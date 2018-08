طبق اظهارات پاتریک داوسون (Patrick Dawson)، مدیر فنی بلیزارد در عنوان World of Warcraft، پشتیبانی از محتویات قدیمی‌تر World of Warcraft در بهینه‌سازها و بسته‌های گسترش‌دهنده جدید، کار مشکلی است. از زمان انتشار نسخه اصلی بازی در ۱۴ سال پیش، World of Warcraft بهینه‌سازهای بیشمار و هفت بسته گسترش‌دهنده به خود دیده است که محتویات […]

از زمان انتشار نسخه اصلی بازی در ۱۴ سال پیش، World of Warcraft بهینه‌سازهای بیشمار و هفت بسته گسترش‌دهنده به خود دیده است که محتویات و ویژگی‌های جدیدی را به این عنوان مهیج اضافه کرده‌اند. اگر چه بیشتر این تغییرات برروی محتویات جدیدتر بازی اثر می‌گذارد، با این وجود ممکن است که بسته‌های جدید برروی محتویات قدیمی‌تری که هم‌اکنون وجود دارد نیز اثرگذار باشد و طبق اظهارات بلیزارد، در نظر گرفتن تمامی این فاکتورها کار سختی است. پاتریک داوسون در مصاحبه اخیر خود با وب‌سایت Gamesindustry.biz، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داده است که در ادامه می‌خوانید:

World of Warcraft از این که گاهی اوقات کارها را بسیار سخت کند، هیچ ابایی ندارد. پشتیبانی از محتویات قدیمی بازی کار سختی است. هربار که ما یک بهینه‌ساز یا بسته گسترش‌دهنده را عرضه می‌کنیم باید مطمئن شویم که مشکلی برای Onyxia یا Ragnaros به وجود نیامده باشد زیرا افرادی وجود دارند که هنوز هم این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند. بنابراین چالش اصلی ما این است که چطور از محتویات قدیمی پشتیبانی کنیم، آن هم زمانی که در حال توسعه محتویات جدید هستیم؟

خوشبختانه در سال‌های اخیر چشم‌اندازها تغییر کرده و پیشرفت تکنولوژی کارها را آسان‌تر کرده است:

ما در طول این سال‌ها، در خصوص بعضی موضوعات کمی باهوش‌تر شده‌ایم. به عنوان مثال، حال ویژگی‌های وجود دارند که تنها وابسته به یک گسترش‌دهنده هستند. در این زمینه سیستم Artifact برای Legion مثال خوبی است. دیگر نیازی نیست که در آینده از آن پشتیبانی کنیم. و کاری که ما کردیم این بودیم از آن درس بگیریم و پی ببریم که چه چیزی عملی است و یا برعکس. بنابراین ما می‌توانیم در مورد گسترش‌دهنده‌های آتی نیز این روند را در پیش بگیریم و مجبور به پشتیبانی از ویژگی‌های مشابه این مورد در آینده نباشیم. با این وجود ویژگی‌های بسیار زیادی نیز وجود دارد که باید از آن‌ها پشتیبانی کنیم. یکی از موارد حائز اهمیت در خصوص تکنولوژی روز این است که ما همیشه تا جایی که بتوانیم به دنبال مدرن‌تر کردن محتویات بازی باشیم. وقتی World of Warcraft برای اولین بار عرضه شد تنها در یک قلمرو جریان داشت که کاملا مستقل از سایر قلمروها بود. حال ما زیربنایی بسیار بزرگ‌تر بر مبنای فضای ابری داریم که در سال ۲۰۰۴ خبری از آن نبود و حال تبدیل به استانداری در صنعت بازیسازی شده است. ما بازی خود را مدرن‌تر می‌کنیم تا بتوانیم از این فضا استفاده ببریم و منابع بسیار بیشتری برای به اشتراک گذاشتن در قلمروهای مختلف در اختیار داریم و همچنین می‌توانیم تا ارتباطات بیشتری را بین بازی‌بازان، در جریان تجربه خود از گیم‌پلی، فراهم سازیم. نمی‌توان انتظار داشت که یک گروه صدنفره کوچک، تمامی محتویاتی که در طول ۱۵ سال گذشته توسعه یافته است را تجربه کنند. ما به طور مداوم به دنبال راه‌های مختلف برای مدرن‌تر کردن بازی هستیم تا مجبور نشویم که عذاب ناشی از پشتیبانیِ محتویات قدیمی را تحمل کنیم.

World of Warcraft در حال حاضر برروی رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa