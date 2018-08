«پاتریک سودرلوند» (Patrick Soderlund)، مدیر طراحی‌های شرکت بازی‌سازی الکترونیک آرتز، و شخصی که اساسا در تمام مراسم‌ها به عنوان سخنگوی این شرکت و چهره‌ی الکترونیک آرتز می‌شناختیم، قرار است از الکترونیک آرتز خارج شود. پاتریک سودرلوند طبق گفته‌ی مدیر عامل الکترونیک آرتز، در راستای کشف تجربه‌های جدید، این شرکت را ترک خواهد کرد.

پاتریک سودرلوند قبلا به عنوان مدیر عامل استودیوی بازی‌سازی DICE فعالیت می‌کرد.

«اندرو ویلسون»، مدیر عامل شرکت الکترونیک آرتز، در قالب بیانیه‌ای خروج پاتریک سودرلوند را اعلام کرده است. او در این بیانیه نوشته است: «امروز می‌خواهیم از تصمیم پاتریک سودرلوند برای خروج از الکترونیک آرتز بگوییم. پس از نزدیک دو دهه تلاش برای پیشرفت شرکت و صنعت ما، او فصل جدیدی از زندگی خود را از امسال آغاز خواهد کرد.»

نه مدیر عامل الکترونیک آرتز و نه خود پاتریک سودرلوند، حرفی از مقصد بعدی مدیر سابق استودیوهای الکترونیک آرتز نزده‌اند. در هر صورت، الکترونیک آرتز چهره‌ی مهمی را از دست داده است. پاتریک سودرلوند پیش از این به عنوان مدیر عامل استودیوی بازی‌سازی DICE، یعنی سازندگان مجموعه‌ی بتلفیلد، فعالیت می‌کرد. سودرلوند به تدریج در الکترونیک آرتز بالا آمد و بسیاری از تغییرات این شرکت زیر نظر او صورت گرفت. ساخت موتور پایه‌ی فراست‌بایت برای الکترونیک آرتز فقط بخش کوچکی از فعالیت‌های سودرلوند در این شرکت است.

الکترونیک آرتز پس از خروج پاتریک سودرلوند، در قالب تغییرات درون سازمانی، افراد را در تیم‌های مختلفی جا به جا خواهد کرد.

نمی‌دانیم پس از پاتریک سودرلوند، چه آینده‌ای در انتظار الکترونیک آرتز است، ولی با توجه به اینکه چندان از وضعیت فعلی این شرکت راضی نیستیم، امیدواریم که شاهد بهبودهایی باشیم.

پاتریک سودرلوند در طول سه ماهه‌ی آینده شرکت الکترونیک آرتز را ترک خواهد کرد.

منبع: Polygon

منبع متن: digikala