به جرات می‌توان گفت که نمایشگاه Gamescom در کنار E3 جزو مهم‌ترین و جذابترین رویدادهای بازی‌های ویدئویی برای طرفداران هستند. امسال هم به نظر می‌رسد که قرار است شاهد یک نمایشگاه Gamescom جذاب باشیم و اطلاعات زیادی از بازی‌هایی که منتظرشان هستیم به دست آوریم.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، شرکت معروف Activision به تازگی برنامه‌ی خود برای Gamescom 2018 اعلام کرده است. طبق اعلام این شرکت عنوان جدید و مورد انتظار استودیوی From Software یعنی Sekiro: Shadows Die Twice برای اولین بار در این نمایشگاه قابل بازی خواهد بود.

علاوه بر آن قرار است شاهد نمایش جدیدی از عنوان Call of Duty: Black Ops IIII باشیم و همچنین نقشه‌ی جدید این بازی نیز معرفی خواهد شد.

به اضافه‌ی 2 بازی گفته شده، نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Spyro: Year of the Dragon در Spyro The Reignited Trilogy برای اولین بار قابل بازی خواهد بود و همچنین بسته‌ی الحاقی جدید Destiny 2 با نام Forsaken نیز در دسترس عموم خواهد بود.

منبع متن: pardisgame