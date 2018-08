به نظر می‌رسد که مجموعه کتاب‌های ارباب حلقه‌ها (Lords of the Rings) نوشته‌ی جی آر آر تالکین (J.R.R. Tolkien) تاثیر زیادی را بر روی نویسنده‌ی مجموعه‌ی بازی تاج و تخت (Game of Thrones) داشته است و به همین خاطر است که در آن شاهد مرگ بسیاری از شخصیت‌ها هستیم.

توجه: خواندن این خبر ممکن است بخش‌های مهمی از داستان Lords of the Rings را برای شما اسپویل کند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از GameSpot، جورج آر آر مارتین (George R.R. Martin) در طی مصاحبه‌ای با PBS از تاثیر آثار فانتزی تالکین بر روی خود او گفت و مرگ شخصبت گندلف (Gandalf) برای او الهام بخش بسیاری از صحنه‌های مرگ و خونریزی‌های غیر منتظره در Game of Thrones بود.

مارتین گفت: "بزرگترین دستاورد تالکین این بود که همه‌ی شخصیت‌ها با وسوسه و ولع برای حلقه مبارزه می‌کردند. آن‌ها در واقع درون قلب خود مبارزه می‌کردند و وقایع آن می‌توانستند در هرجایی، در هر زمانی و در هر فضایی از تاریخ انسان شکل بگیرند.

بعدها شخصیت گندلف دوست داشتنی می‌میرد، من نمی‌توانم تاثیری که او در سن 13 سالگی بر من گذاشت را توضیح دهم. شما نمی‌توانید گندلف را بکشید، هیچ کس نمی‌تواند. اما تالکین قوانین را می‌شکند و این کار را انجام می‌دهد."

او همچنین اضافه کرد: "من گندلف را همیشه دوست داشتم. لحظه‌ای که گندلف می‌میرد را می‌توان چندین هزار برابر حماسی‌تر و تاثیر گذارتر از بهترین لحظات داستان دانست. هر شخصیتی می‌تواند بمیرد، پس من هم برای القای حس خودم و تجربه‌ی عاطفی به مخاطب، شخصیت‌های زیادی را به راحتی می‌کشم."

به گزارش بخش تحقیقاتی Washington Post، تاکنون بیش از 1200 مرگ در Game of Thrones به نمایش درآمده است و انتظار می‌رود که این رقم در فصل هشتم که آخرین فصل این مجموعه می‌باشد، بسیار بیشتر شود.

فصل نهایی این مجموعه در نیمه‌ی اول سال 2019 و در 6 قسمت پخش خواهد شد، اما هرکدام از این 6 قسمت می‌توانند مانند یک قسمت فیلم سینمایی عمل کنند.

