بمباران هیجان… | مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹

انتظار، انتظار و انتظار. صنعت محبوب ما این گونه است و این واژه را کاملا در دل خود جای داده است. تا انتظارمان برای رسیدن زمان یکی از بازی های مورد علاقه مان به سر می رسد بلافاصله دو عنوان بهتر از ان که خیلی دوستشان داریم معرفی می شوند و باز هم انتظار ما […]

انتظار، انتظار و انتظار. صنعت محبوب ما این گونه است و این واژه را کاملا در دل خود جای داده است. تا انتظارمان برای رسیدن زمان یکی از بازی های مورد علاقه مان به سر می رسد بلافاصله دو عنوان بهتر از ان که خیلی دوستشان داریم معرفی می شوند و باز هم انتظار ما اغاز می شود. البته نه این که گلایه ای باشد ها. بلکه برعکس امیدواریم تا باشد از این انتظارها برای عناوین بی نظیر باشد و در حقیقت این انتظار برای ما بسیار بسیار شیرین و جذاب بوده است. تنها نگاهی به سال های اخیر بیاندازید تا متوجه شوید که انتظار چه بازی هایی را کشیده ایم و حتی فکر کردن به نام هر یک از آنها یک دنیا را برای ما به همراه دارد و تعداد بیشماری خاطره. در سال های اخیر ما انتظار عناوینی مثل God of War و بسیاری شاهکار های دیگر را کشیده ایم که تک تکشان عناوینی بی نظیر و نمادی برای یک نسل و یک صنعت و هنر هستند و اکنون نیز در انتظار عناوینی مثل The Last of Us Part 2 و Devil May Cry 5 و Gears of War 5 هستیم که که انتظاریست هم سخت و هم شیرین و دوست داشتنی. مدت‌ هاست که داریم بازی می‌ کنیم و لذت می بریم… انواع و اقسام داستان‌ ها، آخرالزمان‌ ها، مصیبت‌ ها، انقلاب‌ ها و توطئه‌ ها را دیده‌ایم و آن ها را خنثی کرده‌ایم یا گاهی به سرانجام رسانده ایم! در طول این سال ها که انواع اقسام بازی های مختلف را تجربه کرده ایم، با صدها و هزاران شخصیت مختلف آشنا شده‎ایم و با آن ها تعاملات بسیاری از نوع مجازی داشته ایم! بسیاری از این شخصیت‎ها ما را تا تا سرحد جنون عصبانی کرده‎اند، برخی ما را شدیدا ترسانده ‎اند، برخی حس دلسوزی و همذات پنداری ما را برانگیخته ‎اند و حتی برخی از آن ها ما را به واقع عاشق خود کرده‎اند. صنعت و هنر محبوب ما به واقع بی نظیر است و از نظر بنده هیچ حوزه دیگری تا این حد کاربرانش را عاشق خود نمی کند زیرا ما نقش اول در این صنعت هستیم و ما نباشیم هیچ قهرمانی در این صنعت وجود نداشته و نخواهد داشت. به خاطر ماست که تمام این قهرمانان جان گرفته اند و نامی برای خود دست و پا کرده اند. در حقیقت تمام این قهرمانان مدیون ما و بازی کردن ما هستند و اگر در واقعیت وجود داشتند همانقدر که ما آن ها را دوست داریم، آن ها نیز به ما عشق می ورزیدند. دنیای گیم فوق العاده و بی نظیر است. کسی که حس و حال چندین ساعت بازی کردن با هیجان و استرس بالا را درک نکرده باشد نمی تواند بفهمد که ما چه می گوییم و هر چقدر هم برایش تعریف کنیم فایده ای نخواهد داشت زیرا که باید خود به این دنیای بی نظیر و زیبا وارد شود و هیجان و زیبایی ان را تجربه و لمس نماید. بگذارید تا کمی در مورد صنعت و هنر محبوبمان صحبت کنیم و به دیگران فخر بفروشیم و به خود ببالیم. به راستی که دنیای بازی ها چه زیباست. دنیایی که ما داریم و بقیه ندارند یا بهتر است بگوییم دنیاهایی که ما داریم و بقیه ندارند. به راستی که چه هنرمندانی در این صنعت داریم و چه شاهکارها و عناوین بی‎نظیری در آن خلق می‎شوند. هر کدام یک اثر هنری هستند و یک تابلوی متحرک. تابلوهایی به غایت زیبا که برعکس بقیه آثار در شاخه های دیگر هنری، ما هم حق دست بردن در آن‎ ها را داریم و می ‎توانیم آن‎ ها را به دلخواه خود رقم بزنیم. صنعت محبوبمان پر است از بهترین‎ ها. پر است از شاهکار های هنری که هر یک از دیگری زیباتر هستند و قدرت و نبوغ و خلاقیت خالقشان را به رخ دنیا می ‎کشند. اگر به صنعت محبوبمان ببالیم، حق داریم و اگر به گیمر بودنمان افتخار کنیم حقا که سزاواریم. اینجا جایگاهی است که بازی‎هایی مثل Inside منتشر می‎ شوند و همه را انگشت به دهان می‎ گذارند و کسی نیست که بتواند آن‌‎ها را تحسین نکند. عناوینی که به دنیا می‎ گویند در صنعت بازی‎ های رایانه ‎ای چنین هنرمندانی وجود دارند و چنین آثار هنری ساخته می‎ شوند و ما از آن‎ ها لذت می ‎بریم. در این دنیای بزرگ و رنگارنگ هم عناوین بزرگ و شاهکار AAA را داریم و هم شاهکارهای مستقل و کوچک. عناوین بزرگی که تمام گیمرهای دنیا می‎شناسند و کمتر کسی است که یکی از آن‎ها را از دست بدهد یا نشناسد. با تبلیغات بزرگی که ناشران ثروتمند و بزرگ این صنعت برای غول‎هایشان انجام می‎دهند همه و همه در مورد آن بازی خبردار می‎شوند و آن را تجربه می‎کنند. همچنین نیز در این دنیا شاخه‎ ای هست به نام بازی‎های مستقل. شاخه‎ای که در آن چه شاهکارهایی که نمی‎بینیم. شاخه‎ای با عناوینی سرشار از خلاقیت و زیبایی که گاها با پیکسل‎های ساده، کاری را که عناوین بزرگ دنیا انجام می‎دهند را انجام داده و همان سطح از لذت و گاها بیشتر را برای ما به ارمغان می‎آورند. بزرگ یا کوچک، این صنعت پر است از بازی های بی نظیری که قلب ما را فتح می کنند و همواره برای انتشار آن ها لحظه شماری می کنیم و انتظار می کشیم و کشیده ایم. همچنین در دنیای بازی‌های رایانه ‌ی می‌توانیم کارهایی انجام دهیم که در هیچ کجای دیگر و در زندگی واقعی حتی نزدیک آن‌ها هم نمی‌توانیم بشویم و در این مورد قبلا و به تفصیل در مقاله “افتخار می‌کنم که یک گیمر هستم…” با شما عزیزان صحبت کرده‌ایم. در این دنیای بزرگ بارها و بارها احساساتی شده ایم و لبخند بر لبانمان نشسته است و یا قطرات اشک بر گونه هایمان غلتیده است و قلبمان را به درد آورده است. در طول این سال ها عناوین زیادی آمده اند و رفته اند و هر کدام بسته به کیفیت خود تاثیری را بر روی ما، نسل خود و بر دنیای بازی های رایانه ای گذاشته اند. عناوینی که روزی بسیار بسیار منتظر امدن آن ها بوده ایم، اکنون چند سال از بازی کردنشان می گذرد و برای ما یک خاطره قدیمی شده اند. این رسم زندگانی است و گریزی نیز از آن نیست.سال ۲۰۱۸ نیز چند ماه دیگر جای خود را به سال ۲۰۱۹ خواهد داد. سالی که مانند همیشه پر است از انواع و اقسام بازی های مختلف در سبک های مختلف که هر کدام برای خود علاقمندانی دارند که منتظر رسیدن زمان انتشار آن ها هستند. سال جاری میلادی از لحاظ کیفیت عناوین عرضه شده در ظان یک سال بسیار پر بار و جذاب برای علاقمندان بازی خواهد بود و نام های بزرگی را با خود به همراه می آورد. به هر حال سالی که در آن God of War و نسخه دوم شاهکار راک استار یعنی Red Dead Redemption 2 منتشر گردد سالی است فوق العاده برای بازیبازان. عناوین بسیار زیادی هستند که بازیبازان در سراسر دنیا انتظار انتشار تک تک آن ها را در سال ۲۰۱۹ می کشند و برای تجربه آن ها طاقت ندارند. عناوینی که هر کدام برای خود یک وزنه محسوب می شوند و رقابت جذابی را در سال آینده و در مراسم انتخاب برترین بازی سال برای ما رقم خواهند زد.

