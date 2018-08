بیش از 3 میلیون واحد از هدست واقعیت مجازی PlayStation VR به فروش رفته است + رونمایی Sony از 2 بازی جدید

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gematsu، شرکت Sony به تازگی اعلام کرده است که هدست واقعیت مجازی PlayStation VR تا به حال بیش از 3 میلیون واحد فروش داشته است. علاوه بر آن هم اکنون بیش از 21.9 میلیون واحد نرم افزار و بازی مرتبط با این هدست نیز به فروش رفته است.

به همین مناسبت Sony از 2 بازی جدید برای این هدست رونمایی کرده است:

(Creed: Rise of Glory (Survios

تاریخ انتشار: 25 سپتامبر (3 مهر)

این بازی به شما یک تجربه‌ی هیجان انگیز بوکس را ارائه می‌دهد و شما در نقش Adonis Creed قرار می‌گیرید و باید او را در ماجراجویی‌اش همراهی کنید. شما در این بازی تجربه‌های فوق العاده‌ای را در رینگ‌های زیر زمینی تا قهرمانی جهان تجربه خواهید کرد.

(Evasion (Archiact

تاریخ انتشار: 9 اکتبر (17 مهر)

شما در Evasion قرار است تا کنترل یکی از قهرمانان بازی را که شامل 4 کلاس مختلف می‌شوند، برعهده بگیرید و در عملیات‌های ویژه‌ی تیم نجات نخبگان، مردمانی که تحت تاثیر جنگ گرفتند را از دست قدرت‌هاب بزرگ نجات بدهید. در حقیقت این بازی یک عنوان علمی تخیلی شوتر اول شخص می‌باشد.

همچنین Sony لیست 10 بازی پرفروش پلتفرم PlayStation VR را هم منتشر کرده و شما در زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید:

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

PlayStation VR Worlds

Rec Room

Resident Evil 7: biohazard

The Playroom VR

Job Simulator

Until Dawn: Rush of Blood

Batman: Arkham VR

Farpoint

Superhot VR

علاوه بر قرار است تا در سال جاری شاهد بازی‌های دیگری مانند Astro Bot Mission از استودیوی SIE Japan Studio، Blood & Truth از SIE London Studio، Deracine از From Software و Firewall Zero Hour از First Contact Entertainment باشیم.

نظر شما چیست؟ آیا به نظر شما پلتفرم واقعیت مجازی توانسته تا حدی که بتواند جایگاه خود را در بازار تثبیت کند، موفق باشد؟

منبع متن: pardisgame