حالت New Game+ به بازی Overcooked 2 خواهد آمد

استودیوی Ghost Town Games و شرکت Team17 بصورت رسمی از انتشار حالت New Game+ برای بازی Overcooked 2 رونمایی کردند.

حالت New Game+ بصورت رسمی برای بازی Overcooked 2 از سوی سازندگان تائید شده است و این ویژگی، این قابلیت را به شما می‌دهد که ۴۵ مرحله داستانی را برای گرفتن ۴ ستاره تکرار نمائید. حالت New Game + یک ستاره اضافی برای کسانی که تلاش می‌کنند تا در هر مرحله به بالاترین سطح دست یابند، به مراحل اضافه می‌نماید. در حال حاضر هیچ تاریخ انتشاری برای حالت New Game+ توسط شرکت Team17 مشخص نشده است.

بازی Overcooked 2 در حال حاضر برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، نینتندو سوییچ، ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ در دسترس است.

منبع متن: gamefa