در این مطلب و یا این مقدمه ای که در مورد ارزش و زیبایی بازی ها برای ما بازیبازان خدمت شما بیان کردیم، قصد داریم تا به سراغ مورد انتظارترین بازی هایی که در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر خواهند شد برویم و به بررسی و صحبت کوتاهی در مورد هر یک از آنها بپردازیم. عناوینی که در سراسر دنیا بازیبازان زیادی منتظر عرضه هر کدام از آن ها هستند و برای رسیدن تاریخ انتشار آن ها و تجربه کردن آن ها لحظه شماری می کنند. ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم و برای ما نیز برخی از عناوین بسیار مورد انتظارتر و محبوب تر از بقیه هستند و برای رسیدن آن ها انتظار می کشیم. لازم به ذکر است که در عناوینی که در این لیست نام برده شده و قرار گرفته اند نظر شخصی نویسنده نیز دخیل بوده است و البته سعی شده تا شور و هیجانی که در دنیا برای انتشار هر کدام از این بازی ها به وجود آمده را بر نظر شخصی خود ارجح دانسته و ترتیب قرار گیری آن ها را واقعا بر اساس میزان علاقمندی بازیبازان در دنیا قرار دهم تا کمتر از نظر شخصی خود استفاده کرده باشم اما به هر حال نمی توان کتمان کرد که نظر شخصی نیز تا حدودی دخیل بوده است و قاعدتا لیست شخص دیگری بنا به علائق و سلائق وی می تواند تفاوت های زیادی با لیست بنده مخصوصا در ترتیب قرار گیری بازی ها داشته باشد. نکته ای که باید در مورد این مطلب خدمت شما عرض کنم این است که عناوینی که هنوز اصلا معلوم نیست ایا در سال ۲۰۱۸ و یا در سال ۲۰۱۹ می ایند و هیچ تاریخی برای آن ها اعلام نشده است در این لیست جای نگرفته اند وگرنه قطعا عنوانی مانند Death Stranding یا Ghost of Sushima و Cyberpunk می توانستند در این لیست جای بگیرند، ولی از آن جا که هیچ تاریخ انتشاری حتی به سال ندارند در مطلب ما قرار نگرفته اند. توجه داشته باشید که عدم وجود یک بازی در این لیست به معنای مورد انتظار نبودن آن نیست و این لیستی است که می تواند بسیار متفاوت توسط شخصی دیگر نوشته شود. به خاطر محدودیت در تعداد بازی ها به هر حال هر شخصی مجبور است از برخی بازی ها بگذرد و آنها را در لیست لحاظ نکند در حالی که شاید شخص دیگری برعکس این موضوع عمل کند. در نهایت و از مجموع این صحبت ها هدف این است که به این مطلب بیشتر به عنوان یک آشنایی و معرفی با تعدادی از برترین بازی هایی که مطمئن هستیم در سال ۲۰۱۹ منتشر خواهند شد، نگاه کنید، نه به عنوان یک قانون و یک لیست قطعی و جهانی که نظر تمام بازیبازان دنیاست. امیدوار هستم که از این مطلب لذت کافی را ببرید و بسیار علاقمند هستم تا از بازی های مورد انتظار شما کاربران عزیز گیمفا و ترتیب قرار گیری آن ها در لیست شما نیز آگاه شده و با هم در این مورد صحبت کنیم. پیشنهاد می کنم که در ادامه مطلب “مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹” با من و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۵ – Skull & Bones

سازنده: Blue Byte, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Singapore

ناشر: Ubisoft

ژانر: Action

پلتفرم مقصد: Playstation 4 ,Xbox One ,PC

تاریخ انتشار: ۲۰۱۹

به نظر می رسد که مبارزات دریایی فوق العاده لذتبخش عناوین سری Assassin’s Creed و مخصوصا نسخه چهارم آن قدر برای یوبیسافت جذاب بوده و بازخوردهای مثبتی داشته است که این شرکت تصمیم گرفته است تا یک بازی کامل و یک آی پی جدید را با محوریت دزدهای دریایی و مبارزات دریایی خلق نماید و به نظر هم می رسد که می توانیم منتظر یک بازی جذاب و هیجان انگیز باشیم، البته به واسطه نمایش زیبای این عنوان که Skull & Bones نام دارد. بازی Skull & Bones که نخستین بار درکنفرانس مطبوعاتی یوبیسافت در نمایشگاه E3 سال ۲۰۱۷ معرفی شد، در ژانر Action طبقه بندی می شود و توسط استودیوهای Blue Byte, Ubisoft Chengdu و Ubisoft Singapore در دست ساخت قرار دارد. این بازی قرار است تا در سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی Ubisoft که وظیفه انتشار بازی را نیز بر عهده خواهد داشت، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد. پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Skull & Bones بر روی آنها خواهیم بود شامل Playstation 4 ,XboxOne و PC هستند و البته شاهد بهبودهایی هم برای کنسول های میان نسلی پلی استیشن پرو و ایکس باکس وان ایکس خواهیم بود.

لازم به ذکر است که Skull & Bones در ابتدا قرار بود در ۳ ماهه سوم یا چهارم سال ۲۰۱۸ منتشر گردد ولی بعدا با تاخیر مواجه شد و زمان عرضه آن توسط یوبیسافت به سال ۲۰۱۹ منتقل گردید. معرفی این عنوان در نمایشگاه E3 سال ۲۰۱۷ به حدی جذاب بود که این بازی کاندید جوایزی مثل Game Critics Awards’ Best Original Game و Best Online Multiplayer نیز شد. از منظر گیم پلی، Skull & Bones در واقع یک بازی اکشن تاکتیکی است که در قالب جهان آزاد و زاویه دوربین سوم شخص دنبال می شود. شما در بازی در نقش کاپیتان یک کشتی که کاملا برای شما قابل شخصی سازی است قرار می گیرید (هم کاپیتان و هم کشتی قابل شخصی سازی هستند) و می توانید بخش کمپین بازی را به صورت تک نفره انجام دهید و در اقیانوس هند دریانوردی کنید و یا به ۵ بازیکن دیگر بپیوندید و به صورت چند نفره بازی را تجربه نمایید.

جالب است که مواردی مانند جهت و سرعت وزش باد هم در مبارزات بازی تاثیرگذار هستند و می توانید از آنها به نفع خود استفاده نمایید. شما می توانید در بازی کشتی های دیگری را نیز مانند sloops-of-war, frigates و brigantines به دست آورید و از سلاح هایی مثل مورتار و راکت و.. استفاده نمایید. نام بازی Skull & Bones در بین عناوین محبوبی که تاکنون انتشار آن ها برای سال ۲۰۱۹ به طور قطعی تایید شده است، قرار دارد و بدون تردید این عنوان که یک ای پی و فرنچایز جدید محسوب می شود و طرفداران خاص خودش را نیز دارد، به واسطه نام بزرگی که به عنوان سازنده و ناشر خود می بینید و همچنین نمایش های جذابش، جزو بازی های بسیار مورد انتظار سال ۲۰۱۹ میلادی محسوب می شود و باید تا زمان انتشار آن صبر نموده تا عملکرد این بازی را بررسی نماییم، در هر صورت Skull & Bones در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹ میلادی، در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است.

۱۴ – Jump Force

سازنده: Spike Chunsoft Co

ناشر: Bandai Namko

ژانر: Fighting

پلتفرم مقصد:Playstation 4 ,Xbox One ,PC

تاریخ انتشار: ۲۰۱۹

برای اولین بار قرار است تا محبوب ترین مبارزان و قهرمانان مانگاهای مشهور دور هم جمع شوند و به دنیای ما بیایند تا تبدیل به نماد مقاومت انسان ها در برابر یک تهدید عظیم باشند و Jump Force را شکل دهند. Jump Force گروهی است که متشکل از قهرمانان قدرتمند و محبوب مانگاهایی مشهور و پرطرفدار مانند Dragon Ball, One Piece, Naruto و Death Note و بسیاری دیگر هستند و برای نجات انسانیت شانه به شانه هم نبرد خواهند کرد. طرفداران این انیمه ها همیشه سوالاتی جذاب در مورد تلفیق شدن و ادغام شدن انیمه های مختلف و روبرو شدن شخصیت های آن ها با هم را در ذهن خود داشته و دارند و حالا قرار است پاسخ خیلی از این سوالات را بگیرند. سوالاتی مثل “آیا کسی می تواند ناروتو را شکست دهد؟”، “آیا Goku قدرتمندترین سوپرسایان است؟”، “چه می شود اگر این دو شخصیت با هم نبرد کنند؟” البته در یوتیوب یک سری جذاب و کامل در این مورد وجود دارد ولی حالا باندای نامکو این موضوع را در فرم و قالب یک بازی رایانه ای با نام Jump Force برای ما فراهم خواهد کرد.

بازی Jump Force که در ژانر Fighting طبقه بندی می شود، توسط استودیو Spike Chunsoft Co در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا در سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی Bandai Namko که وظیفه انتشار بازی را بر عهده خواهد داشت، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد. پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Jump Force بر روی آنها خواهیم بود شامل Playstation 4 ,XboxOne و PC هستند و ورژن هایی بهبود یافته برای دو کنسول میان نسلی پلی استیشن ۴ پرو و ایکس باکس وان ایکس نیز در دسترس خواهند بود. لازم به ذکر است که برای طرفداران دوآتشه و سرسخت این بازی و انیمه و مانگاهای مربوطه، هم اکنون قابلیت پیش خرید کردن Jump Force از فروشگاه هایی مثل آمازون وجود دارد. Jump Force از لحاظ گیم پلی در واقع یک بازی “۳vs3 Tag Battle fighting game” است و در بازی شاهد حضور شخصیت هایی قابل بازی مثل Naruto و Sasuke از سری Naruto، شخصیت های Goku و Frieza از سری Dragon Ball Z و and Luffy و Zoro از سری One Piece خواهیم بود.

