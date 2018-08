تب بازی‌های سبک بتل رویال آن‌قدر بالا گرفته که هر شرکتی می‌خواهد مخاطب این سبک بازی‌ها را به سمت خودش بکشاند. سازندگان مجموعه بازی‌های «ندای وظیفه» (Call of Duty) تصمیم گرفته‌اند در قالب یک بازی کال آو دیوتی، سبک بت رویال را به مخاطبان خود ارایه کنند. بازی «ندای وظیفه: عملیات سری ۴» (Call of Duty: Black Ops 4) بخش تک نفره و داستانی ندارد، ولی به جای آن، یک بخش بتل رویال به بازی اضافه شده است. اکتیویژن دیروز تاریخ عرضه‌ی بتا بخش بتل رویال Black Ops 4 را اعلام کرد.

عرضه‌ی Call of Duty: Black Ops 4 برای روز ۲۲ مهر برنامه ریزی شده است.

بخش بتل رویال این بازی «بلک‌آوت» (Blackout) نام دارد و با اینکه ظاهرا صد نفر کامل را در مقابل یکدیگر قرار نمی‌دهد، ولی نقشه‌ای بسیار بزرگ و باز دارد که جمعیت زیادی از بازی‌کننده‌ها در آن به جان یکدیگر می‌افتند. بخش بلک‌آوت دقیقا روند بازی‌هایی مثل پابجی (PUBG) را دنبال می‌کند؛ طوری که بازی‌کننده‌ها باید خودشان به دنبال تجهیزات و آیتم در محیط بگردند و وسایل نقلیه هم در این بخش حضور خواهند داشت.

اکتیویژن دیروز اعلام کرد که به صورت محدود، بخش بلک‌آوت را در حالت آزمایشی یا همان بتا از روز ۱۰ سپتامبر در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار خواهد داد.

بتا بخش بلک‌آوت در ابتدا فقط روی پلی‌استیشن۴ در دسترس خواهد بود. اکتیویژن حرفی از عرضه‌ی بتا بخش بلک‌آوت روی کامپیوتر و ایکس‌باکس وان نزده است. بتا بخش چند نفره‌ی Black Ops 4 یک هفته زودتر از پلتفرم‌های دیگر روی پلی‌استیشن۴ عرضه شد و ممکن است اکتیویژن این حرکت را برای بتای بخش بلک‌آوت هم تکرار کند.

در تیزر کوتاهی که برای اعلام تاریخ بتا بلک‌آوت منتشر شده، از امکان بازی به صورت تک-نفره و به صورت گروه‌های دو یا چهار نفره صحبت می‌شود.

عرضه‌ی Call of Duty: Black Ops 4 برای روز ۱۲ اکتبر برنامه ریزی شده است. بازی روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

