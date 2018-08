با مجسمه ۸۰۰ دلاری Shadow Of The Tomb Raider و سازندگان آن آشنا شوید

استودیو وتا ورکشاپ (Weta Workshop) که ساخت آیتم‌های فیلم‌های سینمایی شناخته شده ارباب حلقه‌ها (Lord of the Rings) را در کارنامه خود دارد، از مجسمه‌ای جدید و بسیار زیبا برای بازی Shadow of the Tomb Raider رونمایی کرده است که تصاویر و جزئیات آن را در ادامه مطلب می‌توانید ببینید. مجسمه‌ای که مشاهده می‌کنید از جنس […]

استودیو وتا ورکشاپ (Weta Workshop) که ساخت آیتم‌های فیلم‌های سینمایی شناخته شده ارباب حلقه‌ها (Lord of the Rings) را در کارنامه خود دارد، از مجسمه‌ای جدید و بسیار زیبا برای بازی Shadow of the Tomb Raider رونمایی کرده است که تصاویر و جزئیات آن را در ادامه مطلب می‌توانید ببینید.

مجسمه‌ای که مشاهده می‌کنید از جنس پی‌استون بوده که ۸۰۰ دلار قیمت دارد و با الهام گیری از یک صحنه نفس‌گیر‌ در بازی Shadow of the Tomb Raider ساخته شده است. طراح این مجسمه دنیل فالکونر (Daniel Falconer) از استودیو وتا ورکشاپ است که اولین بار هم آن را در ماه جولای، طی برگزاری نمایشگاه کامیک‌کان (Comic-Con) شهر سن‌دیگو نشان داده بود.

در مجسمه شما شاهد لارا کرافت (Lara Croft)، قهرمان بازی نامبرده شده هستید که توسط یک جگوار در جنگل تعقیب می‌شود. جزئیات این مجسمه بسیار زیاد است و در آن ابزارآلات مخصوص مبارزه که لارا از آنها استفاده می‌کند از قبیل چاقو، کمان، اسلحه کمری و کلنگ نیز به چشم می‌خورند. درختی که جگوار بر روی آن قرار دارد پوشیده از خزه بوده و کل مجسمه هم بروی چیزی مشابه سنگ قرار گرفته است. ساخت این مجسمه زیبا تنها به ۷۵۰ عدد محدود خواهد شد و می‌توانید آن را از سایت وتا پیش‌خرید کنید تا اینکه توزیع آن در فوریه ۲۰۱۹ شروع شود و بدست شما برسد.

استودیو وتا محصولات دیگری هم برای Shadow of the Tomb Raider معرفی کرده است از جمله تیر و کمان ۳۰۰ دلاری لاراکرافت و یک گردنبند یشمی ۱۰۰ دلاری که لارا در طول بازی آن را بر گردن دارد.

بازی Shadow of the Tomb Raider در ۱۴ سپتامبر، مصادف با ۲۳ شهریور برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد.