همچنین نامکو باندای حضور دو شخصیت Ryuk و Light Yagami از سری Death Note را نیز در بازی تایید کرده است ولی نه به عنوان شخصیت های قابل بازی. گرافیک بازی نسبت به تمام بازی های دیگری که تاکنون این شخصیت ها را در آنها دیده ایم واقع گرایانه تر است و می توان گفت هیچ گاه به مانند Jump Force این شخصیت های محبوب مانگاها و انیمه ها را در چنین قالب واقع گرایانه با این نوع از گرافیک ندیده ایم و این موضوع می تواند بسیار جذاب باشد و دیدن این شخصیت ها در تم دنیای واقعی و تکنولوژیک و آن هم به صورت کاملا ۳ بعدی، موضوع جدید و جالبی است. نام بازی Jump Force در بین عناوین محبوبی که تاکنون انتشار آن ها برای سال ۲۰۱۹ به طور قطعی تایید شده است، قرار دارد و بدون تردید این عنوان جزو بازی های مورد انتظار سال آینده میلادی محسوب می شود که در لیست ما نیز از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹، جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

۱۳ – Crackdown 3

سازنده: Reagent Games, Sumo Digital, Cloudgine

ناشر: Microsoft

ژانر: Action-Adventure

پلتفرم مقصد: Xbox One ,PC

تاریخ انتشار: فبریه ۲۰۱۹

با عناوینی که سال ها و سال ها و بارها و بارها تاخیر می خورند، در زمان انتشار برخورد خیلی سختگیرانه تری نسبت به دیگر بازی ها می شود. زیرا هم مدام طی سال ها نامشان را شنیده ایم و هم انتظار داریم با توجه به این مدت زمان ساخت شاهد بازی خیلی باکیفیت باشیم و هم از طرفی دیگر شاید برخی المان های این عناوین برای چندین سال پیش خیلی عالی می بودند ولی در زمان انتشار دیگر آن قدر جدید نباشند. چه بسا اگر که مثلا بازی The Last Guardian در نسل هفتم یا اول نسل هشتم عرضه می شد امتیازاتی در حد Ico و Shadow of the Colossus می گرفت. اکنون بازی Crackdown 3 نیز همین وضعیت را دارد و با این همه تاخیرهای وحشتناک و با این که جزو مورد انتظارترین بازی های ایکس باکس است، مطمئن هستم که در زمان انتشار به آن سخت گرفته خواهد شد. به هر شکل نام این سری برای طرفداران مایکروسافت یادآور خاطرات بسیار خوبی است که در نسل هفتم و کنسول ایکس باکس ۳۶۰ با نسخه اول و دوم این سری داشته اند و یکی از تجربیات لذتبخش آن ها در نسل هفتم، همین فرنچایز بوده است. عنوان نخست Crackdown در سال ۲۰۰۷ توسط کمپانی Microsoft به طور انحصاری برای پلتفرم Xbox 360 منتشر گردید و بازی بسیار جذابی هم از کار در آمد. به عنوان یکی از مامورین برتر Agency، یک لیست از مجرمین خطرناک در اختیار شما قرار گرفته بود که باید با آن‌ها مقابله می‌کردید و در این راه که چطور با آن‌ ها روبرو شوید آزادی کامل داشتید. Crackdown پس از انتشار موفق عمل کرد و امتیاز متای بسیار خوب ۸۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد و در واقع بازی نخست و آغازین این سری بهترین آن هم به شمار می رود.

۳ سال بعد از عنوان نخست در سال ۲۰۱۰ بود که بازی دوم این سری نیز برای ایکس باکس ۳۶۰ منتشر گردید و این بار ناگهان شاهد افت شدیدی در بازی یودیم و نسخه دوم برخلاف بازی اول با متای ۸۳، امتیاز متای ۷۰ را کسب نمود. با آغاز نسل هشتم بسیاری از طرفداران انتظار داشتند که نسخه سوم هم معرفی شود و اتفاقا هم مایکروسافت زود این کار را انجام داد و در سال ۲۰۱۴ بازی Crackdown 3 را معرفی نمود و اعلام کرد بازی در سال ۲۰۱۶ عرضه خواهد گردید، اما این تاریخ نهایتا به فبریه ۲۰۱۹ منتقل شد، البته اگر باز هم در آن زمان تاخییر نخورد! بازی Crackdown 3 که در ژانر Open World Action-Adventure طبقه بندی می شود، توسط استودیو Reagent Games که یک سازنده انگلیسی است در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا در فبریه سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی Microsoft که وظیفه انتشار بازی را بر عهده خواهد داشت، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد. پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Crackdown 3 بر روی آنها خواهیم بود شامل Xbox One و PC هستند. لازم به ذکر است که استودیو سازنده این عنوان توسط رئیس سابق استدیو Realtime Worlds که خالق این سری نیز هست، یعنی David Jones اداره می‌شود.

شکی نیست که طرفداران Crackdown 3 واقعا مشتاق تجربه این عنوان هستند و امیدواریم که مایکروسافت و سازندگان بازی، در نهایت با انتشار یک بازی عالی و فوق العاده، پاسخ خوبی را به صبر هواداران بدهند و Crackdown 3 یک بازی بسیار جذاب و لذتبخش برای بازیبازان ایکس باکس وان و رایانه های شخصی باشد. Crackdown 3 که وقایع ۶ سال بعد از نسخه دوم را دنبال می‌کند در دنیایی بسیار بزرگ‌ تر اتفاق می‌ افتد و به شما آزادی عمل بیشتری را نسبت به نسخه‌ های قبلی سری می‌ دهد اما نکته اصلی که ما را هر چه بیشتر به این بازی جذب می‌کند، سیستم پرش از ساختمان‌ها و جمع آوری Orb در بازی است. نام بازی Crackdown 3 در بین عناوین جذاب و پرتعدادی که تاکنون انتشار آن ها برای سال ۲۰۱۹ به طور قطعی تایید شده است، قرار دارد و بدون تردید این عنوان که طرفداران خاص خودش را نیز دارد و نام بزرگی را هم به عنوان سازنده و ناشر خود می بینید، جزو بازی های مورد انتظار سال آینده میلادی محسوب می شود و باید صبر کردید و دید که آیا می تواند به انتظارها پاسخ مثبت بدهد و موفق ظاهر شود یا خیر. به هر شکل فارغ از عملکرد نهایی بازی Crackdown 3، این عنوان در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹ میلادی، جایگاه سیزدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۲- Ori and the Will of the Wisps

سازنده: Moon Studios



ناشر: Microsoft Studios

ژانر: Metroidvania

پلتفرم ها: Xbox One, Microsoft Windows

تاریخ انتشار: ۲۰۱۹

وقتی که یک بازی جدید و یک IP جدید برای اولین بار خلق می شود و می تواند فوق العاده موفق عمل کند و چه از نظر فروش و چه از جنبه امتیازات قابل قبول ظاهر می شود، معنی اش این است که باید منتشر شروع یک فرنچایز ادامه دار و نسخه های بعدی آن سری باشیم. اتفاقی که در مورد عنوان بی نظیری به نام Ori and the Blind Forest رخ داد و خوب می دانستیم که دیر یا زود باید منتظر نسخه جدید این سری نیز باشیم که Ori and the Will of the Wisps نام گرفت. Ori and the Blind Forest عنوانی بود که ذات هنر را در خود داشت و در نهایت زیبایی، ظرافت و لطافت خلق شده بودند. عنوانی که با بهترین و با کیفیت ترین انتخاب رنگ ها، رنگ آمیزی شده بود و چیزی مانند یک معجزه بصری به نظر می رسید و بیشتر یک اثر هنری یا یک تابلوی زیبا و خوش رنگ و لعاب بود تا صرفا یک بازی. از آن عناوینی که بارها و بارها به مناظر و محیط بازی خیره می شویم و غرق در دنیای زیبا و محیط چشم نواز آن خواهیم شد. Ori and the Blind Forest داستان زیبایی نیز داشت که به گفته سازندگان الهام گرفته شده از داستان های The Lion King و The Iron Giant بود و این عنوان روی هر ۳ پلتفرم Xbox One ،Xbox 360 و Microsoft Windows بازخوردهای بسیار مثبتی را کسب کرد و موفق شد تا امتیاز متای ۸۸ را به خود اختصاص دهد و حتی موفق شد تا جوایزی مانند BAFTA Games Award for Artistic Achievement و The Game Award for Best Art Direction را نیز از آن خود کند که نشان دهنده طراحی های هنری ناب آن هستند.

همان طور که در ابتدای مطلب نیز عرض کردم با موفقیت عالی بازی اول، معرفی بازی جدید این سری نیز در E3 2017 رخ داد و مایکروسافت بازی Ori and the Will of the Wisps را معرفی نمود. بازی Ori and the Will of the Wisps که در ژانر Metroidvania طبقه بندی می شود، مانند بازی اول توسط استودیو Moon Studios در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا در سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی Microsoft که وظیفه انتشار بازی را بر عهده خواهد داشت، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد. پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Ori and the Will of the Wisps بر روی آنها خواهیم بود شامل Xbox One و PC هستند. باید صر کرد و دید که آیا سازندگان بازی در طراحی گیم پلی این نسخه نیز از عناوینی مانند Rayman و Metroid الهام گرفته اند یا خیر؟ در بازی نخست شما کنترل Ori را به دست می گرفتید که یک روح سفید محافظ است. وی قابلیت پرش روی دیوارها و بالا رفتن از آن ها و همچنین جفت شدن با یک روح دیگر به نام Sein را دارا بود. Sein “نور و چشمان” درخت روح جنگل است و قادر است تا شعله های روح شلیک کند. به احتمال قریب به یقین، برای پیشروی در این بازی نیز باید از روی پلتفرم های مختلف بازی عبور کنید و معماها را حل نمایید. همچنین احتمالا سیستم ذخیره “soul links” نیز در بازی وجود داشته باشد و شاهد یک سیستم آپگرید برای ارتقای توانایی ها و مهارت های Ori که شاید نسبت به بازی قبل پیشرفته تر شده و تغییراتی به خود دیده باشد نیز باشیم.

