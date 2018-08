اگر به دنبال یک کنترلر جدید برای ایکس‌باکس وان خود هستید، شاید بخواهید نگاهی به این دو دسته‌ی جدید مایکروسافت بیاندازید. دو رنگ جدیدی که مایکروسافت برای دسته‌های ایکس‌باکس در نظر گرفته، بسیار جالب و متفاوت طراحی شده‌اند.

رنگ Phantom Black به خاطر شفاف بودن، نسبت به مدل دیگری قیمت بیشتری دارد و قرار است در تاریخ ۲۰ شهریور با قیمت ۷۰ دلار در فروشگاه‌ها عرضه شود. رنگ اصلی دسته مات و دودی، دکمه‌های آن مشکی و کلیدهای جهت دار طلایی رنگ هستند.

دسته‌ی دیگر خاکستری و قهوه‌ای رنگ است و در تاریخ ۳ مهر با قیمت ۶۵ دلار در آمریکا و کانادا روانه بازار می‌شود. مایکروسافت در ادامه اعلام کرد که این کنترلر در روز ۱۷ مهر در دیگر نقاط دنیا هم عرضه خواهد شد. همانطور که در تصویر زیر مشخص است، این کنترلر یک پس‌زمینه خاکستری رنگ دارد و در قسمت پشتی آن از رنگ آبی استفاده شده است.

در حال حاضر می‌توان هر دو محصول را از فروشگاه مایکروسافت پیش‌خرید کرد

