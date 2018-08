بخش New Game Plus عنوان Shadow of the Tomb Raider معرفی شد

امروز Square Enix و Eidos Montreal بخش New Game Plus بازی Shadow of the Tomb Raider را معرفی کردند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، زمانی که یکبار بازی را به اتمام می‌رسانید، می‌توانید توسط بخش New Game Plus دوباره بازی را با همان توانایی‌ها، اسلحه‌ها، لباس‌ها و تجهیزات ارتقا داده شده، تجربه کنید.

همچنین علاوه بر موارد بالا، 3 مسیر جدید برایتان در دسترس قرار می‌گیرد که شامل موارد زیر می‌باشد:

Path of the Serpent

گیم‌پلی بازی بر روی مخفی کاری و اختفا تمرکز می‌کند. دشمنان خود را توسط صدا و فریب از بین ببرید. همچنین استتار و گل و لای به شما این امکان را می‌دهد در پناه سایه‌ها دشمنان خود را از پای دربیاورید.

Path of the Jaguar

در این مسیر گیم‌پلی بازی بر روی شکار و مبارزه تمرکز دارد. دشمنان خود را توسط فتنه و وحشیگری بی همتا از بین ببرید. همچنین چابکی "لارا" به شما این اجازه را می‌دهد که افراد را در نزدیکی خود توسط چاقو از بین ببرید.

Path of the Eagle

گیم‌پلی بازی بر روی گذرگاه‌ها و زیرکی تمرکز می‌کند. دشمنان خود را از راه دور مشاهده کنید تا برنامه حمله به آن‌ها را برای خود تنظیم کنید.

هر کدام از مسیرها دارای پاداش‌های متنوعی می‌باشد که به سبک بازی شما کمک خواهد کرد، همچنین دارای توانایی‌های خاص "Jaguar Rage" و "Eagle Sight"، لباس‌ و اسلحه‌های جدید می‌باشد.

Shadow of the Tomb Raider در تاریخ 23 شهریور برای Xbox One ،PS4 و PC عرضه خواهد شد.

