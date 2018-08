مجموعه Dishonored فعلا بازی جدیدی نخواهد داشت

حالا که بازی Prey منتشر شده و داستان مجموعه‌ی «سرافکنده» (Dishonored) هم با بسته‌الحاقی Death of the Outsider به پایان رسیده، چه آینده‌ای در انتظار تیم Arkane Studios است؟ این استودیو به تازگی درباره برنامه‌های آینده خود با سایت VG247 گفت‌و‌گویی داشته است.

معمولا اکثر افراد استودیوی بازی‌سازی Arkane را به خاطر ساخت بازی‌های باکیفیت در ژانر Immersive Sim می‌شناسند؛ آثاری که معمولا از دنیای عمیقی بهره می‌برند و به شما اجازه می‌دهند تا به سبک خودتان و هر طور که می‌خواهید در دنیای بازی‌شان رفتار کنید. اما اگر دقت کرده باشید. به نظر می‌رسد که استودیوی Arkane می‌خواهد با حفظ سبک بازی‌سازی خود، در آینده سراغ تجربه‌هایی متفاوت از Prey و Dishonored برود.

البته استودیوی بازی‌سازی Arkane قرار قرار بود یک بازی آنلاین چند نفره به نام The Crossing بسازند که متاسفانه ساخت آن لغو شد. «ریکاردو بیر» (طراح ارشد استودیوی آرکین) طی همایش QuakeCon 2018 درباره‌ی احتمال بازگشت بازی The Crossing یا ساخت آثاری مشابه آن گفته: «عینا The Crossing را نخواهیم دید، اما مطمئنا از بعضی عناصر و المان‌های آن استفاده خواهیم کرد.»

او افزود: «احتمال اینکه از قابلیت‌های آنلاین یا بخش چند نفره در بازی‌هایمان استفاده کنیم کاملا وجود دارد. این موضوع بسیار جالبی است، چرا که در یک دوره بعضی شرکت‌های تهیه‌کننده فشار زیادی به تیم‌ها می‌آوردند که هر طور شده بخش چندنفره را در بازی‌هایشان قرار دهند. احساس می‌کنم که این کار بسیار مخرب است، زیرا در این شرایط با تیمی مواجه می‌شوید که یک بازی تک نفره و تحسین‌برانگیز ساخته است، اما به خاطر فشاری که به آن‌ها وارد شده مجبورند تا حالت تیم دث‌مچ یا چیز دیگری را به بازی اضافه کنند.»

تنها کافیست به بازی‌هایی مثل Spec Ops: The Line نگاهی بیندازید تا منظور ریکاردو بیر را بهتر درک کنید.

بیر در ادامه صحبت‌های خود گفت: «این کار باعث می‌شود تمرکز تیم به شدت بهم بریزد و منابع هدر بروند. همانطور که مشخص است، این کار به خیلی از آن بازی‌ها کمکی نکرده، اما احساسی که من الان به این وضعیت موجود دارم، کاملا متفاوت است. این قابلیت باعث شده تا موفقیت بازی‌ها ادامه‌دار باشد، یک جامعه مخصوص به آن تشکیل شود و هر چیز دیگری شبیه این‌ها. در حال حاضر بازی‌ها به شیوه‌ها و مدل‌های مختلفی به این حالت نزدیک می‌شوند.»

بدون تردید محبوب‌ترین اثر استودیوی آرکین، بازی Dishonored است. با این حال، به نظر می‌رسد که فعلا نباید منتظر انتشار قسمت جدید این بازی باشیم. همانطور که در ابتدا مطلب اشاره شد، داستان اصلی این سری با عرضه بسته‌الحاقی Death of the Outsider به پایان رسیده است.

بیر درباره این مجموعه اظهار داشت: «نمی‌توانم با قاطعیت بگویم که در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، اما Dishonored فعلا کنار گذاشته شده است.

خلق یک دنیای عمیق و منسجم و داشتن یک محیط روایی (روایت داستان بر اساس محیط‌ها) برای استودیو ما اهمیت زیادی دارد. ما همیشه می‌خواهیم فضاهایی خلق کنیم که انگار واقعا در آنجا حضور دارید؛ همانند شهر د یا ایستگاه فضایی Talos 1. آن‌ها درست به اندازه کاراکترها و افرادی که با آن‌ها در طول داستان ملاقات می‌کنید، اهمیت دارند. و پس از این‌ها، گیم‌پلی مبتکرانه و آزادانه حضور دارد؛ گیم‌پلی‌ای که یکسری قابلیت‌ و آیتم‌ جالب در اختیار بازی‌کنان قرار می‌دهد و می‌گوید: «انجامش دهید، خلاق باشید و تجربه مخصوص به خودتان را داشته باشید.» ما معمولا بازی‌های اول-شخص می‌سازیم، اگرچه اصراری روی این کار وجود ندارد و ممکن است بعضی اوقات به سراغ چیزهای دیگری هم برویم.»

بازی Dishonored 2 با اینکه از نظر منتقدین مورد استقبال قرار گرفت، اما نتوانست در زمینه فروش موفق ظاهر شود. طبق آمار، این بازی نسبت به قسمت اول خود ۳۸ درصد کمتری فروش داشته است.

