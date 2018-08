به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، وب سایت Deadline به تازگی گزارش داده است که بازی تازه منتشر شده‌ی Vampyr که یک عنوان اکشن نقش آفرینی می‌باشد و توسط استودیوی DONTNOD Entertainment ساخته شده و شرکت Focus Home Interactive وظیفه‌ی انتشار آن را داشته است، قرار است به یک سریال تلویزیونی تبدیل شود. در حقیقت این عنوان توسط شرکت توسعه‌ی بخش تلویزیونی FOX قرن 21 انتخاب شده و کار ساخت آن هم قرار است یک کار مشترک بین شرکت‌های Wonderland Sound and Vision و DJ2 Entertainment باشد.

همچنین به احتمال زیاد کارگردان و تهیه کننده‌ی اجرایی ارشد این پروژه جوزف مک گینتی نیکول (Joseph McGinty Nichol) که سابقه‌ی کار بر روی فیلم‌های Charlie’s Angels، Terminator Salvation، We Are Marshall، The O.C.، Chuck، Supernatural، Lethal Weapon، Nikita و Nikita را دارد، باشد. همچنین احتمال حضور کوری مارش (Corey Marsh)، مری ویولا (Mary Viola)، استفن بوگاج (Stephan Bugaj) و دمیرتی جانسون (Dmitri Johnson) نیز وجود دارد.

اسکار گیلبرت (Oskar Guilbert)، رئیس استودیوی DONTNOD در اینباره اعلام کرد: "ما معتقدیم که این بازی یک داستان و حالت فوق العاده را برای ورود به دنیای سریال‌های تلویزیونی را دارد. این یک راه جدید و هیجان انگیز برای طرفداران این بازی است تا هم از آن لذت ببرند و هم با جهان آن بیشتر آشنا شوند. با شخصیت پردازی عالی و داستان هیجان انگیز و عمیقی که ما خلق کردیم، امکان موفقیت این سریال واقعا بالاست و ما نمی‌توانیم انتظار بکشیم تا حاصل کار افراد خلاق و بااستعداد Fox را ببیتیم. جهان تاریک ما حال وارد تلویزیون می‌شود."

همچنین جورجن گلندر (Jurgen Goeldner)، رئیس شرکت Focus Home Interactive نیز افزود: "ما بسیار خوشحالیم که قرار است با FOX همکار کنیم تا Vampyr را تبدیل به یک سریال تلویزیونی کنیم. DONTNOD یک جهان بسیار منحصر به فرد، تاریک و همه جانبه را همراه با یک روایت عمیق ایجاد کرده و ما می‌توانیم آن را به گونه‌ای یک بازی کلاسیک مدرن بنامیم. ما بسیار هیجان زده‌ایم تا ببینیم اعضای بااستعداد و باتجربه‌ی FOX چه چیزی می‌سازند. با این روش، ما مخاطبان بیشتری را با جهان Vampyr آشنا خواهیم کرد."

همچنین دمیرتی جانسون (Dmitri Johnson)، رئیس شرکت DJ2 نیز در اینباره اظهار داشت: "تیم DJ2 بسیار مشتاق است تا دیدگاه خلاقانه‌ی DONTNOD و Focus Home را در تمام پروژه‌های خود به کار گیرد. روابط ما از زمان انتشار بازی جذاب Life Is Strange با آن‌ها فوق العاده بوده و اکنون هم با Vampyr قرار است به صورت جدی با آن‌ها همکاری کنیم. دوستان ما در FOX و Wonderland در حال خلق سریال عالی‌ای هستند."

بی‌شک این خبر بسیار عالی‌ای برای طرفداران این بازی است. ما پیش از بازی Vampyr را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و به آن نمره‌ی 7.5 را اعطا کردیم. در بخشی از این نقد به قلم شهاب زارعی آمده است:

"Vampyr یک بازی ARPG پر از دیالوگ است و در حین چنین مکالمه‌هایی است که بازی واقعاً می‌درخشد. صداگذاری بی‌نظیر و NPCهای جالب، شرایط را برای تجربه‌ای به یادماندنی را فراهم کرده‌اند. متأسفانه، این بازی از باگ‌ها مختلف و کمبود اصلاحات کلی رنج می‌برد. با اینکه شدت اکثر این مشکلات خیلی جزیی هستند، اما تعدادشان آنقدر زیاد هست که تجربه‌ی بازیکن را تحت شعاع قرار دهد. اما اگر تصمیم بگیرید این مشکلات را نادیده بگیرید، دنیای دراماتیک Vampyr را دنیایی لذت‌بخش و سرگرم کننده خواهید یافت. "

منبع متن: pardisgame