بدون شک طرفداران بازی اول انتظار دارند که در عنوان Ori and the Will of the Wisps هم شاهد گیم پلی جذاب، استایل هنری فوق العاده، داستان زیبا، رنگ بندی های بی نظیر، سکانس های اکشن و طراحی محیط شاهکار باشند و این بازی چیزی حتی بیشتر از بازی اول به آن ها هدیه دهد. نام بازی Ori and the Will of the Wisps در بین عناوین جذاب و پرتعدادی که تاکنون انتشار آن ها برای سال ۲۰۱۹ به طور قطعی تایید شده است، قرار دارد و جزو بازی های مورد انتظار سال آینده میلادی محسوب می شود. فارغ از عملکرد نهایی بازی Ori and the Will of the Wisps، این عنوان در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹ میلادی، جایگاه دوازدهم را به خود اختصاص داده است. جدا از گیم پلی و داستان و … یک نکته در مورد این عنوان پر واضح است و آن هم این است که Ori and the Will of the Wisps نیز از لحاظ بصری بی نهایت زیبا خواهد بود و هر چقدر هم بازی داستان و گیم پلی بسیار عالی داشته باشد اما باز هم نقطه قوت و دلیل اصلی توجه بسیار زیاد و خاص به آن، استایل هنری و طراحی محیط بازی است که آن ها را به یکی از زیباترین و چشم نواز ترین عناوین از لحاظ گرافیک هنری تبدیل کرده و برگ برنده بازی خواهد بود.

۱۱ – Control

سازنده: Remedy Entertainment

ناشر: ۵۰۵ Games

ژانر: Action-Adventure ,Third-person shooter

پلتفرم مقصد: Playstation 4 ,Xbox One ,PC

تاریخ انتشار: ۲۰۱۹

استودیو Remedy Entertainment و سم لیک با خلق عناوین اول و دوم مکس پین از سال ها پیش نام خود را به عنوان یکی از بهترین بازیسازان تاریخ در قلب بازیبازان جاودانه کرده اند و تا همیشه نیز این موضوع وجود خواهد داشت زیرا که عناوین مکس پین جزو بهترین و خاطره سازترین بازی های تاریخ محسوب می شوند که طرفداران خیلی زیادی را داشته و دارند و خلق کردن قابلیتی مانند بولت تایم در آن زمان و آفریدن عناوین مکس پین، Remedy Entertainment و سم لیک را تبدیل به یکی از مورد احترام ترین بازیسازان کرده است. بعد از عناوین مکس پین نیز این سازنده در همکاری با مایکروسافت یک عنوان بی نظیر و معرکه به نام Alan Wake در نسل هفتم و یک بازی نسبتا موفق به نام Quantum Break در نسل هشتم را خلق کرد و در واقع از نسل هفتم تا امروز این سازنده تنها برای عناوین انحصاری مایکروسافت کار کرده بود.

اما این موضوع در E3 سال جاری و در کنفرانس سونی تغییر کرد و مشخص شد که حالا دیگر Remedy Entertainment برای کنسول سونی یعنی پلی استیشن ۴ نیز یک بازی مولتی پلتفرم در دست ساخت دارد و معرفی بازی جدیدش در کنفرانس سونی نشان از آن داشت که رابطه این استودیو با سونی بسیار بهبود یافته است. این موضوع همان طور که قبل تر عرض کردم در قالب معرفی عنوانی جدید رخ داد که Control نام دارد و نمایش کوتاه ولی جالبی را هم از آن در کنفرانس سونی مشاهده کردیم. بازی Control عنوانیست که در ژانر Action-Adventure و Third-person shooter قرار دارد و توسط Remedy Entertainment در دست ساخت بوده و قرار است تا در سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی ۵۰۵ Games که وظیفه انتشار بازی را بر عهده خواهد داشت، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد. پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Control بر روی آنها خواهیم بود شامل Playstation 4 ,Xbox One و PC هستند.

در Control، شما کنترل شخصیت اصلی مونث بازی به نام Jesse Faden را برعهده دارید که تجربیات دردناک و سختی در کودکی داشته است و برخی قابلیت های فراطبیعی را از همان زمان کسب نموده است. شما در بازی باید با استفاده از سلاحی به نام Director’s Pistol به مبارزه با دشمنان برود که این سلاح توانایی تغییر شکل دادن را نیز داراست و در طول بازی می توانید ان را ارتقا دهید. همچنین در بازی شما قابلیت استفاده از تعداد زیادی قابلیت های فراطبیعی و تله کینتیک را نیز در اختیار دارید که تنوع خوبی به گیم پلی بازی می بخشند. پر واضح است که نام بازی Control با توجه به حضور رمدی و سم لیک به عنوان سازنده و خالق آن، در بین مورد انتظارترین عناوینی که تاکنون انتشار آن ها برای سال ۲۰۱۹ به طور قطعی تایید شده است، قرار دارد. به هر شکل فارغ از عملکرد نهایی بازی Control، این عنوان در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹ میلادی، جایگاه پانزدهم را به خود اختصاص داده است. بایستی صبر کرد تا نهایتا بعد از انتشار این عنوان مشاهده کنیم که آیا Control توانسته کنترل امور را به خوبی در دست بگیرد یا کنترل را از آن گرفته اند!!

۱۰ – RAGE 2

سازنده: Avalanche Studios, id Software

ناشر: Bethesda

ژانر: First Person Shooter

پلتفرم مقصد: Playstation 4 ,XboxOne ,PC

تاریخ انتشار: ژوئن ۲۰۱۹

عنوان نخست RAGE در نسل هفتم به خاطر نام سازنده اش که id Software و جان کارمک بزرگ بودند و تریلرهای بسیار زیبا و موضوع جذابش، تبدیل به یک بازی خیلی خیلی مورد انتظار شد و وقتی منتشر گردید آن قدر که از آن انتظار می رفت قدرتمند ظاهر نشد. قطعا می دانید که امتیاز متای ۸۱ خیلی خیلی امتیاز خوبی برای یک بازی محسوب می شود ولی برای RAGE که شاید خیلی ها انتظار داشتند یک شاهکار بی بدیل در حد ۹۰ و بالاتر باشد، چندان هم طرفداران و مخاطبین صنعت گیم را راضی نکرد. اما یک چیز را باید خیلی خیلی راحت و به جرات گفت و آن هم این است RAGE یک بازی فوق العاده جذاب و عالی و لذتبخش بود که ضعف هایی هم داشت ولی نکات خوبش خیلی بیشتر از ضعف هایش بود. زمان گذشت و نسل هفتم به انتها رسید و سرانجام در نسل هشتم و مدتی قبل از نمایشگاه E3 سال ۲۰۱۸ بود که بازی RAGE 2 به طور رسمی معرفی شد و در نمایشگاه E3 نیز در کنفرانس بتزدا شاهد نمایش هایی جذاب از این عنوان بودیم که یه وضوح مشخص است ما را باز هم به سفری هیجان انگیز و پر از آشوب خواهد برد. بازی RAGE 2 که در ژانر First Person Shooter طبقه بندی می شود، توسط Avalanche Studios و id Software در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا در ژوئن سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی Bethesda که وظیفه انتشار بازی را بر عهده خواهد داشت، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد. پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی RAGE 2 بر روی آنها خواهیم بود شامل Playstation 4 ,XboxOne و PC هستند.

RAGE 2 نسخه دوم بازی نسل هفتمی سری در سال ۲۰۱۱ است و به صورت دقیق تر از نظر سبک، یک “شوتر اول شخص آخرالزمانی با المان های ریسینگ و مبارزات ماشینی” محسوب می شود که ما را به دنیایی پر از هیجان و آشوب و جذابیت خواهد برد. نکته جالب، حضور استودیو آوالانچ به عنوان سازنده بازی در این نسخه است و قطعا می توانیم از هیجان و انفجارها و مبارزاتی در سطح جذابیت سری جاست کاز که این استودیو خلق کرده است در بازی RAGE 2 نیز سیراب شویم که این موضوع در همین نمایش های این بازی که تاکنون دیده ایم کاملا واضح است. از لحاظ کلی و با توجه به نمایش هایی که از این بازی دیده ایم باید گفت بازی RAGE 2 سفری در دنیایی آخرالزمانی است که به نظر می رسد ترکیبی از عناوین مد مکس، فال اوت و بوردر لندز باشد که با سیستم شوتینگ بسیار هیجان انگیز، سریع و خاص بازی های بتزدا که از بهترین ها در سبک خود محسوب می شود ترکیب شده تا است تا یک بمب هیجان به نام Rage 2 خلق شود.

در نمایش جذاب و کامل RAGE 2 در E3 سال جاری شاهد بخش هایی کاملا اکشن و هیجان انگیز بودیم و به نظر می رسد که این بار شاهد المان های جهان آزاد بیشتر و مبارزات ماشینی عمیق تر با شخصی سازی های گسترده نسبت به بازی اول خواهیم بود که امید ما را به این بازی بیشتر می کند. نام بازی RAGE 2 در بین عناوین جذاب و پرتعدادی که تاکنون انتشار آن ها برای سال ۲۰۱۹ به طور قطعی تایید شده است، حضور پررنگی دارد و بدون تردید این عنوان زیبا و هیجان انگیز که طرفداران خاص خودش را نیز پیدا کرده است، جزو بازی های بسیار مورد انتظار سال آینده میلادی محسوب می شود و باید صبر کردید و دید که آیا می تواند به انتظارها پاسخ مثبت بدهد و موفق ظاهر شود یا خیر. به هر شکل فارغ از عملکرد نهایی بازی RAGE 2، این عنوان در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹ میلادی، جایگاه دهم را به خود اختصاص داده است.

