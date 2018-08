تصویری از تنظیمات کنترلر بازی Devil May Cry 5 فاش شد

طرفداران سری Devil May Cry از این‌که داستان نسخه‌ی پنجم ادامه‌ای بر نسخه‌ی چهارم خواهد بود بسیار هیجان زده‌اند و حال به نظر می‌رسد علاوه بر داستان، حتی تنظیمات کنترلر بازی Devil May Cry 5 نیز دقیقا مشابه نسخه‌ی چهارم است. همان‌طور که می‌دانید داستان بازی Devil May Cry 5 دقیقاً از همان جایی آغاز می‌شود که […]

طرفداران سری Devil May Cry از این‌که داستان نسخه‌ی پنجم ادامه‌ای بر نسخه‌ی چهارم خواهد بود بسیار هیجان زده‌اند و حال به نظر می‌رسد علاوه بر داستان، حتی تنظیمات کنترلر بازی Devil May Cry 5 نیز دقیقا مشابه نسخه‌ی چهارم است.

همان‌طور که می‌دانید داستان بازی Devil May Cry 5 دقیقاً از همان جایی آغاز می‌شود که کپکام در نسخه‌ی چهارم آن را به پایان رسانده و در واقع ادامه‌ای بر داستان Devil May Cry 4 خواهد بود. حال به تازگی یکی از کاربران وب‌سایت رد‌دیت با انتشار تصویری از این موضوع خبر می‌دهد که حتی تنظیمات کنترلر بازی Devil May Cry 5 نیز مشابه نسخه‌ی چهارم خواهد بود. شما می‌توانید تصویر مورد نظر را در قسمت پایین مشاهده کنید:



به نظر می‌رسد کپکام با عرضه‌ی نسخه‌ی پنجم، رضایت بازی‌بازان قدیمی این سری را هدف قرار داده است؛ بازی‌بازانی که با عرضه‌ی نسخه‌ی متفاوت DMC : Devil May Cry از این سری قطع امید کرده بودند. استوارت ترن، مدیر عامل اروپای شرکت کپکام در مصاحبه‌ی اخیر خود نیز به این موضوع اشاره کرده بود.

در هر صورت نمایشگاه Gamescom 2018 هفته‌ی آینده آغاز می‌شود و همان‌طور که می‌دانید بازی Devil May Cry 5 طی این نمایشگاه قابل بازی است و از این روی به زودی اطلاعات و جزئیات بیشتری در رابطه با این بازی به دست خواهیم آورد. بازی Devil May Cry 5 بهار سال ۲۰۱۹ برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود.

منبع متن: gamefa