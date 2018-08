جدول فروش هفتگی بریتانیا | کِرَش رکوردها را جابجا کرد

به نظر می‌رسد رقیبی جلودار بازی Crash Bandicoot نیست و این بازی که برای شش هفته‌ی متوالی در صدر جدول فروش بریتانیا قرار داشت، برای هفتمین هفته نیز بر تخت پادشاهی بریتانیا ابقا شده است. فصل تابستان برای بازی‌های مستقل و یا بازی‌هایی که کمتر شناخته شده هستند، فرصت خوبی است تا عرض اندام کنند. در […]

به نظر می‌رسد رقیبی جلودار بازی Crash Bandicoot نیست و این بازی که برای شش هفته‌ی متوالی در صدر جدول فروش بریتانیا قرار داشت، برای هفتمین هفته نیز بر تخت پادشاهی خود ابقا شده است.

فصل تابستان برای بازی‌های مستقل و یا بازی‌هایی که کمتر شناخته شده هستند، فرصت خوبی است تا عرض اندام کنند. در این فصل تقریبا هیچ بازی بزرگی منتشر نمی‌شود و رقیبی جدی برای چنین بازی هایی وجود ندارد. یکی از بازی های که از این فرصت به خوبی استفاده کرده و قصد ندارد به این زودی‌ها تخت پادشاهی بریتانیا را رها کند، بازی Crash Bandicoot N.Sane Trilogy است که این هفته برای هفتمین هفته‌ی متوالی در صدر جدول فروش بریتانیا قرار گرفته و از این حیث رکورد‌دار است. البته به یاد داشته باشید که عرضه‌ی این بازی بر‌روی پلتفرم‌های مختلف در موفقیت آن نقش چشم‌گیری داشته است.

بازی Lego The Incredibles به صورت نزدیکی با Crash Bandicott رقابت می‌کند و برای سومین هفته‌ی متوالی در جایگاه دوم جدول فروش بریتانیا قرار گرفته است. البته Crash Bandicoot در ادامه‌ی راه خود رقیبان زیادی پیش روی دارد. به غیر از Grand Theft Auto V که نسبت به هفته‌ی گذشته صعودی دو پله‌ای داشته و در جایگاه سوم قرار گرفته است، بازی Madden NFL 19 را می توان رقیب خطرناکی به شمار آورد. این بازی در هفته‌ی اول انتشار خود توانست در میان پنج عنوان پرفروش بریتانیا قرار گیرد. از جمله عناوین جدید دیگری که این هفته عرضه شده‌اند می‌توان به بازی مورد انتظار We Happy Few و بازی مستقل Overcooked! اشاره کرد که در هفته‌ی اول انتشار خود عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته‌اند در میان ۱۰ عنوان پرفروش جدول بریتانیا قرار گیرند.

کنسول پلی‌استیشن ۴ را می توان کنسول محبوب کاربران در هفته‌ای که گذشت دانست زیرا نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Madden 19 میزان ۶۸ درصد از فروش این بازی و نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی We Happy Few نیز ۶۷ درصد از میزان فروش این عنوان را به خود اختصاص داده است. حتی نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Overcooked! نیز نسبت به سایر نسخه‌ها از نظر فروش بهترین عملکرد را داشته و ۴۲ درصد از میزان فروش این بازی را به خود اختصاص داده است. در حالی که نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی با ۴۱ درصد فروش از این لحاظ در رتبه‌ی دوم قرار می‌گیرد.

حال که از کنسول پلی‌استیشن ۴ صحبت شد باید اشاره کنیم که این کنسول به مانند هفته‌ی گذشته تنها یک نماینده در میان ۱۰ عنوان پرفروش بریتانیا دارد. این عنوان چیزی نیست جز بازی محبوب God of War که جایگاه هفته‌ی گذشته‌ی خود را حفظ کرده و در رتبه‌ی هشتم قرار گرفته است.

بازی اتومبیل رانی جدید شرکت یوبی‌سافت که از زمان انتشار فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است، این هفته به موفقیتی دست نیافت و رتبه ۲۶ جدول سقوط کرد.

هفته‌ی آینده منتظر چه بازی‌هایی باشیم؟

به تازگی دو بازی State of Mind و قسمت اول از فصل آخر بازی The Walking Dead عرضه شده‌اند و احتمالا هفته‌ی آینده شاهد حضور آن‌ها در جدول فروش بریتانیا خواهیم بود. البته نسخه‌ی رایانه‌های شخصی بازی محبوب MONSTER HUNTER: WORLD نیز به تازگی عرضه شده و در نهایت باید منتظر مانده و ببینیم که با وجود رقبای جدید، آیا بازی Crash Bandicoot طی هفته‌های آینده می‌تواند تعداد صدرنشینی‌های خود را به عدد ۱۰ برساند یا این‌که تاج و تخت پادشاهی بریتانیا به بازی دیگری می‌رسد. هفته‌های آینده نیز با ما همراه باشید.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا

نام بازی رتبه این هفته رتبه هفته گذشته Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy ۱ ۱ LEGO The Incredibles ۲ ۲ Grand Theft Auto V ۳ ۵ Mario Kart 8: Deluxe ۴ ۳ Madden NFL 19 ۵ ورودی جدید Call of Duty: WWII ۶ ۶ God of War ۷ ۷ Overcooked! 2 ۸ ورودی جدید Super Mario Odyssey ۹ ۸ We Happy Few ۱۰ ورودی جدید

منبع متن: gamefa