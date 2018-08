Diablo III: Eternal Collection برای Nintendo Switch لو رفت + تصویر

از زمان عرضه در 2012، Diablo III همچنان عنوانی به شدت محبوب روی کامپیوترهای شخصی و کنسول‌هاست و به نظر می‌آید مالکین Nintendo Switch میتوانند امیدوار باشند در انتهای سال جاری به همراه دوستان خود به قتل شیاطین بپردازند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، تأیید شدن ظاهری Diablo III برای Nintendo Switch از طریق Forbes انجام شده، مقاله‌ای که اکنون از سایت حذف شده جزئیاتی درمورد نسخه‌ی جدید عنوان محبوب اکشن نقش آفرینی روی سیستم Nintendo را منتشر کرده بود.

بر طبق مقاله، نسخه جدید Diablo III: Eternal Collection نام دارد و انتظار می‌رود در "انتهای سال جاری" برای Nintendo Switch از راه برسد. The Eternal Collection شامل بازی اصلی از 2012 به همراه گسترش‌دهنده‌ی Reaper of Souls و همچنین محتوی قابل دانلود the Rise of the Necromancer خواهد بود که سال گذشته برای بازی منتشر شد. این کلکسیون در روز عرضه با قیمت $59.99 به فروش می‌رسد.

به علاوه‌ی به دست آوردن گسترش‌دهنده‌هایی که قبلاً منتشر شده و محتوی بازی، نسخه Switch ظاهراً شامل محتوی تازه‌ای از طریق لوازم تزئینی جدید بر اساس دنیای The Legend of Zelda می‌شود. به گفته مقاله‌ی ابتدایی، یکی از آن‌های شامل اسکین جدید شخصیت Ganondorf بوده، درحالی که باقی لوازم تزئینی شامل یک کوکو (نوعی پرنده) به عنوان حیوان خانگی، بال‌های Echoes of the Maskو پرچم/بنر تصویر Triforce می‌شود.

Forbes همچنین جزئیاتی منتشر کرد که Diablo III روی Nintendo Switch توسط چهار نفر همزمان روی یک واحد Switch قابل بازی خواهد بود درحالی که چهار بازیکن می‌توانند به صورت محلی نیز روی سیستم‌های مختلف سوئیچ به بازی بپردازند (بدون نیاز به اتصال اینترنت). بدین ترتیب، بازی از قابلیت بازی آنلاین پشتیبانی خواهد کرد ( با استفاده از خدمات آنلاین نینتندو سوئیچ که در ماه سپتامبر شروع به کار می‌کند) و همچنین از ذخیره سازی ابری پشتیبانی می‌کند.

درحالی که هیچ تأیید رسمی برای این بازی از طرف Blizzard یا Activision منتشر نشده، انتظار آمدن Diablo III به سوئیچ برای مدتی به صورت شایعه پخش شده بود، پس لزوماً سورپرایز بزرگی نیست که احتمال دارد بازی بالاخره در راه رسیدن به سیستم نینتدو باشد. با توجه به این که Blizzard همین هفته‌ی گذشته اشاره کرد روی چندین پروژه در رابطه با سری بازی‌های Diablo کار می‌کند، میتوان پیش‌بینی کرد یکی از آن پروژه‌ها حضور Diablo III روی کنسول سوئیج باشد.

منتظر اخبار رسمی برای رسیدن نسخه‌ی سوئیچ باشید، ولی برای فعلاً، می‌گویم احتمالش زیاد است که در انتهای سال بازگشتی به اندرونی‌های جهنم داشته باشیم.

منبع متن: pardisgame