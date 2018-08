بسته الحاقی عظیم بازی Path of Exile با نام Delve معرفی شد

طبق جدیدترین اخبار جهان بازی‌های ویدئویی، به تازگی بسته الحاقی عظیم بازی Path of Exile با نام Delve معرفی شده است که محتویات جدید و زیادی را به بازی اضافه خواهد کرد. بازی Path of Exile در تاریخ ۱ آبان سال ۱۳۹۲ (۲۳ اکتبر سال ۲۰۱۳)، توسط استودیو بازی‌سازی گریاندینگ گیر گیمز (Grinding Gear Games) […]

طبق جدیدترین اخبار جهان بازی‌های ویدئویی، به تازگی بسته الحاقی عظیم بازی Path of Exile با نام Delve معرفی شده است که محتویات جدید و زیادی را به بازی اضافه خواهد کرد.

بازی Path of Exile در تاریخ ۱ آبان سال ۱۳۹۲ (۲۳ اکتبر سال ۲۰۱۳)، توسط استودیو بازی‌سازی گریاندینگ گیر گیمز (Grinding Gear Games) برای پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شد اما بعدا، ما شاهد عرضه این بازی برای کنسول ایکس‌باکس وان بودیم. کارگردان این بازی، کریس ویلسون (Chris Wilson) بوده و عنوان Path of Exile در دسته بازی‌های نقش آفرینی قرار می‌گیرد. از زمان عرضه بازی تا الان، به‌روزرسانی‌ها، بسته‌های الحاقی و رویدادهای مختلفی در دسترس کاربران Path of Exile قرار گرفته و می‌توان گفت که پشتیبانی تیم سازنده بازی از آن، فوق‌العاده بوده است. همچنین بازی مذکور یک عنوان کاملا رایگان بوده و علاقه‌مندان به آن می‌توانند همین حالا برای دریافت آن اقدام کنند و از بسته‌های الحاقی رایگان و تکامل یافته بازی بهره‌مند شوند.

به تازگی استودیو گریاندینگ گیر گیمز، بسته الحاقی جدیدی برای این بازی معرفی کرده است که Delve نام دارد. به طور کلی این بسته الحاقی، محتویات عظیم و زیادی را با خود همراه دارد و از سویی دیگر، از لحاظ فنی هم بخش‌های مهمی از بازی را بهبود می‌بخشد. در ابتدا به تاریخ انتشار این بسته الحاقی رایگان اشاره می‌کنیم. طبق گفته سازندگان، قرار است تا محتوای دانلودی Delve، در تاریخ ۹ شهریور ماه (۳۱ آگست) برای پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شود. همچنین کاربران کنسول ایکس‌باکس وان قادر خواهند بود تا در تاریخ ۱۲ شهریور (۳ سپتامبر) به تجربه آن بپردازند.

از نظر محتویات، این بسته الحاقی در اولین اقدام خود، محیط بزرگ و وسیع Azurite Mine را به بازی اضافه خواهد کرد. این منطقه در واقع یک معدن بسیار بزرگ بوده که از موجودات خطرناک و هیولاهای ترسناک تا گنیجنه‌ها و طلاهای ارزش‌مند، در آن یافت می‌شود. تجربه مراحل و ماموریت‌های این معدن که غارهای مختلفی را در خود جای داده است، می‌تواند باعث شود تا سطح کلی شما در بازی افزایش داشته و در نتیجه به آیتم‌ها و موارد باارزشی دسترسی پیدا کنید. اگر تا قبل از این جزو کاربران این بازی بوده باشید، حتما باید بدانید که در دیگر محیط‌های موجود در بازی، تمامی کاربران به دنبال PoE خواهند بود. اما حالا شما در Azurite Mine، یک منطقه کاملا تاریک و ترسناک را تجربه خواهید کرد که باید با استفاده از ابزارهای مختلف موجود در آن، برای خود روشنایی ایجاد کرده تا مسیر خود را پیدا کنید. البته این احتمال وجود دارد تا گمراه شده و مسیرهای اشتباهی را انتخاب کنید.

