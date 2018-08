نینتندو و مایکروسافت تازه از یاکوزا خوششان آمده است!

«توشیهیرو ناگوشی»، تهیه کننده و خالق مجموعه بازی‌های «یاکوزا» (Yakuza) به تازگی مصاحبه‌ای با نشریه‌ی Edge داشته است. او در این مصاحبه، از وضعیت ساخت مجموعه‌ی یاکوزا صحبت کرده است.

خالق یاکوزا می‌گوید که ایده‌ی ساخت اولین قسمت این مجموعه را در مقابل سونی، مایکروسافت و نینتندو قرار دادند. با این حال، تنها سونی بود که عرضه‌ی یاکوزا روی کنسول خود را پذیرفت و دو شرکت دیگر، علاقه‌ای به داشتن یاکوزا روی کنسول خود نشان نداند.

ناگوشی درباره این ماجرا گفته است:

«در گذشته رقابت شرکت‌های ژاپنی با بازی‌های غربی – که با کیفیت و هزینه زیادی ساخته می‌شدند – بسیار سخت بود. اگر می‌خواستیم با آن‌ها رقابت کنیم، مجبور بودیم تا بازی‌های ورزشی، اکشن یا فانتزی بسازیم و آن‌ها را به صورت جهانی منتشر کنیم. از آنجایی که همه افراد به یک شکل فکر می‌کردند، همه بازی‌ها هم شبیه به یکدیگر شده بودند.

اما من فکر می‌کردم که دنبال کردن این مسیر درست نیست. بنابراین، در اولین قدم، من ایده فروش جهانی را کنار گذاشتم. پس از آن، تصمیم گرفتم با این احتمال که زنان از بازی‌هایمان خوششان نیاید، مشکلی نداشته باشم. بچه‌ها هم که قرار نبود آن را بازی کنند. وقتی من همه این تصمیم‌ها را گرفتم، تنها مخاطب مقابل من، مردهای ژاپنی بودند.

مجبور بودم تا کارفرمایان خودم را متقاعد می‌کردم. دوبار با آن‌ها جلسه گذاشتم و ایده‌های خود را ارائه کردم، اما در نهایت تایید نهایی را نگرفتم.

در آن زمان سگا برای پول دست و پا می‌زد و در معرض ورشکستگی قرار داشت؛ به همین دلیل سگا با شرکت Sammy ادغام شد. به محض وقوع این اتفاق، من می‌خواستم صاحب جدید شرکت را ببینم، ایده بازی‌ام را به او ارائه کنم و تایید نهایی را بگیرم. از لحاظ حرفه‌ای، این کار بسیار غیرمعمول و اشتباه بود. اما من می‌دانستم که اگر صاحب شرکت بله را بدهد، این اتفاق برای کل شرکت مفید خواهد بود.

در نهایت رضایت او را جلب کردم و تاییدیه را گرفتم، اما مدیرعامل شرکت بسیار عصبی شده بود و این را غیرمنصافه می‌دانست.

این موضوع را قبلا هیچوقت نگفته بودم، اما هنگامی که ما Yakuza را با کمک سونی منتشر کردیم، من با مایکروسافت و نینتندو هم صحبت کرده بودم، اما آن‌ها در جواب من گفتند خیر، ما این را نمی‌خواهیم. اما در حال حاضر نظر آن‌ها عوض شده و می‌گویند ما این بازی را می‌خواهیم. آن‌ها دلیل خلق این بازی از سوی من را درک نمی‌کردند.»

یاکوزا زیر (Yakuza 0) یکی دو هفته است که روی کامپیوتر عرضه شده. قصه‌ی مجموعه بازی‌های یاکوزا هم با عرضه‌ی یاکوزا ۶ به پایان رسید. با این حال، توشیهیرو ناگوشی و تیم سازنده‌ی یاکوزا مشغول کار روی سری جدید یاکوزا با شخصیت اصلی و قصه‌ای تازه هستند. با این حال،‌ شهر و دنیای بازی فرقی نخواهد کرد.

