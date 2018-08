اپیک گیمز چند روز پیش خبر از راه اندازی سایت آموزشی آنریل انجین داد. این شرکت اعلام کرد هدف از تاسیس این بستر آموزشی، کمک به بازی‌سازان جوان و ساخت بازی با آنریل انجین بوده است.

همانند نمونه‌های مشابه، در این سایت هم ویدیوهای آموزشی بر اساس بخش‌بندی‌هایی مثل ساخت بازی، معماری، طراحی صنعتی و رسانه و سرگرمی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. همچنین بعضی از آموزش‌ها بر اساس شغلی که دارید یا می‌خواهید داشته باشید (مثل برنامه‌نویس یا طراح بازی) ارائه خواهد شد. در ادامه گفته شد که ویدیوهای آموزشی طبق تقاضا افراد تهیه خواهند شد و بر اساس سطح آموزشی و میزان سختی، از مبتدی تا حرفه‌ای تقسیم خواهند شد.

اپیک گیمز درباره این سایت گفت: «این بستر جدید شامل ویدیوهایی خواهد بود که قبلا در سایت ما دیده بودید. علاوه بر این‌ها، تعداد زیادی ویدیو هم از نحوه کار با ویژگی‌های جدید این موتور روی سایت قرار خواهد گرفت.»

اپیک گیمز ورژن ۴.۲۰ موتور آنریل انجین را به منظور بهینه‌سازی بازی‌های موبایل در ماه جولای منتشر کرده بود. این شرکت این آپدیت را برای سازندگانی که می‌خواهند بازی‌های خود را به راحتی روی تمامی پلتفرم‌ها منتشر کنند، مناسب دانسته. همچنین این به‌روزرسانی باعث بهبود عملکرد و حافظه بازی‌های مخصوص نینتندو سوییچ شده است.

محتویات و آموزش‌های این سایت برای تمامی افراد رایگان بوده و همه می‌توانند از آن استفاده کنند. اپیک گیمز اعلام کرد که به طور منظم محتویات بیشتری به این سایت اضافه خواهد کرد.

منبع: Variety

The post سایت آموزشی آنریل انجین از سوی اپیک راه اندازی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala