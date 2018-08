به گزارش پردیس گیم و به نقل از wccftech، شرکت SEGA و Creative Assembly تریلری جدید از Total War: Three Kingdoms را به اشتراک گذاشتند که نقشه‌ی بخش کمپین را برای اولین بار نشان می‌دهد. بازی Total War: Three Kingdoms که در اصل برای انتشار در 2018 برنامه‌ریزی شده بود تا بهار 2019 تأخیر خورده است.

سال 190 قبل از میلاد. چین در آشفتگی است.

سلسله‌ی "هان" مقابل امپراطور بچه سال درحال فروریختن است. امپراطور چیزی جز یک دست نشانده نیست؛ صرفاً عروسکی خیمه شب بازی برای جنگ سالار ظالم Dong Zhuo. رژیمی بی‌رحم و سرکوب‌گر برقرار بوده و قدرت Dong Zhuo درحال رشد است، امپراطور بیش از پیش وارد دیگِ سوزان هرج و مرج می‌شود.

با این حال امید شکوفه می‌کند.

سه قهرمان، قسم برادری خورده برای مقابله با ظلم، برای آزمایشات پیش رو درحال جمع کردن حامی هستند. با مزه کردن فرصت، جنگ سالاران بزرگترین خانواده‌های چین به آنان پیوستند و ائتلافی شکننده برای به چالش کشیدن فرمانروایی ظالمانه‌ی Dong Zhuo تشکیل دادند. مقابل ظالم پیروز می‌شوند یا جاه‌طلبی شخصی آنان را برای برتری یافتن وسوسه می‌کند و اتحادی که به خودی خود درحال فروپاشی است از هم می‌پاشد ؟

امتحان سخت شروع می‌شود. اتحادها جا به جا می‌شوند. آتش‌های جنگ و نزاع باعث به وجود آمدن فرصت‌ها می‌شود. فقط یک چیز قطعی است: آینده‌ی چین توسط قهرمان‌هایش شکل خواهد گرفت.

Total War: Three Kingdoms دو حالت اصلی خواهد داشت. اولین حالت ‘Romance’ است و مدل سازی آن با رمان مشهور ‘Romance of the Three Kingdoms’ نوشته‌ی Luo Guanzhong انجام شده، درحالی که حالت دوم ‘Classic’ نام دارد. تفاوت اصلی این است که در حالت دوم ژنرال‌ها قدرت فراانسانی ندارند و در کل صحت تاریخی بیشتری خواهد داشت.

دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

کریس از wccftech در ابتدای این ماه برای بررسی Total War: Three Kingdoms به SEGA رفته و با تعدادی از توسعه دهندگان در Creative Assembly مصاحبه کرده. برای خبرهای بیشتر در آینده با پردیس گیم همراه باشید!

منبع متن: pardisgame