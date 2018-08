رویداد Gamescom 2018 به صورت رسمی از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. حال گروهی از داوران متشکل از خبرنگران آلمانی و بین‌المللی و همچنین تعدادی از یوتیوبر‌ها، مجموعه‌ای از عناوین مختلف را برای دریافت جایزه، انتخاب کرده‌اند. البته لیست ارائه شده، شامل یک مورد عجیب نیز می‌شود. همان‌طور که در فهرست خواهید […]

رویداد Gamescom 2018 به صورت رسمی از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. حال گروهی از داوران متشکل از خبرنگران آلمانی و بین‌المللی و همچنین تعدادی از یوتیوبر‌ها، مجموعه‌ای از عناوین مختلف را برای دریافت جایزه، انتخاب کرده‌اند. البته لیست ارائه شده، شامل یک مورد عجیب نیز می‌شود.

همان‌طور که در فهرست خواهید دید، عنوان Life Is Strange 2 در بین گروه‌های بهترین بازی معمولی و بهترین عنوان خانودگی دیده می‌شود. با این‌که ممکن است گروه بندی انجام شده کمی عجیب به نظر برسد، اما لازم به ذکر است که ما تا کنون هیچ نمایشی را از گیم‌پلی این بازی مورد انتظار مشاهده نکرده‌ایم. پس در نهایت شاید این گروه بندی به نکاتی از بازی مذکور اشاره می‌کند. قطعاً در رویداد Gamescom هفته آینده به پاسخ سوال‌های خود می‌رسیم.

همچنین لازم به ذکر است که در بخش بهترین بازی کنسول پلی‌استیشن ۴، نام عجیب Project Mephisto دیده می‌شود. در حال حاضر هیچگونه اطلاعاتی را در مورد این بازی و ناشر آن در اختیار نداریم. تنها چیزی که می‌دانیم این است که نام بازی تغییر خواهد کرد. شایعات حاکی از آن هستند که این بازی، با عناوین جدید Diablo که توسط بلیزارد (Blizzard) در حال توسعه‌اند، ارتباط خواهد داشت.

دیگر عناوین لیست نیز شامل بازی‌هایی مانند Shadow of The Tomb Raider، Assassin’s Creed Odyssey، Spider Man و … می‌شوند.

در ادامه شما می‌توانید لیست منتشر شده را مشاهده کنید.

بهترین بازی اکشن

Marvel’s Spider-Man (سرگرمی‌های تعاملی سونی)

Metro Exodus (دیپ سیلور)

Sekiro: Shadows Die Twice (اکتیویژن بلیزارد)

بهترین بسته گسترش دهنده/الحاقی

Destiny 2: Forsaken (اکتیویژن بلیزارد)

State of Decay 2 Daybreak (مایکروسافت)

بهترین بازی معمولی

Life is Strange 2 (اسکوئر انیکس)

Persona 5: Dancing in Starlight (کوچ مدیا)

Team Sonic Racing (کوچ مدیا)

بهترین بازی خانوادگی

LEGO DC Super-Villains (برادران وارنر)

Life is Strange 2 (اسکوئر انیکس)

Super Mario Party (نینتندو)

بهترین بازی معمایی

Astro Bot Rescue Mission (سرگرمی‌های تعاملی سونی)

Ori and the Will of the Wisps (مایکروسافت)

Persona 5: Dancing in Starlight (کوچ مدیا)

بهترین بازی ریسینگ

F1 2018 (کوچ مدیا/کدمسترز)

Forza Horizon 4 (مایکروسافت)

Team Sonic Racing (کوچ مدیا)

بهترین بازی نقش آفرینی

Assassin’s Creed Odyssey (یوبیسافت)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (بندای نمکو)

Kingdom Hearts III (اسکوئر انیکس)

بهترین بازی شبیه سازی

Anno 1800 (یوبیسافت)

F1 2018 (کوچ مدیا/کدمسترز)

Farming Simulator 19 (استراگون)

بهترین بازی اجتماعی/آنلاین

Call of Duty: Black Ops 4 (اکتیویژن بلیزارد)

Dying Light Bad Blood (تک‌لند)

Rend (فراست کیپ استودیوز)

بهترین بازی ورزشی

F1 2018 (کوچ مدیا/کدمسترز)

FIFA 19 (الکترونیک آرتس)

PES 2019 (کونامی)

بهترین بازی استراتژی

Anno 1800 (یوبیسافت)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (بندای نمکو)

Total War: Three Kingdoms (کوچ مدیا)

بهترین بازی کنسول پلی‌استیشن ۴

Marvel’s Spider-Man (سرگرمی‌های تعاملی سونی)

Assassin’s Creed Odyssey (یوبیسافت)

Project Mephisto (عنوان موقتی)

بهترین بازی کنسول اکس‌باکس وان

Ori and the Will of the Wisps (مایکروسافت)

Shadow of the Tomb Raider (اسکو‌ئر انیکس)

Forza Horizon 4 (مایکروسافت)

بهترین بازی کنسول نینتندو سوییچ

LEGO DC Super-Villains (برادران وارنر)

Starlink – Battle for Atlas (یوبیسافت)

Super Smash Bros. Ultimate (نینتندو)

بهترین بازی رایانه‌های شخصی

Anno 1800 (یوبیسافت)

Life is Strange 2 (اسکوئر ایکس)

Shadow of the Tomb Raider (اسکوئر انیکس)

بهترین بازی موبایل

Hyperdrome (تراوین گیمز)

Shadowgun War Games (مدفینگر گیمز)

منبع متن: gamefa