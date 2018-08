گزارش: بازی New Super Mario Bros. U برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد

طبق گزارش جدید بدست آمده، به نظر می‌رسد شرکت نینتندو (Nintendo) قصد دارد بازی New Super Mario Bros. U را که قبلا برای کنسول Wii U خود عرضه کرده بود، حال برای نینتندو سوییچ هم ارائه کند. خبر اعلام شده از سوی لیام رابرت‌سان (Liam Robertson) که از او به عنوان خبرنگاری با اعتبار در زمینه […]

طبق گزارش جدید بدست آمده، به نظر می‌رسد شرکت نینتندو (Nintendo) قصد دارد بازی New Super Mario Bros. U را که قبلا برای کنسول Wii U خود عرضه کرده بود، حال برای نینتندو سوییچ هم ارائه کند.

خبر اعلام شده از سوی لیام رابرت‌سان (Liam Robertson) که از او به عنوان خبرنگاری با اعتبار در زمینه انتشار اطلاعات داخلی شرکت نینتندو یاد می‌شود، منتشر شده است. وی در صحبت‌های خو‌د با سایت کامیک‌بوک (Comic Book) مدعی شده است که این اطلاعات را از شعبه اروپایی نینتندو و یک سری منابع دیگر که اسمی از آنها برده نشده و صرفا گفته شده است که با او همکاری می‌کنند بدست آورده است.

نسخه نینتندو سوییچ بازی New Super Mario Bros. U در صورتی که حقیقت پیدا کند، گفته می‌شود که با نام New Super Mario Bros. U Deluxe عرضه خواهد شد و علاوه بر دارا بودن محتویات New Super Luigi U، یک سری محتویات اضافی دیگر نیاز به همراه خواهد داشت.

در رابطه با زمان عرضه احتمالی، جزئیات بسیار اندک هستند اما رابرت‌سان این احتمال را داده است که احتمالا در سال میلادی جاری شاهد عرضه New Super Mario Bros. U Deluxe خواهیم بود. اگر چنین چیزی حقیقت پیدا کند، خیلی بهتر بود که شرکت نینتندو در نمایش دایرکت E3 2018 خود، حداقل نامی از آن می‌برد زیرا شرکت یاد شده در این نمایش‌، عملکرد ضعیفی از بابت تعداد بازی‌ها ارائه کرد.

با وجود این صحبت‌ها هم البته دلیل نمی‌شود که نینتندو بخواهد هر چه سریعتر یک پورت برای نینتندو سوییچ را عرضه کند اما از آنجایی که نینتندو شده سابقه عرضه بازی‌های Mario Kart 8 Deluxe ،Donkey Kong Country: Tropical Freeze و Captain Toad: Treasure Tracker را برای سوییچ دارد، بعید نیست که New Super Mario Bros. U هم چنین پورتی را دریافت کند.

یکی از دلایلی که بازی‌های مختلفی از کنسول Wii U به سوییچ راه پیدا می‌کنند، موفقیت چشم‌گیر آنها تنها در عرض چند هفته، در مقایسه با نسخه اصلی بر روی Wii U است. با چنین محبوبیتی که سوییچ در مقابل Wii U دارد، تصمیم نینتندو قابل درک است.

منبع متن: gamefa