اولین نگاه به کتاب مصور God of War

God of War عرضه شده برای کنسول پلی‌استیشن ۴، عنوانی بود که راهی بسیار متفاوت با عناوین قبلی این سری را در پیش گرفت و توانست با رهبری کارگردان بزرگی همچون کوری بارلوگ (Cory Barlog) موفقیت فوق‌العاده‌ای را کسب کند. شما برای این که شیفته‌ی این بازی شوید، بهانه‌های بسیاری در اختیار دارید. از فضای […]

God of War عرضه شده برای کنسول پلی‌استیشن ۴، عنوانی بود که راهی بسیار متفاوت با عناوین قبلی این سری را در پیش گرفت و توانست با رهبری کارگردان بزرگی همچون کوری بارلوگ (Cory Barlog) موفقیت فوق‌العاده‌ای را کسب کند. شما برای این که شیفته‌ی این بازی شوید، بهانه‌های بسیاری در اختیار دارید. از فضای بازی و شخصیت‌های اسطوره‌ای جدید آن تا معرفی آترئوس، پسر خلف کریتوس.

اما کسانی که تمایل دارند تا بخشی از ماجراجویی موردعلاقه‌‌اشان را با خود به جهان واقعی بیاورند، کتاب مصور می‌تواند گزینه خوبی باشد. با همکاری دارک هورس کامیکس (Dark Horse Comics)، یک مجموعه کتاب مصور در مورد بازی معرفی شده است که در ادامه نگاهی به آن خواهیم داشت.

استودیو سانتا مونیکا، دارک هورس و سونی اینتراکتیو اینترتیمنت (Sony Interactive Entertainment) بار دیگر نیروهای خود را گرد هم آورده‌اند تا یک مجموعه کتاب مصور جدید را بر اساس جهانی خلق کنند که بسیاری از بازی‌بازان عاشق آن شده‌اند. این سری که در چهار نسخه به طول خواهد انجامید به طرفداران اجازه می‌دهد تا بار دیگر یک ماجراجویی شمالی را به رهبری یک تیم خلاق و مستعد تجربه کنند.

کریس رابرسون (Chris Roberson) نویسنده عناوین iZombie و Witchfinder به همراه تونی پارکر (Tony Parker)، هنرمند با استعداد که عنوان Mayday را در کارنامه خود دارد، رهبری این پروژه را بر عهده دارند. دان جکسون (Dan Jackson) که عنوان Vampire Slayer در کارنامه خود دارد به عنوان رنگ‌پرداز و جان راشل (John Roshell) از Comicraft نیز به عنوان تایپیست متون در این پروژه حضور دارند. تصویر هنر زیبایی که در پایین مشاهده می‌کنید نیز توسط ای.ام گایست نابغه (E.M Gist) که با عناوین The Strain و Will Save the Galaxy for Food شناخته می‌شود، طراحی شده است.

دارک هورس در خصوص این مجموعه مصور توضیحاتی را ارائه داده است که در ادامه می‌خوانید:

در سری داستان‌های مصور God of War، کریتوس را می‌بینیم که بعد از جنگ خود با خدایان المپیوس در سرزمین‌های بی‌رحم شمالی سکنی گزیده است. کریتوس در تلاش است خشمی را که بیشتر سرگذشت او را شکل داده است، سرکوب کند. با این وجود بعد از تلاشش برای نجات یک غریبه از چنگال یک خرس غول‌پیکر، ناخواسته وارد جنگ با یک قبیله‌ی اسرارآمیز از جنگاورانی دیوانه می‌شود. برای کسی که در زندگی گذشته‌اش، او را به عنوان روح اسپارتا می‌شناختند، هیچ عمل خوبی بدون مجازات نخواهد بود.

اولین شماره از چهار نسخه‌ی این سری قرار است در تاریخ چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه (۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی) منتشر شود. طرفداران می‌توانند این ماجراجویی جدید را از طریق خرده‌فروش‌هایی همچون آمازون، Barnes & Noble و … پیش‌خرید نمایند. همچنین این مجموعه از طریق فروشگاه‌های محلی کمیک در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. نظر شما در مورد ماجراجویی بعدی کریتوس چیست؟

God of War در حال حاضر به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد. برای کسانی که به دنبال تجربه مجدد بازی هستند، قطعا خبر انتشار حالت +New Game می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز باشد.

منبع متن: gamefa