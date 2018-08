«بتسدا»، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تهیه‌کننده بازی حال حاضر، سونی را درباره‌ی دیدگاهی که در مقابل بازی کردن پلتفرم‌ها با یکدیگر دارد، تهدید کرده است.

بتسدا در آینده‌ای نزدیک بازی The Elder Scrolls: Legends را برای پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ روانه بازار خواهد کرد. حال بتسدا می‌خواهد تا تمام کاربران این بازی، جدا از پلتفرمی که دارند، بتوانند با یکدیگر بازی کنند یا اگر مجبور شدند تا پس از مدتی به هر دلیلی پلتفرم خود را تغییر دهند، قادر باشند تا تمامی پیشرفت‌ها و قابلیت‌های خود را روی کنسول جدید همراه خود داشته باشند.

بازی The Elder Scrolls: Legends کارتی و چند نفره است و شباهت زیادی به Hearthstone شرکت بلیزارد دارد. این بازی در تمامی پلتفرم‌ها از لحاظ بصری و گیم‌پلی هیچ تفاوتی ندارد؛ بنابراین تجربه بازی روی کامپیوتر با آیفون کاملا مثل هم خواهد بود. از آنجایی روند بازی به صورت نوبتی انجام می‌شود، نوع کنترلرها هم اهمیتی ندارد.

از لحاظ فنی هیچ مانعی برای بازی نکردن پلتفرم‌های مختلف با یکدیگر وجود ندارند و کاربران پلی‌استیشن و ایکس‌باکس خیلی راحت باید بتوانند با یکدیگر رقابت کنند.

به تازگی «پیت هاینز» (معاون ارشد بتسدا) در مصاحبه‌ای با گیم‌اینفورمر گفته است: «با توجه به شیوه‌ای که بازی روی اپل، گوگل، استیم و بتسدا نت عرضه می‌شود، مهم نیست که خریدهای خود را در کدام پلتفرم انجام می‌دهید، در هر صورت چیزهای شما روی دیگر پلتفرم‌ها هم برای‌تان در دسترس است. از طرفی دیگر مهم نیست که روی کدام پلتفرم بازی می‌کنید، چون شما می‌توانید با تمام افرادی که در حال بازی هستند، جدا از پلتفرمی که دارند، رقابت کنید.»

در حال حاضر سونی تنها شرکتی است که اجازه انجام چنین کاری را به شرکت بتسدا نداده است. حتی اپیک گیمز (سازنده بازی محبوب فورت‌نایت) موفق نشد تا قابلیت کراس‌پلی را بین پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان راه‌اندازی کند.

وقتی بزرگ‌ترین پدیده حال حاضر صنعت بازی موفق نشده رضایت سونی را جلب کند، The Elder Scrolls: Legends چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد؟ احتمالا با عدم انتشار این بازی برای پلی‌استیشن۴.

هاینز در ادامه صحبت‌های خود گفت: «تمام بازی‌هایی که می‌سازیم، باید روی تمام پلتفرم‌ها در دسترس باشد. ما نمی‌توانیم بازی‌ای داشته باشیم که روی تمام پلتفرم‌ها به یک صورت باشد، اما روی یک پلتفرم به شکل دیگر اجرا شود.»

با توجه به این صحبت‌ها، هاینز و بتسدا می‌خواهند تا دیدگاه سونی را در قبال این سیاست تغییر دهند. احتمالا منظور آن‌ها این است که یا قابلیت کراس‌پلی را فعال می‌کنید یا بی‌خیال پلی‌استیشن۴ می‌شویم! چه بسا این حرکت باعث شود تا سیاست‌های سخت‌گیرانه سونی تغییر کنند و شاهد یک تغییر بزرگ در صنعت بازی باشیم.

همه چیز از Minecraft شروع شد

در حال حاضر بازی ماین‌کرفت که تحت مالکیت مایکروسافت قرار دارد، روی تمام دستگاه‌هایی که توانایی اجرا کردن بازی را دارند، منتشر شده است؛ از کنسول‌های معمول بگیرید تا گوشی‌های هوشمند.

با اینکه مایکروسافت همیشه رقابت نزدیکی با سونی و نینتندو داشته است و در واقع رقیب یکدیگر به حساب می‌آیند، اما آن‌ها بازی ماین‌کرفت را برای کنسول‌های این شرکت (علاوه بر سیستم عامل اپل و گوگل) هم عرضه کرده‌اند.

موضوع مهم‌تر این است که ماین‌کرفت در حال حاضر از قابلیت کراس‌پلی بهره می‌برد و کاربران ایکس‌باکس می‌توانند در کنار افرادی که آیفون، سوییچ، اندروید یا حتی هدست‌های واقعیت مجازی دارند، بازی کنند. در این وسط تنها بازی‌کنان پلی‌استیشن۴ از این امکان محروم هستند.

همین چند وقت اخیر هم اتفاق مشابهی برای بازی فورت‌نایت افتاد. این بازی در اوایل تابستان برای نینتندو سوییچ روانه بازار شد و از همان ابتدا تمام بازی‌کنان فارغ از پلتفرمی که داشتند می‌توانستند با یکدیگر بازی کنند. در اینجا هم باز کاربران پلی‌استیش۴ از این امکان محروم ماندند.

اوضاع وقتی بدتر می‌شود که بدانید اکانت فورت‌نایت شما روی پلی‌استیشن۴ قفل شده و نمی‌توانید روی دیگر پلتفرم‌ها از آن استفاده کنید. هر چیزی که در بازی آزاد کردید یا آیتم‌هایی که برایشان پول پرداخت کرده‌اید، تنها و تنها روی پلی‌استیشن۴ قابل استفاده هستند. خوشبختانه این موضوع حداقل برای دیگر پلتفرم‌ها صدق نمی‌کند.

هنگامی که مایکروسافت به‌روزرسانی Better Together را برای ماین‌کرفت (به منظور متحد کردن بازی‌کنان در تمامی پلتفرم‌ها) معرفی کرد، خیلی از افراد امیدوار شدند که بالاخره این قابلیت برای تمامی کنسول‌ها و پلتفرم‌ها فراهم می‌شود.

«مت بوتی» (رئیس استودیوهای مایکروسافت) در آن زمان گفت: «سونی یک شریک خوب است و با ما روی این موضوع کار می‌کنند.»

اتفاقی که ماین‌کرفت قصد شروع آن را داشت باعث می‌شد تا به عنوان مثال، بازی‌کنان Call of Duty بتوانند روی پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان به صورت همزمان با یکدیگر رقابت کنند. امری که بعد از این همه مدت همچنان محقق نشده است. سوال اصلی اینجاست که واقعا چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟

رقابت مایکروسافت و سونی

تقریبا یک سال از این موضوع می‌گذرد و با وجود درخواست مردم، تا به الان هیچ حرکتی در زمینه متحد و یکپارچه کردن کاربران ایکس‌باکس و پلی‌استیشن انجام نشده است.

«فیل اسپنسر» در ماه ژوئن و طی همایش E3 درباره این موضوع گفت: «جواب دادن به این سوال بدون گفتن نام رقیب، غیر ممکن است. به محض اینکه من این کار را انجام دهم، نمی‌خواهم کسی را قضاوت کنم و مورد انتقاد قرار دهم.»

اسپنسر این موضوع را در قالب یک مثال و بدون گفتن نام‌ کنسول‌های مربوطه کاملا باز کرد:

«فرض کنید که شما هیچ شناختی از بازی‌ها ندارید و تولد فرزندتان سر رسیده. شما برایشان یک کنسول می‌خرید. من هم برای فرزندم یک کنسول می‌خرم. به طور اتفاقی ما کنسول‌هایی می‌خریم که رنگ متفاوتی دارند؛ رنگ کنسول من آبی و برای شما سبز است. حالا بچه‌هایمان می‌خواهند با یکدیگر بازی کنند، اما نمی‌توانند چرا که خانواده‌هایشان کنسول‌های متفاوتی خریده‌اند.»

«این موضوع به سازندگان کمکی نمی‌کند. شرکت‌ها تنها می‌خواهند که افراد بیشتری بازی آن‌ها را تجربه کنند. این به بازی‌کنان هم کمکی نمی‌کند. افراد تنها می‌خواهند تا با دوستان خود روی کنسول بازی کنند. بنابراین، من واقعا نمی‌فهمم این تصمیم به چه کسی کمک می‌کند.»

وقتی از اسپنسر سوال شد که آیا پیشرفتی در این زمینه انجام شده است، او پاسخ داد: «خیر، نه.»

با توجه به اینکه ناشرهایی مثل بتسدا می‌خواهند سیاست‌های سونی را کنار بزنند، ممکن است در آینده شاهد اخبار خوبی در این زمینه باشیم.

در زمان‌های گذشته و در دوره کنسول‌های سگا و نینتندو، کاربران این کنسول‌ها نمی‌توانستند با همدیگر بازی کنند. اما ادامه دادن این کار در حال حاضر و در دنیای متصل به هم امروز اصلا منطقی نیست. هر دو پلتفرم پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان شباهت‌های بسیار زیادی به هم دارند. حتی اگر چه آمار فروش پلی‌استیشن۴ به مراتب بیشتر است. هر دو این‌ها تقریبا خدمات مشابهی ارائه می‌کنند و بزرگ‌ترین بازی‌های سال روی هر دو کنسول عرضه می‌شوند؛ ماینکرفت و فورت‌نایت تنها دو نمونه از این مثال‌ها هستند.

این را در هم نظر داشته باشید که روز به روز قدرت و توانایی تلفن‌های همراه بیشتر می‌شوند و در حال حاضر بعضی از بازی‌های کنسولی مثل فورت‌نایت حتی پایشان به گوشی‌های هوشمند هم باز شده است.

The Elder Scrolls: Legends تنها یک نمونه از بازی‌هایی است که می‌توان آن را روی تمامی دستگاه‌ها اجرا کرد.

مهم نیست که از موبایل یا کنسول استفاده می‌کنید، در هر صورت یک تجربه یکسان را خواهید داشت. شما با تمامی بازی‌کنان پلتفرم‌های دیگر رقابت می‌کنید و می‌توانید پیشرفت و محتویات اکانتی که روی موبایل است را به کنسول یا کامپیوتر انتقال دهید.

پیت هاینز در این مورد اظهار داشت: «اینطور نیست که بگویید بازی روی فلان پلتفرم کنترل آسان‌تری دارد یا از نرخ فریم بهتری بهره می‌برد. این فقط یک بازی کارتی استراتژی‌محور است و این موارد در قبال آن اهمیتی ندارد.»

در این چند وقت اخیر انتقادات زیادی به سونی وارد شده است. اگرچه این شرکت ساکت نمانده و در این مدت چندین بیانیه منتشر کرده. اخیرا آن‌ها اعلام کرده بودند که ما انتقادات و پیشنهادات را می‌شنویم و از خواسته هواداران آگاه هستیم.

آیا در نهایت سونی تسلیم خواسته شرکت‌ها و هواداران می‌شود؟ باید منتظر بمانیم و ببینیم چه سرانجامی در انتظار این شرکت است.

