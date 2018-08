شرکت اکتیویژن امروز رسما از لاین‌آپ خود در مراسم Gamescom رونمایی کرد. بازی‌هایی همچون Black Ops 4 و Sekiro در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. تنها ۵ روز دیگر تا شروع یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها و گرده‌همایی‌های مربوط به بازی‌های ویدئویی یعنی نمایشگاه Gamescom باقی مانده است. این نمایشگاه از روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد (۲۱ […]

شرکت اکتیویژن امروز رسما از لاین‌آپ خود در مراسم Gamescom رونمایی کرد. بازی‌هایی همچون Black Ops 4 و Sekiro در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

تنها ۵ روز دیگر تا شروع یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها و گرده‌همایی‌های مربوط به بازی‌های ویدئویی یعنی نمایشگاه Gamescom باقی مانده است. این نمایشگاه از روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد (۲۱ آگست) کار خود را آغاز خواهد کرد و بسیاری از بزرگترین ناشرین دنیا در این مکان حضور پیدا می‌کنند تا اطلاعاتی از آخرین عناوین خود را در اختیار هواداران قرار دهند. یکی از ناشرین حاضر در این نمایشگاه شرکت اکتیویژن است که امروز به طور رسمی از لاین‌آپ خود رونمایی کرده است.

غافلگیرکننده‌ترین خبر مربوط به لیست ارائه شده توسط این شرکت، حضور اولین نسخه‌ی قابل بازی عنوان Sekiro Shadows Die Twice در این نمیاشگاه است. اگرچه نسخه‌ی دموی این عنوان در جریان نمایشگاه E3 2018 برای برخی منتقدین نمایش داده شده بود، این اولین باری است که همه‌ی هواداران و حاضرین در نمایشگاه، شخصا قادر به تجربه‌‌ی این عنوان خواهند بود.

دیگر عنوان حاضر در این نمایشگاه، بازی Call of Duty Black Ops 4 خواهد بود. به گفته‌ی شرکت اکتیویژن، حاضرین در نمایشگاه قادر خواهند بود یکی از نقشه‌های جدید بخش چندنفره‌ی این عنوان را برای اولین بار تجربه کنند. اگرچه هیچ جزییاتی از نقشه‌ی مورد نظر ارائه نشده است و باید تا روز نمایشگاه منتظر اطلاعات بیشتر بمانیم.

عناوین دیگر تایید شده برای این نمایشگاه، Spyro The Reignited Trilogy و Destiny 2 هستند. شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه قادر خواهند بود قسمت Year of The Dragon عنوان Spyro را برروی کنسول ایکس‌باکس وان تجربه کنند. همچنین بسته‌ی گسترش‌دهنده‌ی جدید عنوان Destiny 2 با نام Forsaken در این نمایشگاه قابل بازی خواهد بود.

بسته‌ی الحاقی Destiny 2: Forsaken در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور ماه) عرضه خواهد شد. همچنین عناوین Spyro The Reignited Trilogy و Call of Duty Black Ops 4 به ترتیب در تاریخ ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) و ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر ماه) به بازار عرضه خواهند شد. هنوز تاریخ دقیق عرضه‌ی عنوان Sekiro Shadows Die Twice مشخص نشده است. ساخته‌ی جدید شرکت فرام سافتور قرار است در زمانی نامشخص در سال ۲۰۱۹ منتشر شود.

منبع متن: gamefa