۹ – Tom Clancy’s The Division 2

سازنده: Ubisoft

ناشر: Ubisoft

ژانر: Third Person Shooter

پلتفرم مقصد: Playstation 4 ,XboxOne ,PC

تاریخ انتشار: ۱۵ مارچ ۲۰۱۹

یوبیسافت در سال های اخیر و در نسل هشتم، بازی های چند نفره و آنلاین بسیار موفقی را عرضه کرده است که لااقل از نظر بازیبازان و از جنبه اقتصادی، فوق العاده عالی عمل کرد اند و شاهد عناوینی مثل دیویژن، گوست ریکان وایلدلندز و رینبو سیکس بودیم که همگی جزو پرفروش ترین بازی های تاریخ این شرکت محسوب می شوند. به همین دلیل هم کاملا محتمل به نظر می رسید که نسخه جدیدی از این عناوین در نمایشگاه E3 سال ۲۰۱۸ معرفی شوند که این اتفاق رخ داد و قرعه به نام بازی Tom Clancy’s The Division 2 افتاد و این بازی با نمایش هایی بسیار جذاب معرفی شد که شامل یک تریلر نسبتا کوتاه در کنفرانس مایکروسافت و یک نمایش طولانی و هیجان انگیز از گیم پلی این عنوان در کنفرانس یوبیسافت بود. بازی Tom Clancy’s The Division 2 که در ژانر Third Person Shooter طبقه بندی می شود، به مانند بازی اول توسط Ubisoft در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا در تاریخ ۱۵ مارچ سال ۲۰۱۹ توسط همین کمپانی، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد.

پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Tom Clancy’s The Division 2 بر روی آنها خواهیم بود شامل Playstation 4 ,XboxOne و PC هستند. در نمایش های جذاب Tom Clancy’s The Division 2 متوجه شدیم که این بازی قرار است ما را به واشنگتن دی سی آخر الزمانی ببرد و شاهد اکثر مناطق مهم واشنگتن از قبیل کاخ سفید و پنتاگون و دیگر مناطق مهم شهر بودیم که قطعا تجربه بازی را جذاب تر می کنند. گیم پلی بازی به صورت ۴ نفره به مانند بازی نخست است و همان سیستم قدرتمند شوتینگ و کاور گیری را در این بازی البته با اضافات و بهبودهایی خاص شاهد خواهیم بود که قطعا می تواند یکی از بهترین تجربه های چند نفره نسل هشتم را نیز برای ما رقم بزند.

در نمایش گیم پلی این عنوان، محیط و فضاهای بازی کاملا متفاوت از عنوان نخست بودند و اصلا حس و حال تکراری بودن محیط ها و فضاسازی یکسانی را در Tom Clancy’s The Division 2 شاهد نبودیم. نام بازی Tom Clancy’s The Division 2در بین عناوین فوق العاده ای که تاکنون انتشار آن ها برای سال ۲۰۱۹ به طور قطعی تایید شده است، قرار دارد و بدون تردید این عنوان که طرفداران خاص خودش را نیز دارد و نام بزرگی را هم به عنوان سازنده و ناشر خود می بینید، جزو بازی های مورد انتظار سال آینده میلادی محسوب می شود و می تواند یکی از برترین عناوین کوآپ سال ۲۰۱۹ نیز به مانند نسخه نخست خود لقب بگیرد. و باید صبر کردید و دید که آیا می تواند به انتظارها پاسخ مثبت بدهد و موفق ظاهر شود یا خیر. به هر شکل فارغ از عملکرد نهایی بازی Tom Clancy’s The Division 2، این عنوان در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹ میلادی، جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است.

۸ – Shenmue 3

سازنده: YS Net, Neilo

ناشر: YS Net, Shibuya Productions, Deep Silver

ژانر: Action-Adventure

پلتفرم مقصد: Playstation 4 ,PC

تاریخ انتشار: ۲۰۱۹

از زمانی که Yu Suzuki کارگردان و سازنده‎ی توانای Shenmue 3 در مراسم E3 2015 و در کنفرانس سونی به روی صحنه آمد و از آغاز پروژه‎ی Kickstarter بازی Shenmue 3 خبر داد ۳ سال می گذرد و دیگر می توانیم مطمئن باشیم که سال آینده میلادی خواهیم توانست سومین نسخه از این سری دوست داشتنی را بالاخره تجربه کنیم. تا به امروز چندین میلیون دلار کمک از سوی طرفداران برای پروژه Shenmue 3 جمع آوری شده است و در حالی که بازی تنها نیاز به ۲ میلیون دلار داشت، در کمتر از یک روز بیش از ۵ میلیون دلار سرمایه برای ساخت این عنوان جمع آوری شد که نشان از پتانسیل بالا و محبوبیت بی حد و حصر این فرنچایز در بین طرفداران دارد. جمع آوری این مبلغ هنگفت در کنار اعلام حمایت سونی از این پروژه، نشان از این دارد که این عنوان دراماتیک و محبوب ژاپنی سرانجام دارد به تکمیل ۳ گانه‎ی خود نزدیک می‎شود و یکی از مورد انتظارترین عناوین “انحصاری کنسولی” PS4 در سال ۲۰۱۹ را برای ما به ارمغان خواهد آورد تا بازیبازان زیادی از آن لذت ببرند و بسیاری از ما با این سری محبوب تجدید خاطره کنیم. بازی Shenmue 3 که در ژانر Action-Adventure طبقه بندی می شود، توسط YS Net و Neilo در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا در تاریخ سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی های YS Net, Shibuya Productions و Deep Silver که وظیفه انتشار بازی را بر عهده خواهند داشت، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد. پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Shenmue 3 بر روی آن ها خواهیم بود شامل Playstation 4 و PC هستند. هنوز مشخص نیست که بازی به صورت فقط دیجیتالی منتشر خواهد شد یا شاهد نسخه فیزیکی نیز خواهیم بود اما کارگردان این عنوان قبلا اعلام کرده بود که که علاقمند است برای کنسول پلی استیشن ۴ که به نوعی خانه اصلی این عنوان است شاهد ارائه نسخه فیزیکی نیز باشیم که باید صبر کرد و دید که در نهایت این عنوان چگونه منتشر خواهد شد. تم داستانی بازی به این شکل است که در سال ۱۹۸۷ و در پی وقایع نسخه دوم این سری، شخصیت اصلی بازی یعنی Ryo Hazuki از ژاپن به کوهستان های Guilin سفر می کند تا قاتل پدر خود را پیدا کند. در انجا وی با Ling Shenhua اشنا می شود، دختر مرموزی که به طرز عجیبی قبلا نیز در خواب های وی ظاهر شده است. بعد از این که ریو در مورد افسانه روستای لینگ و سرگذشت وی مطلع می شود آن دو با هم راهی سفری می شوند که در ان سرگذشت مشترک و گره خورده آن ها به یکدیگر اشکار می شود.

نسخه سوم در روستای Bailu در Guilin اغاز می شود و شاهد مناطق مختلف دیگری نیز در بازی خواهیم بود مانند Choubu که پر است از مغازه های مختلف و همینطور Baisha که در مورد این مناطق در صفحه رسمی بازی توضیحاتی داده شده است. نکته جالب اینجاست که ریو می تواند در بازی با زاپن تماس بگیرد و از سرگذشت و احوال شخصیت های نسخه های قبلی بازی نیز آگاه شود. خوشبختانه اکثر صداگذار های قدیمی شخصیت های این بازی هم انگلیسی و هم ژاپنی، برای نسخه سوم مجددا گرد آمده اند تا در این عنوان نیز شنوای صداهای خاطره انگیز و قدیمی شخصیت های محبوبمان باشیم. به عنوان مثال صدا گذار ژاپنی یکی از شخصیت های اصلی بازی یعنی Ryo Hazuki، آقای Masaya Matsukaze در نسخه سوم حضور خواهد داشت و صدا گذار انگلیسی این شخصیت، اقای Corey Marshall نیز برای حضور در نسخه سوم موافقت کرده است. نکته جالب در مورد این سری، کاملا ناشناخته بودن آن در کشورمان است و حتی زمانی که مشخص شد عنوان شنمو ۳ موفق شده تا خیلی زود بودجه خود را به دست آورد بسیاری از بازیبازان مخصوصا در کشورمان می گفتند اصلا این بازی چیست و حتی نامش را نیز نمی دانستند. در حقیقت می شود گفت سری شنمو از آن فرنچایزهایی است که هر چه زمان گذشت بیشتر قدر و منزلت آن ها مشخص شد و ارزش واقعی خود را نزد بازیبازان یافتند، به طوری که اکنون بسیاری حتی در کشور خودمان منتظر انتتشار نسخه سوم این سری زیبا هستند و دیگر این نام را می شناسند.

خالی از لطف نیست تا برای کسانی که هنوز هم با این فرنچایز آشنا نیستند مقداری اطلاعات بیشتر را در مورد تاریخچه شنمو بیان کنیم تا این افراد هم هر چه بیشتر با کلیت این سری آشنا شوند. بازی نخست شنمو که در سال ۱۹۹۹ توسط سگا ساخته شد و توسط همین کمپانی محبوب آن روزها برای کنسول دریم کست منتشر گردید، عنوانی جذاب و زیبا بود که نظر منتقدان را جلب نموده و موفق شد تا از وبسایتی مانند آی جی ان امتیاز ۹٫۷ را دریافت نماید. نسخه دوم این عنوان زیبا نیز در سطح بازی اول عمل کرد و این سری را به نوعی کامل تر کرد و یک عنوان عالی در این سبک برای بازیبازان به حساب می آمد. عنوان Shenmue II که به مانند بازی اول در ژانر Action Adventure و RPG قرار داشت توسط Sega AM2 ساخته شد و در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ توسط کمپانی سگا برای پلتفرم های Dreamcast و Xbox منتشر گردید. Shenmue II پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار خوب ۸۸/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت SEGA شود، اما عجیب اینجا بود که این بازی هرگز آنقدر که باید و شاید مورد توجه و مهر بازیبازان قرار نگرفت و با این که واقعا یکی از برترین های سبک خود بود از نظر فروش و اقبال عمومی چندان عالی و در سطح کیفیتش عمل نکرد تا حتی سگا مدت ها این بازی را کنار بگذارد تا نسخه سوم این بازی دست به دامن کیک استارتر شود. امیدوار هستیم که نسخه سوم این فرنچایز زیبا بتواند در سطح دو بازی قبلی و حتی بهتر از آن ها عمل نماید و نام این سری را بیشتر از همیشه بر سر زبان ها بیاندازد. در نهایت باید گفت بازی Shenmue 3 جزو مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۹ است و این عنوان در لیست ما نیز جایگاه هشتم را به خود اختصاص داده است.

