بیایید با هم خلاصه‌ی نقد و بررسی‌ها و نمرات این بازی را از سوی مراجع گیمینگ معتبر سراسر جهان، مطالعه کنیم.

Gaming Age: 100

"من می‌خواهم بگویک این قسمت شروع خوبی برای پایان دادن به محموعه‌ای می‌باشد که استودیوی Telltale آن را توسعه داده است. اما این مسیری که تیم سازنده پیش گرفته، راهی بسیار طولانی و گاهی اوقات بسیار پر سر و صدا بود و حتی به نظر می‌رسد که به تازگی در حال شکل گرفتن است. اتفاقات این قسمت واقعا من را برای قسمت بعدی مشتاق کرده و شخصیت‌های جدیدی هم که به داستان اضافه شده‌اند، واقعا نسبت به شخصیت‌های جدیدی که در فصل سوم (The New Frontier) افزوده شدند، بسیار جذابتر و بهتر کار شده‌اند. من واقعا هیجان زده‌ام تا ببینم که این داستان چگونه پیش می‌رود، هرچند که انتظار پایان خوشی را ندارم."

WccfTech: 90

"یکی از بهترین تلاش‌های Telltale Games برای ارائه‌ی یک بازی شایسته. شخصیت‌های جدید واقعا شگفت انگیز هستند و مهارت‌های غیر معمولی‌ای دارند و به شما اجازه می‌دهند تا چشم اندازی از امید را حس کنید، اما طبیعتا باید این انتظاز را هم داشته باشید که همه چیز ناگهان به ویرانه‌ترین حالت ممکن تغییر شکل دهند. من واقعا از سرنوشت نهایی کلمنتاین و AJ می‌ترسم و واقعا تحمل یک پایان غم انگیز را ندارم. The walking dead: Final season دندان‌هایش را در بدن من فرو کرده است."

DualShockers: 90

"استودیوی Telltale در این نسخه توانست عناصر گیم پلی را به خوبی پیاده سازی کند و آن را با با ریتم بازی هماهنگ کند."

COGconnected: 88

"پس از چندین قسمت افتتاحیه‌ی فوق العاده، من تنها برای دیدن داستان بازی هیجان زده نیستم، بلکه برای دیدن پیشرفت نوع روایت آن و تکامل شخصیت‌های کلمنتاین و AJ هم بسیار ذوق زده هستم. اگر از طرفداران مجموعه‌ی The Walking Dead‌یا بازی‌های Telltale Games هستید، شما حتما باید این بازی را تجربه کنید."

App Trigger: 80

"در این نسخه ما شاهد تغییر موتور بازیسازی اصلی هستیم و همین منجر به تغییرات مثبت و چشمگیری در مبارزات و جلوه‌های بصری شده است، The Walking Dead: The Final Season تمام شرایط را برای ارائه‌ی یک شروع خوب دارد. اگرچه ممکن است گاهی بازی از داستان اصلی خارج شود، اما شاهد یک نتیجه گیری جذاب در آن هستیم."

US Gamer: 70

"اولین قسمت از The Walking Dead: Final Season‌بسیار خوب شروع می‌شود، با اینحال نکات منفی‌ای در آن یافت می‌شود که به دلیل فرمول اصلی بازی وجود دارند."

Destructoid : 60

"این بازی تلاش‌های خوبی برای ارائه‌ی یک شروع خوب می‌کند، اما این اقدامات آنقدر ضعیف و نصفه و نیمه هستند که باعث می‌شوند از بازی نا امید شوید."

Metacritic: 75





