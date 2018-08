جزئیاتی از حالت New Game Plus عنوان Shadow of the Tomb Raider منتشر شد

به تازگی ایدوس مونترال (Eidos Montréal)، جزئیات زیادی از حالت New Game Plus که در عنوان Shadow of the Tomb Raider ارائه خواهد شد، منتشر کرده است. برای آن دسته از کسانی که با این ویژگی آشنایی ندارند: New Game Plus یکی از محبوب‌ترین حالت‌ها بین بازی‌بازان است که در آن شما می‌توانید بدون از […]

به تازگی ایدوس مونترال (Eidos Montréal)، جزئیات زیادی از حالت New Game Plus که در عنوان Shadow of the Tomb Raider ارائه خواهد شد، منتشر کرده است. برای آن دسته از کسانی که با این ویژگی آشنایی ندارند: New Game Plus یکی از محبوب‌ترین حالت‌ها بین بازی‌بازان است که در آن شما می‌توانید بدون از دست دادن قابلیت‌ها، سلاح‌ها و لباس‌هایی که در تجربه قبلی به دست آورده‌اید، کمپین بازی را دوباره از اول تجربه کنید. Shadow of the Tomb Raider نیز در این زمینه روندی مشابه را در پیش گرفته است.

در ادامه توضیحات سازندگان را در خصوص جزئیات این حالت در عنوان Shadow of the Tomb Raider می‌خوانید:

در New Game Plus، دستاوردهای شما به تجربه مجددتان از کمپین بازی منتقل خواهد شد. این دستاوردها شامل موارد زیر می‌شود: تمام مهارت‌های کسب‌شده

سلاح‌ها

لباس‌ها

تجهیزات ارتقایافته

ابزارها حالت New Game Plus همچنین سه مسیر جدید را آزاد می‌کند که لارا کرافت می‌تواند در آن‌ها تبدیل به یک استاد شود. مسیر منحصر به فرد خود را بر اساس سبک بازی خود انتخاب کنید. مسیر مار (Path of the Serpent) گیم‌پلی شما با تاکید بر مخفی‌کاری و گریز دنبال می‌شود. دشمنان خود را یکی پس از دیگری از پای درآورید. از صدا و تله برای ایجاد آشفتگی در میان دشمنان استفاده کنید. استتار به شما اجازه می‌دهد که به دشمنان خود آسیب وارد کرده و دوباره به میان سایه‌ها بازگردید. مسیر جگوار (Path of the Jaguar) گیم‌پلی شما با تاکید بر شکار و مبارزه دنبال می‌شود. با یک بی‌رحمی بی حد و حصر به دشمنان خود حمله کنید. چابکی و جسارت شما در مبارزات نزدیک، دشمنان را درمانده می‌کند. مسیر عقاب (Path of the Eagle) گیم‌پلی شما با تاکید بر گشت و گذار و یافتن منابع دنبال می‌شود. دشمنان خود را از مسافتی دور شناسایی کرده و برای حمله بعدی خود برنامه‌ریزی کنید. به سادگی جابجا شده و از مسافتی دور به دشمنان خود حمله کنید. مزایا هر مسیری که انتخاب کنید، مزایای مخصوص به خود را خواهد داشت که با سبک بازی شما و گیم‌پلی سازگاری بیشتری دارد. با انتخاب هر مسیر، مهارت‌های استادی مربوط به آن آزاد خواهد شد که طیف گسترده‌ای از قابلیت‌های منحصر به فرد را شامل می‌شود. از خشم جگوار گرفته تا افق دید عقاب، هر مهارتی در گسترش گیم‌پلی شما نقش خواهد داشت. علاوه بر در دسترس قرار گرفتن مهارت‌های جدید، هر مسیر انتخابی، سلاح‌های و لباس‌های منحصر به فردی را ارائه خواهد کرد که می‌توانید در بازی از آن‌ها استفاده کنید.

عنوان Shadow of the Tomb Raider قرار است در کمتر از یک ماه دیگر و در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی) برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شود. به تازگی نیز سه تریلر جدید از بازی منتشر شده است که به بررسی جنبه‌های مختلف گیم‌پلی می‌پردازد. برای پیگیری سایر اخبار مربوطه نیز می‌توانید به این آدرس مراجعه نمایید.

منبع متن: gamefa