۷ – Kingdom Hearts III

سازنده: Square Enix

ناشر: Square Enix

ژانر: Action-Adventure

پلتفرم مقصد: Playstation 4 ,XboxOne

تاریخ انتشار: ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹

Square Enix جزو شرکت هایی است که در طول تاریخ بازی های رایانه ای نقش زیادی را چه در آشنایی بازیبازان با سبک نقش آفرینی و چه در علاقمند کردن خیلی از بازیبازان قدیمی به سبک نقش آفرینی داشته است، این شرکت با انواع و اقسام فرنچایزهای قدرتمندی که در اختیار دارد طرفداران خیلی زیادی را برای خود دست و پا کرده است که نام این شرکت در کنار یک بازی نقش آفرینی را به منزله جذابیت آن بازی قلمداد می کنند که البته حق هم دارند، زیرا با فرنچایزهای غول پیکری مثل فاینال فانتزی و کینگدام هارتز و … که این شرکت در اختیار دارد، سال ها و سال ها برایشان خاطره خلق کرده است. در این بخش صحبت از فرنچایز Kingdom Hearts است. فرنچایزی که بازی هایش ترکیبی از یک عنوان نقش‌ آفرینی جذاب با کلی المان‌ های سرگرم‌ کننده گیم پلی و بسیاری از دنیاها و شخصیت‌ های محبوب ماست و سال هاست بازیبازان را به دل دنیاهای عناوین مختلف دیزنی برده است تا با انواع و اقسام شخصیت‌ های آشنا و محبوب خود از میکی ماوس گرفته تا زیبای خفته و دونالد داک و … دیدار کنیم. بازی Kingdom Hearts II که در سال ۲۰۰۵ و سپس در نسل هفتم توسط اسکوئر انیکس برای پلتفرم های PlayStation 2 و PlayStation 3 منتشر شد،

تا به امروز محبوب ترین و موفق ترین نسخه این سری از لحاظ بازخوردها و … به حساب می آید و البته امیدواریم که با نسخه سوم، این موضوع جابجا شود و به بازی سوم سری تعلق گیرد. در طول سال ها و از زمان خلق این فرنچایز تاکنون شاهد عناوینی مثل Kingdom Hearts: Chain of Memories ,Kingdom Hearts II ,Kingdom Hearts Kingdom Hearts 358/2 Days ,Kingdom Hearts Birth by Sleep ,Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance ,Kingdom Hearts χ بوده ایم هرکدام یادآور روزهای بسیار خوبی برای بازیبازان قدیمی هستند و کلی خاطرات بی نظیر برای ما رقم زده اند. در طول این سال ها و در نبود نسخه جدیدی از این فرنچایز، طرفداران خود را با بازی هایی مثل Kingdom Hearts HD 2.5 Remix که در آن علاوه بر بازی دوم، عناوین Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix و Kingdom Hearts Re:coded نیز وجود داشتند سرگرم کردند تا سرانجام Kingdom Hearts III معرفی شد، بازی Kingdom Hearts III که در ژانر Action-Adventure طبقه بندی می شود، توسط Square Enix در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا بعد از کلی تاخیر و اخبار ضد و نقیض و… سرانجام در تاریخ ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۹ توسط همین کمپانی در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد.

پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Kingdom Hearts III بر روی آنها خواهیم بود شامل Playstation 4 ,XboxOne و PC هستند. تک تک تصاویر و ویدئوهایی که تا به امروز از این نسخه و جهان های مختلف و شخصیت های دوست داشتنی اش دیده ایم بی نهایت زیبا بوده و انتظار ما را برای رسیدن زمان انتشار بازی بسیار سخت ‎تر کرده اند. خوشبختانه از مدتی قبل Tetsuya Nomura افسانه‎ ای نیز به صورت تمام وقت به پروژه‎ی Kingdom Hearts III پیوست تا امید ما برای انتشار یک بازی بزرگ و بی نظیر بیشتر از همیشه شود و روزها را بشماریم تا بار دیگر همراه با Sora به دنیاهای این بازی زیبا سفر کنیم و ماجراجویی های جدیدی را تجربه نماییم. بدون تردید Kingdom Hearts III جزو بازی های مورد انتظار سال آینده میلادی محسوب می شود و باید صبر کردید و دید که آیا می تواند موفق ظاهر شود یا خیر، اما فارغ از عملکرد نهایی بازی Kingdom Hearts III، این عنوان در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹ میلادی، جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده است.

۶ – Gears 5

سازنده: The Coalition

ناشر: Microsoft

ژانر: Third Person Shooter

پلتفرم مقصد: Xbox One, PC

تاریخ انتشار: ۲۰۱۹

در نسل هفتم مابکروسافت به کمک اپیک گیمز و کلیف بلزینسکی فرنچایزی را خلق کردند که صنعت بازی و سبک شوتر شوم شخص و مبارزات و کاورگیری و .. را یک لول ارتقا داد و استانداردهای بالاتری را برای این سبک به ثبت رساند. ۳ گانه ای رویایی به نام Gears of War. بد نیست تا نگاهی کوتاه به روند انتشار عناوین این سری داشته باشیم. نسخه اول Gears of War که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد یک شاهکار بسیار زیبا، بی نظیر و عالی بود که این نام را بر سر زبان ها انداخت. عنوانی بی نقص که تمام جامعه بازی های رایانه ای را به تحسین واداشت و گیمران و منتقدان همگی لب به تحسین آن گشودند. ساخت دنباله برای چنین شاهکاری واقعا سخت بود و بسیار دشوار است که برای چنین بازی دنباله ای بسازید که باز هم مورد تحسین همه قرار بگیرد اما سازندگان این سری باز هم موفق به انجام این کار شدند و با عنوان Gears of War 2 در سال ۲۰۰۸ حماسه ای دیگر رقم زدند. در واقع باید گفت ساخت و خلق یک بازی و یک فرنچایز شاهکار خیلی خیلی ساده تر است از ساختن نسخه دوم یک بازی شاهکار که بازی اولش متای ۹۴ گرفته است، اما سازندگان این سری موفق شدند تا این کار را انجام دهند. بعد از آن در نسل هفتم شاهد عرضه دو بازی عالی دیگر از این سری با نام های Gears of War 3 و Gears of War Judgement بودیم تا به این شکل پرونده این فرنچایز در نسل هفتم بسته شود.

در نسل هشتم مایکروسافت دوباره به سراغ این سری رفته و نسخه چهارم Gears of War را برای کنسول نسل هشتمی اش معرفی و عرضه کرد. بعد از آن و در حالی که بسیاری منتظر معرفی عنوان جدیدی از این سری بودند، مایکروسافت همه چیز را برای یک سورپرایز عالی در نمایشگاه E3 سال ۲۰۱۸ آماده کرد. کنفرانس مایکروسافت در E3 سال جاری واقعا معرکه بود و پر بود از نمایش های عالی و بازی های زیبا و سورپرایزهای جذاب، ولی بدون شک بزرگترین سورپرایز کنفرانس مایکروسافت مخصوصا برای طرفداران این شرکت، معرفی نسخه ای جدید از سری اصلی و شماره دار فرنچایز گیرز او وار بود که تحت نام Gears 5 معرفی شد و طرفداران پرتعدادش در دنیا را سرشار از هیجان و ذوق کرد. بازی Gears 5 که مانند همیشه در ژانر Third Person Shooter طبقه بندی می شود، مانند بازی چهارم توسط استودیو The Coalition در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا در سال ۲۰۱۹ توسط Microsoft که وظیفه انتشار بازی را بر عهده خواهد داشت، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد.

پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Gears 5 بر روی آنها خواهیم بود شامل Xbox One و PC هستند و بازی قطعا به صورت ۴K ساخته خواهد شد تا بتواند از قدرت کنسول ایکس باکس وان ایکس هم استفاده نماید. در تریلر ۴ دقیقه ای این عنوان در کنفرانس مایکروسافت شاهد همان المان های همیشه جذاب و هیجان انگیر و اصیل این فرنچایز هستیم و باید دید که آیا در این شماره جدید، سازندگان بازی ریسک هایی را در جهت نوسازی المان های گیم پلی و افزودن موارد کاملا جدید به بازی انجام خواهند داد یا خیر. از لحاظ داستانی نیز همان طور که قطعا طرفداران این سری اطلاع دارند در انتهای نسخه چهارم بازی شاهد یک پایان کلیف هنگر بودیم و حالا به نظر می رسد که نسخه پنجم قرار هست تا همان داستان و ماجراهای بازی چهارم را ادامه بدهد با این تفاوت که این بار بازیباز در نقش Kait Diaz قرار می گیرد و نه در نقش جی دی فنیکس. همچنین مشخص شد مارکوس فنیکس محبوب و دیگر شخصیت های نسخه چهارم نیز در این بازی باز گشته و حضور خواهند داشت. هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که نام بازی Gears 5 در بین عناوین جذاب و پرتعدادی که تاکنون انتشار آن ها برای سال ۲۰۱۹ به طور قطعی تایید شده است، در بین برترین ها و موردانتظارترین ها قرار دارد و جزو بازی های اصطلاحا Most Anticipated سال آینده میلادی محسوب می شود که در لیست ما نیز جایگاه ششم را به خود اختصاص داده است.

