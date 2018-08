مجموعه TimeSplitters دوباره بازخواهد گشت

شرکت بازی‌سازی THQ Nordic ظاهرا می‌خواهد حتی پای خود را فراتر از THQ سابق بگذارد. خرید مجموعه‌های مختلف هنوز هم از سوی این شرکت ادامه دارد. شرکت THQ Nordic طی بیانیه‌ای اعلام کرده که آن‌ها حقوق مجموعه‌ی TimeSplitters را به دست آورده‌اند. مجموعه‌ی TimeSplitters شامل چند بازی محبوب اول شخص در دوره‌ی پلی‌استیشن۲ است.

TimeSplitters را می‌توان یکی از موفق‌ترین بازی‌های نسل ششم در نظر گرفت. حس شوخ‌طبعی عجیب و سیستم تیراندازی جذاب از مهم‌ترین دلایل محبوبیت این بازی به شمار می‌رفتند.

این شرکت در بیانیه خود گفته است:

«Timesplitters در واقع یکی از تاثیرگذارترین بازی‌های کنسولی اوایل دهه ۲۰۰۰ است. سه شماره اول این سری به لطف طنزپردازی بی‌نظیر، استایل هنری خاص و ارائه یک تجربه منحصر به فرد موفق شدند تا طرفداران زیادی را به دست آورند. بازی Timesplitters در ابتدا توسط استودیو Free Radical Design ساخته شده بود که این استودیو بعدا به Deep Silver Dambuster تغییر نام داد و حالا آن‌ها جزو گروه THQ Nordic به حساب می‌آیند.»

علاوه بر این شرکت THQ Nordic موفق شده تا حقوق ساخت بازی Second Sight هم دریافت کند. این بازی مخفی‌کاری هم از دیگر ساخته‌های استودیوی سازنده‌ی TimeSplitters است.

با اینکه این شرکت تهیه کننده بازی هنور اعلام نکرده چه برنامه‌ای برای این دو مجموعه دارد، اما با توجه به سابقه‌ی آن‌ها می‌توان حدس و گمان‌هایی زد. اول اینکه احتمال انتشار یک بازسازی از این دو بازی بسیار بالا است. THQ Nordic جزو شرکت‌هایی است که اساسا علاقه زیادی به عرضه‌ی بازسازی بازی‌های قدیمی دارد؛ مثل بازی‌های Darksiders و Red Faction: Guerrilla که روی کنسول‌های امروزی دوباره عرضه شدند. بنابراین، شاید شاهد عرضه‌ی دوباره‌ی قسمت‌های اول و دوم TimeSplitters روی کنسول‌های نسل فعلی باشیم.

احتمال اینکه THQ Nordic از همین حالا به دنبال یک استودیو برای ساخت قسمت بعدی TimeSplitters باشد هم اصلا کم نیست.

