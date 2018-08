شرکت بازی‌سازی «باندای نامکو»، تهیه کننده‌ی مجموعه بازی‌های «دارک سولز» (Dark Souls) بالاخره تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی نینتندو سوییچ دارک سولز ۱ را مشخص کرده است. بازی Dark Souls Remastered قرار است در روز ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) روی نینتندو سوییچ عرضه شود.

نسخه‌ی سوییچ بازسازی دارک سولز ۱ در ابتدا قرار بود به صورت همزمان با نسخه‌های پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شود. با این حال، استودیوی بازی‌سازی فرام سافتویر عرضه‌ی نسخه‌ی سوییچ را به عقب انداخت تا مشکلات فنی آن را بررسی کند. نسخه‌ی سوییچ دارک سولز ۱ در یکی دو نمایشگاه برای بازی در اختیار طرفداران قرار داده شده بود ظاهرا مشکلی نداشت. با این حال، برای بهینه‌سازی بیشتر، شاهد این چند ماه تاخیر در عرضه‌ی نسخه‌ی سوییچ هستیم.

قرار است پیش از عرضه‌ی نسخه‌ی سوییچ دارک سولز ۱ به صورت آزمایشی یا همان بتا، برای تست سرورهای بازی، نسخه‌ای از آن در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار بگیرد.

در همان روز ۱۹ اکتبر هم‌چنین در کنار بازی، مجسمه‌ی نینتندویی آن یا همان Amiibo دارک سولز هم در بازار عرضه خواهد شد. با استفاده از این Amiibo می‌توان حرکت معروف Praise the Sun را از همان ابتدای بازی انجام داد. می‌توان این حرکت را (Gesture) در طول بازی هم گرفت و نیازی به خرید Amiibo نیست.

نسخه‌ی سوییچ دارک سولز ۱ در حالت پرتابل، وضوح تصویر ۷۲۰p دارد. زمانی که کنسول به تلویزیون متصل باشد، وضوح تصویر به ۱۰۸۰p افزایش پیدا می‌کند. در هر دو حالت، سرعت اجرای بازی ۳۰ فریم در ثانیه است. نسخه‌ی بازسازی شده‌ی دارک سولز ۱ در بخش آنلاین هم پیشرفت‌های زیادی داشته است. برای مثال تعداد بازی‌کننده‌ها از چهار نفر به شش نفر افزایش پیدا کرده و مهم‌تر از آن، سرورهای مجزا برای بخش آنلاین در نظر گرفته شده است. در نسخه‌ی اصلی دارک سولز ۱ یک بازی‌کننده در گروه نقش هاست را بازی می‌کرد و بقیه به او متصل می‌شدند.