۵ – Metro: Exodus

سازنده: ۴A Games

ناشر: Deep Silver

ژانر: Survival-Horror

پلتفرم مقصد: Playstation 4 ,XboxOne ,PC

تاریخ انتشار: ۲۲ فبریه ۲۰۱۹

سری عناوین مترو از آن بازی هایی است که شاید خیلی ها سراغ آن نرفته و آن را تجربه نکرده باشند ولی آن افرادی که عناوین این فرنچایز را بازی کرده اند قطعا آن را تا همیشه به یاد خواهند داشت و نام مترو را به عنوان یکی از برترین تجربه های دوران بازیباز بودن خود و یکی از خاص ترین عناوینی که تجربه کرده اند به ذهن و قلب خود سپرده اند. به همین دلیل هم هست که همواره معرفی یک نسخه جدید از این سری برای خیلی از ما هیجان انگیز است و هر عنوانی که با نام مترو معرفی گردد بدون شک جزو مورد انتظارترین های صنعت بازی خواهد شد، مخصوصا اگر نمایشش هم مانند نمایش معرفی Metro: Exodus بی نظیر و سرشار از هیجان باشد. پیش از آغاز نمایشگاه E3 2017 صحبت ها و گمانه زنی هایی در مورد معرفی یک عنوان جدید از سری Metro به گوش می رسید و شایعات پرتعدادی در این مورد شنیده می شد و نهایتا در کنفرانس مطبوعاتی مایکروسافت در نمایشگاه E3، مشخص گردید که بازی جدید سری مترو که بر اساس کناب مترو ۲۰۳۵ در حال ساخت است، Metro Exodus نام دارد،

Metro: Exodus که مانند همیشه در ژانر Survival-Horror طبقه بندی می شود، توسط استودیو ۴A Games در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا در تاریخ ۲۲ فبریه سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی Deep Silver که وظیفه انتشار بازی را بر عهده خواهد داشت، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد. پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Metro: Exodus بر روی آنها خواهیم بود شامل Playstation 4 ,XboxOne و PC هستند. نمایشی که از گیم پلی بازی Metro Exodus برای اولین بار و به عنوان تریلر معرفی این بازی در کنفرانس مایکروسافت پخش شد به حدی زیبا و با کیفیت بود که تمامی طرفداران و مخاطبان صنعت بازی های رایانه ای را شگفت زده و خوشحال کرد و بسیار هم کامل و طولانی بود و المان های زیادی از گیم پلی بازی را برای ما عیان کرد و برخی از این المان ها نیز جدید بودند. مثلا یکی از نکات جدید که در این بازی شاهد خواهیم بود استفاده شخصیت اصلی بازی از یک تیرکمان یا Crossbow است که به نظر می رسد در فعالیت های مخفی کاری بازی کاربردهای زیادی داشته باشد و برای اولین بار است که در این سری شاهد وجود چنین سلاحی هستیم.

به شخصه هیچ گاه فراموش نمی کنم لحظه ای را که در نمایش معرفی Metro: Exodus، شخصیت بازی بعد از مبارزه ای نفس گیر با چند موجود جهش یافته و ترسناک، درب یک ساختمان را باز می کند و به محض این که وارد محیط بیرون می شود، ناگهان چشم بیننده به دنیای مخوف و مرده بازی با دورنمایی بی نظیر و حداکثر کیفیت گرافیکی ممکن می افتد و واقعا کاری را جز تحسین سازندگان و دیدن چند باره این تریلر نمی توان انجام داد. نمایش هایی که تاکنون از Metro: Exodus شاهد بوده ایم به معنای واقعی شگفت انگیز و جذاب بوده اند و انتظار کشیدن برای انتشار این بازی برای طرفدارانش کار آسانی نیست. نام بازی Metro: Exodus بدون شک در میان مورد انتظارترین بازی های سال آینده میلادی قرار دارد و باید صبر کردید و امیدوار بود که این نسخه مانند دو بازی قبلی یعنی Metro 2033 و Metro Last Light و حتی برتر از آنها عمل نماید. به هر شکل بازی Metro: Exodus در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹ میلادی، جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.

۴ – Sekiro: Shadows Die Twice

سازنده: From Software

ناشر: Activision

ژانر: Action-Adventure

پلتفرم مقصد: Playstation 4 ,XboxOne ,PC

تاریخ انتشار: ۲۰۱۹

همان طور که قبلا نیز در این مورد با شما عزیزان صحبت کرده ام یک نکته در مورد نمایش و معرفی بازی Sekiro: Shadows Die Twice برای من بسیار جالب و محتمل به نظر می رسید و فرضیه ای بعد از معرفی این عنوان در نمایشگاه ای ۳ سال جاری در ذهن من شکل گرفت. فرضیه ای بر این اساس که “شاید وقتی اعضای فرام سافتور مشاهده کرده اند که بازی Nioh که با الهام از سری سولز ساخته شده بود و آن را به فضای ژاپنی برده بود، بسیار موفق ظاهر شد، آن ها که خودشان خالقین سری شاهکار سولز یودند هم به این فکر افتادند که اگر قرار است ساختار سولز به فضای ژاپن برده شده و به این ترتیب یک فرنچایز جدید خلق گردد، چه کسی بهتر از خود ما که المان های سری محبوبمان را با کلی اضافات جدید و مکانیک های خاص، به حال و هوای ژاپن ببریم و یک سری جذاب و جدید خلق کنیم.” البته شاید هم در اصل این گونه نباشد و حتی اصلا ساخت بازی جدید فرام سافتور قبل از بازی Nioh هم شروع شده و کاملا هم از سری سولز متفاوت باشد، ولی به هر حال این فرضیه ای بود که بعد از معرفی رسمی و هیجان انگیز عنوان Sekiro Shadows Die Twice در کنفرانس مایکروسافت در نمایشگاه ای ۳ ۲۰۱۸ در ذهن من شکل گرفت.

بازی Sekiro: Shadows Die Twice که در ژانر Action-Adventure طبقه بندی می شود، توسط نوابغ From Software در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا در سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی Activision که وظیفه انتشار بازی را بر عهده خواهد داشت، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد. پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Sekiro: Shadows Die Twice بر روی آنها خواهیم بود شامل Playstation 4 ,XboxOne و PC هستند. نکته جالبی که در مورد Sekiro Shadows Die Twice وجود دارد این است که با وجود شباهت های زیاد بین این بازی و سری سولز که در نمایش آن هم مشاهده کردیم، ولی اعلام شده که حتی سبک این بازی هم اکشن نقش آفرینی نیست و شاهد یک عنوان اکشن ماجرایی خواهیم بود که از همه نظر و به طور کامل از سری تحسین شده سولز متفاوت خواهد بود.

در نمایش های بازی شاهد یک دنیای زیبا و مخوف با انواع باس های جذاب و مبارزات نفس گیر و حتی هیولاهای عظیم الجثه مثل ماری که در انتهای تریلر نمایش داده شد، بودیم. بدون شک نام استودیو فرام سافتور کافیست تا نام بازی Sekiro: Shadows Die Twice را در بین عناوین مورد انتظاری که تاکنون انتشار آن ها برای سال ۲۰۱۹ به طور قطعی تایید شده است، قرار دهیم و بدون تردید این عنوان با نمایش بی نظیر خود طرفداران خیلی زیادی را هم برای خود دست و پا کرده است و باید صبر کردید و دید که این عنوان چه عملکردی را خواهد داشت. به هر شکل فارغ از عملکرد نهایی بازی Sekiro: Shadows Die Twice، این عنوان در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹ میلادی، جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است.

۳- Anthem

سازنده: BioWare



ناشر: Electronic Arts

ژانر: Action RPG ,MMO

پلتفرم ها: PlayStation 4, Xbox One, PC

تاریخ انتشار: ۲۲ فبریه ۲۰۱۹

Anthem یک فرنچایز و آی پی کاملا جدید برای کمپانی قدرتمند الکترونیک آرتز محسوب می شود و با نمایش های بی نظیرش از زمان معرفی تا به امروز طرفداران بیشماری پیدا کرده است و حتی در مطالب ما که مربوط به برترین نمایش های نمایشگاه ای ۳ بوده است نیز در هر دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در لیست برترین ها قرار گرفته است. بازی Anthem که در ژانر Action RPG-MMO جهان آزاد طبقه بندی می شود، توسط استودیو خوشنام و محبوب BioWare در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا در تاریخ ۲۲ فبریه سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی Electronic Arts که وظیفه انتشار بازی را بر عهده خواهد داشت، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد. پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Anthem بر روی آن ها خواهیم بود شامل Playstation 4 ,XboxOne و PC هستند. بدون شک وجود نام بایوویر به عنوان سازنده بازی با سابقه ساخت شاهکارهایی مانند دراگون ایج و مس افکت، یکی از دلایل اصلی است که امید زیادی به موفقیت بازی Anthem وجود دارد و قطعا با سابقه درخشانی که بایوویر در ساخت بازی های نقش آفرینی دارد و نمایش درخشانی و زیبایی که چه در سال گذشته و چه در ای ۳ امسال از این بازی دیدیم، می توانیم بسیار به موفقیت Anthem امیدوار و خوش بین باشیم.

در کنفرانس شرکت Electronic Arts در E3 سال جاری نمایشی خیره کننده از گیم پلی Anthem بودیم و اطلاعاتی را در مورد کلاس ها، مبارزات، زره های مختلف و شخصی سازی در بازی کسب کردیم که همگی بسیار جذاب و امیدوار کننده بودند و گیم پلی بازی و مبارزات متنوع آن هم در نمایشی که از بازی دیدیم، می توانند اوج هیجان و لذت را مخصوصا به صورت کواپ برای ما به ارمغان بیاورند. دنیای بازی Anthem در نمایش های آن بی نظیر به نظر می رسد و از زیر آب گرفته تا آسمان و زمین می توانید به گشت و گذار بپردازید، آن هم با زره هایی فوق العاده زیبا که قابل شخصی سازی خواهند بود. مبارزات بازی نیز فوق العاده عالی و هیجان انگیز به نظر می رسند و در نمایش های گیم پلی بازی شاهد انواع و اقسام حملات و تنوع بی نظیر سلاح ها و قدرت ها از سوی شخصیت های بازی بوده ایم و بی شک مبارزات یکی از نقاط قوت Anthem به شمار خواهند رفت و مشاهده گیم پلی خوش ساخت و مبارزات متنوع و جذاب بازی از اصلی ترین دلایلی است که سبب شده Anthem طرفداران زیادی پیدا کند.

بر خلاف دیگر بازی هایی که از بایوویر تا امروز دیده ایم (مثل دراکون ایج و مس افکت)، در Anthem قابلیت ایجاد روابط رمانتیک و عاطفی وجود ندارد که البته می شد حدس زد که با توجه به خاصیت چند نفره و کواپ بازی که بر لوتینگ و مبارزه تمرکز دارد، این نوع روابط در بازی وجود نداشته باشند. تاکنون اطلاعات دقیقی در مورد داستان و بسیاری از دیگر جزییات این بازی منتشر نشده است و منتظر هستیم تا هر چه زودتر، باز هم سازندگان Anthem اخبار و تریلرها و اطلاعات جدیدی را از بازی در اختیار طرفداران قرار دهند. هیچ شکی نیست که نام بازی Anthem در بین عناوین جذاب و پرتعدادی که تاکنون انتشار آن ها برای سال ۲۰۱۹ به طور قطعی تایید شده است، در بین جذاب ترین ها و پرطرفدارترین ها قرار دارد و باید صبر کردید و دید که آیا این بازی در زمان انتشار خود در فبریه ۲۰۱۹ می تواند موفق ظاهر شود یا خیر. به هر شکل فارغ از عملکرد نهایی بازی Anthem، این عنوان در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹ میلادی، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

۲ – Devil May Cry 5

سازنده: CAPCOM

ناشر: CAPCOM

ژانر: Hack and Slash

پلتفرم مقصد: Playstation 4 ,XboxOne ,PC

تاریخ انتشار: بهار ۲۰۱۹

سرانجام شایعات جذابی که قبل از نمایشگاه ای ۳ سال ۲۰۱۸ شنیده بودیم به واقعیت پیوستند و عنوان جدید سری بی نظیر و فوق محبوب دویل می کرای با نام Devil May Cry 5 در این نمایشگاه و در کنفرانس مایکروسافت، با یک نمایش فراتر از خیره کننده معرفی شد تا شور و شوقی وصف نشدنی تمام طرفداران و علاقمندان پرتعداد این سری و کل صنعت بازی را در بر بگیرد. در تریلر فوق العاده ای که از Devil May Cry 5 پخش شد شاهد حضور شخصیت های محبوب نرو و دانته که حالا سالخورده تر شده، بودیم و اعلام شدکه زمان انتشار این عنوان برای سال آینده در نظر گرفته شده است. بازی Devil May Cry 5 که مانند همیشه در ژانر Hack and Slash طبقه بندی می شود، توسط CAPCOM در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا در بهار سال ۲۰۱۹ توسط همین کمپانی که وظیفه انتشار بازی را بر عهده خواهد داشت، در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد. پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Devil May Cry 5 بر روی آنها خواهیم بود شامل Playstation 4 ,XboxOne و PC هستند.

در تریلر بازی شاهد حضور نرو به عنوان یک مبارز بسیار قدرتمند و اصطلاحا خفن بودیم که با استفاده از شمشیر و دست مکانیکی خودش دشمنان را قلع و قمع کرده و همراه او نیز شخصیت نیکو را مشاهده کردیم که دختری است که در ساخت سلاح های جدید و ارتقاها می تواند به نرو کمک کند. با توجه به حضور نرو و این که در تریلر بازی شاهد بودیم که دانته مقداری سالخورده تر شده است، به نظر می رسد که Devil May Cry 5 به نوعی می تواند در ادامه داستان و وقایع نسخه چهارم سری باشد که البته هنوز این موضوع مشخص نیست. این طور که به نظر می رسد ساختار طراحی مراحل Devil May Cry 5 نسبت به گذشته مقداری باز تر و آزاد تر خواهد بود، اما به هیچ عنوان خاصیت یک بازی جهان آزاد را نخواهد داشت. نوار قدرت بدنی از این نسخه حذف شده است و همین طور المان های چند نفره نیز در بازی وجود خواهند داشت، البته نه از نوع پی وی پی.

Devil May Cry 5 از قابلیت پشتیباتی از کیفیت ۴ کی برای پلی استیشن ۴ پرو و ایکس باکس وان ایکس نیز برخوردار خواهد بود و از هم اکنون نیز در برخی فروشگاه ها قابلیت پیش خرید این بازی مورد انتظار وجود دارد. نام بازی Devil May Cry 5 در بین عناوین جذاب و پرتعدادی که تاکنون انتشار آن ها برای سال ۲۰۱۹ به طور قطعی تایید شده است، در بین برترین ها قرار دارد و به نظر می رسد که می توانیم امیدوار باشیم در Devil May Cry 5 شاهد بزرگترین و جذاب ترین عنوان این فرنچایز که تاکنون خلق شده است باشیم ولی باید صبر کردید و دید که آیا این بازی در زمان انتشار می تواند به انتظارها پاسخ مثبت بدهد و موفق ظاهر شود یا خیر. به هر شکل فارغ از عملکرد نهایی بازی Devil May Cry 5، این عنوان در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۹ میلادی، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است تا هر دو بازی اول لیست ما مربوط به شرکت کپکام باشند و این نشان از آن دارد که شاید کپکام بعد از موفقیت رزیدنت اویل ۷، راه درست و صحیح را دوباره پیدا کرده و ما را به خودش امیدوار نموده است.

۱ – Resident Evil 2: Remake

سازنده: CAPCOM

ناشر: CAPCOM

ژانر: Survival-Horror

پلتفرم مقصد: Playstation 4 ,XboxOne ,PC

تاریخ انتشار: ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹

سری رزیدنت اویل بسیار در بین بازیبازها محبوب است و همیشه وقتی که صحبت از یک بازی جدید از این فرنچایز مطرح گردد شور و شوق زیادی بین طرفداران و مخاطبین صنعت گیم ایجاد می شود. مخصوصا وقتی موضوع بسیار جذاب تر هم می شود که صحبت از چند بازی نخست این سری به میان بیاید که همه ما بهترین خاطراتمان از این فرنچایز را با آن شاهکارها داریم، چه چیزی از این بهتر که آن خاطرات بی نظیر را با پوششی جدید و نسل هشتمی و باکیفیت بسیار بالا دوباره مرور کنیم. موفقیت بازسازی نسخه اول و نسخه زیروی سری رزیدنت اویل باعث شد تا کپکام به فکر اجرای این کار برای بازی دوم هم بیافتد و در سال ۲۰۱۵ خبری را هم در مورد این موضوع اعلام کرد اما اطلاع نداشتیم که این بار بازی نه صورت یک ریمیک به سبک نسخه اول، بلکه در قالب یک بازی کاملا جدید با دوربین و اضافات جدید و به طور خلاصه یک بازی کاملا نسل هشتمی خواهد بود.

زمانی که این موضوع را در کنفرانس سونی در E3 سال جاری فهمیدیم و چهره لیان اس کندی محبوب را مشاهده کردیم، همه ما و حاضرین در سالن را شور و شوق عجیبی فرا گرفت و قضیه وقتی بهتر شد که دیدیم نام رزیدنت اویل ۲ به نمایش در آمد و صحنه های فوق العاده از این بازی را مشاهده کردیم و نمایش فوق العاده جذاب بازی رزیدنت اویل ۲ در این نمایشگاه و در کنفرانس سونی، یکی از بهترین و جذاب ترین نمایش های این مراسم بود که قبلا در ویدئویی در مورد این موضوع با شما صحبت کرده ایم. بازی Resident Evil 2: Remake که در ژانر Survival-Horror طبقه بندی می شود، توسط CAPCOM در دست ساخت قرار دارد و قرار است تا در تاریخ ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۹ توسط همین کمپانی در دسترس بازیبازان و علاقمندان قرار بگیرد. این بازی در واقع با استفاده از انجین گرافیکی نسخه هفتم سری ساخته شده و پلتفرم هایی که شاهد عرضه بازی Resident Evil 2: Remake بر روی آن ها خواهیم بود، شامل Playstation 4 ,XboxOne و PC هستند.

در نمایش Resident Evil 2: Remake شاهد بودیم که کنترل بازی و نوع زوایای دوربین آن کاملا تغییر کرده اند و به حالت دوربین روی شانه در عناوین بعدی این سری در آمده اند. نام بازی Resident Evil 2: Remake در بین عناوین جذاب و پرتعدادی که تاکنون انتشار آن ها برای سال ۲۰۱۹ به طور قطعی تایید شده است، بدون شک برترین و مورد انتظارترین است و واقعا صبر کردن تا زمان انتشار آن برای ما طرفداران و دوست داران این فرنچایز کار خیلی سختی خواهد بود و باید صبر کردید و دید که آیا این ریمیک می تواند به انتظارها پاسخ مثبت بدهد و موفق ظاهر شود یا خیر. به هر شکل فارغ از عملکرد نهایی بازی Resident Evil 2: Remake، این عنوان پرآوازه در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های تایید شده برای سال ۲۰۱۹ میلادی، بر تخت پادشاهی تکیه زده است و رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

منبع متن: gamefa