زمانی که اولین قسمت از مراحل این بسته الحاقی که Act 1 خواهد بود را آغاز می‌کنید، به یک نقطه کاملا تاریک منتقل خواهید شد که می‌بایست با استفاده از هوش و توانایی خود، آن محل را روشن کرده و بتوانید آن را گسترش دهید. به منظور آسان‌تر شدن کار کاربران، تیم سازنده بازی یک چرخ مخصوص هم برای کاوش در معدن در دسترس کاربران قرار داده و اگر آن را نداشته باشید، نمی‌توانید تا مسیر خود را پیدا کرده و بازی را ادامه دهید. در واقع این چرخ نقش کلیدی را خواهد داشت و باید به وسیله آن، منابع نوری موجود در غار را جا‌به‌جا کرده تا مسیر خود را پیدا کنید. اگر گمان می‌کنید که تاریکی و فراهم کردن یک محیط روشن تنها دغدغه شما در این بسته الحاقی خواهد بود، سخت در اشتباه هستید. زیرا هیولاها و دیگر موجودات ترسناک و ناشناخته از اکثر نقاط بازی حضور خواهند داشت و باید آمادگی مقابله با آن‌ها را داشته باشید. البته نابود کردن این موجودات، می‌تواند امتیازها و پاداش‌های زیادی را در اختیار شما قرار بدهد. یکی دیگر از راه‌های افزایش میزان دارایی و منابع شما، یافتن راه‌های مخفی غار خواهد بود که به گنجینه‌ها و آیتم‌های کم‌یاب ختم می‌شود. طبق توضیحات سازنده بازی، اگر شما حتی از سطح پایینی در بازی برخوردار باشید، می‌توانید با تجربه بسته الحاقی Delve سطح خود را ارتقاء داده و منابع بیشتری جمع‌آوری کنید.

مسیرهای مختلف، متنوع و تاریکی در بازی وجود خواهد داشت که در نتیجه شما را به دشمنان کم‌یاب خواهد رساند. دشمان کم‌یاب از دیگر دشمنان عادی بازی که در اکثر نقاط بازی حضور دارند، جدا هستند و بدون شک نابودی آن‌ها جوایز زیادی را به همراه دارد. همچنین اگر بتوانید به خوبی در غارهای زیاد بازی کاوش کنید، غارهای یخی را یافت خواهید کرد که نسبت به بقیه مکان‌ها آیتم‌ها و منابع بیشتری را در خود گنجانده‌اند.

این‌ها تمامی محتویاتی بودند که قرار است در بسته الحاقی Delve به بازی اضافه شود و بدون تردید بازیکنان آن، ساعت‌های زیادی را باید صرف تجربه Path of Exile کنند. اما از سویی دیگر، این محتوای اضافی تاثیرات زیادی در دیگر بخش‌های بازی خواهد داشت. برای مثال بخش طراحی هنری بازی بهبود زیادی پیدا کرده است. جزئیات ساخت شخصیت‌های حاضر در بازی افزایش یافته و به طور کلی ما شاهد قدرت گرافیکی بالایی هستیم. توانایی‌ها و مهارت‌های مختلفی در اختیار برخی از شخصیت‌های بازی قرار گرفته که از جالب‌ترین آن‌ها می‌توان به قابلیت Smite برای Templar اشاره کرد. در جریان این توانایی می‌توانید به طور همزمان درحالی که در حال مبارزه و جنگ با هیولاها هستید، قدرت یکی دیگر از هم تیمی‌های خود را افزایش دهید. در نهایت آیتم Timeworn Reliquary Keys در اختیار کاربران قرار گرفته که بسیار کم‌یاب خواهد بود. افرادی که بتوانند Timeworn Reliquary Keys را پیدا کنند به طور تصادفی و از طریق پورتال‌های مخصوص، به نقطه‌هایی منتقل می‌شوند که آیتم‌ها، گنجینه‌ها و منابع مختلفی در آن‌ها یافت م‌شود.

طبق گفته سازندگان بازی، حتی بعد از این همه پشتیبانی باز هم در آینده محتویات بیشتر رایگانی برای بازی Path of Exile عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa