عنوان Shadow of the Tomb Raider به مانند بسیاری دیگر از عناوین بزرگ‌ با 2 نوع کیفیت گرافیکی بر روی کنسول Xbox One X قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از vg247، کاربران Xbox One X می‌توانند Shadow of the Tomb Raider را با 2 نوع کیفیت متفاوت، اما آشنا تجربه کنند. اولین حالت بر روی رزولوشن 4K و نرخ 30 فریم بر ثانیه اجرا می‌شود. استودیوی Eidos Montreal جزییاتی مبنی بر اینکه آیا کیفیت 4K به صورت Native یا Checkerboarding است را اعلام نکرد. با این حال استودیوی سازنده اظهار دارد که این بهترین حالت بازی است که شامل رزولوشن بالاتر و سایه‌های ارتقا یافته می‌باشد.

حالت دوم نیز شامل رزولوشن 1080p و نرخ 60 فریم بر ثانیه می‌باشد و برای کاربرانی که از تلویزیون‌های 4K بهره نمی‌برند می‌تواند گزینه مناسبی باشد. این کاربران هنوز هم می‌توانند حالت رزولوشن 4K را انتخاب کنند و شاهد تغییرات بازی باشند.

در Shadow of the Tomb Raider، "لارا کرافت" باید در جنگل‌های مرگبار خودنمایی و بر مقبره‌های وحشتناک غلبه کند تا بتواند در تاریک‌ترین ساعات زندگی‌اش خود را از مشکلات اطرافش نجات دهد.

Shadow of the Tomb Raider در تاریخ 23 شهریور برای Xbox One ،PS4 و PC عرضه خواهد شد.

